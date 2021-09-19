أسهل طريقة لعمل الكيكة الهاشة واللذيذة وسر نجاح الكيك وسبب هبوط الكيك

أسهل طريقة لعمل الكيكة. الكيك من المأكولات التي زهد عملها الكثير بسبب فشلهم في تحضيره. فيكون فشل الكيك أما في مكوناته ومقاديره أو هبوط الكية وهي أكثر خطأ يقع فيه الكثيرون. ومع ذلك يعيد الأشخاص تجربة تحضير الكيك ليحصلن علي أفضل النتائج ولذلك سوف نذكر لكم اليوم أفضل طريقة لعمل الكيك وسر نجاحه والأخطاء التي تسبب هبوط الكيك. مكونات أسهل طريقة لعمل الكيك الهاش واللذيذ مكونات أسهل طريقة لعمل الكيك الهاش واللذيذ لعمل الكيك نحتاج إلي المقادير الأتية: عدد 3 كوب دقيق أبيض مخصص لعمل الحلويات.

وعدد 3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 1 كوب زيت ذرة.

وعدد واحد ونصف كوب سكر ابيض.

عدد 1 كوب لبن.

وعدد 1 باكو بيكنج باودر.

ذرة ملح.

عدد 2 باكو فانيليا.

زبيب أو مكسرات حسب الرغبة.

كاكاو لعمل كيك الشيكولاتة اللذيذ حسب الرغبة أيضا. خطوات تحضير الكيك خطوات تحضير الكيك لأسهل طريقة لعمل الكيكة عليك اتباع الخطوات الأتية: أولا في الخلاط الكهربائي نضع مقدار البيض. وعليه مقدار الزيت ومقدار السكر. وعليه مقدار اللبن وأخيرا مقدار الفانيلا.

نقوم بخفقهم جيدا في الخلاط.

في بوله خارجية نقوم بنخل الدقيق الأبيض للحصول علي دقيق نظيف بدون تكتلات أو شوائب.

نضيف عليه مقدار البيكنج باودر ونقلبهم جيدا وكذلك ذرة الملح.

الآن نبدأ بإضافة مزيج الخلاط علي مزيج الدقيق يبطئ مع التقليب المستمر في اتجاه واحد حتي يتجانس الخليط سويا.

يمكن إضافة الزبيب أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة.

يمكن إضافة الكاكاو علي الخليط للحصول علي كيك الشيكولاته.

نقوم بوضع الخليط في الصينية المجهزة وإدخالها الفرن لمدة 45 دقيقة علي فرن متوسط. نصائح لتجنب هبوط الكيك وسر نجاحها نصائح لتجنب هبوط الكيك وسر نجاحها من الخطوات الواجب اتباعها أثناء تحضير الكيك: عليك إشعال الفرن قبل البدء في التجهيز حتي يصل إلي درجة الحرارة المطلوبة وقت الخبز حيث أن الفرن البارد يسبب هبوط الكيك. يجب تجهيز صواني الخبز أيضا قبل البدء في التحضير بتبطينها بطبقة من الزيت والدقيق. حتي يتم وضع الخليط بالصينية مباشرة. فترك العجين لمدة طويلة قبل خبزه من أحدي أسباب فشل الكيكة وهبوطها. عليك تقليب الكيك في اتجاه واحد فقط حتي تتجنب دخول الهواء في مسام الكيك فيسبب فشلها. بعد وضع الخليط في الصينية يمكنك الخبط بالصينية علي الرخامة للتخلص من فقاعات الهواء التي تسبب هبوط الكيك أيضا. الوسوم

أسهل طريقة لعمل الكيكة. الكيك من المأكولات التي زهد عملها الكثير بسبب فشلهم في تحضيره. فيكون فشل الكيك أما في مكوناته ومقاديره أو هبوط الكية وهي أكثر خطأ يقع فيه الكثيرون. ومع ذلك يعيد الأشخاص تجربة تحضير الكيك ليحصلن علي أفضل النتائج ولذلك سوف نذكر لكم اليوم أفضل طريقة لعمل الكيك وسر نجاحه والأخطاء التي تسبب هبوط الكيك. مكونات أسهل طريقة لعمل الكيك الهاش واللذيذ مكونات أسهل طريقة لعمل الكيك الهاش واللذيذ لعمل الكيك نحتاج إلي المقادير الأتية: عدد 3 كوب دقيق أبيض مخصص لعمل الحلويات.

وعدد 3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 1 كوب زيت ذرة.

وعدد واحد ونصف كوب سكر ابيض.

عدد 1 كوب لبن.

وعدد 1 باكو بيكنج باودر.

ذرة ملح.

عدد 2 باكو فانيليا.

زبيب أو مكسرات حسب الرغبة.

كاكاو لعمل كيك الشيكولاتة اللذيذ حسب الرغبة أيضا. خطوات تحضير الكيك خطوات تحضير الكيك لأسهل طريقة لعمل الكيكة عليك اتباع الخطوات الأتية: أولا في الخلاط الكهربائي نضع مقدار البيض. وعليه مقدار الزيت ومقدار السكر. وعليه مقدار اللبن وأخيرا مقدار الفانيلا.

نقوم بخفقهم جيدا في الخلاط.

في بوله خارجية نقوم بنخل الدقيق الأبيض للحصول علي دقيق نظيف بدون تكتلات أو شوائب.

نضيف عليه مقدار البيكنج باودر ونقلبهم جيدا وكذلك ذرة الملح.

الآن نبدأ بإضافة مزيج الخلاط علي مزيج الدقيق يبطئ مع التقليب المستمر في اتجاه واحد حتي يتجانس الخليط سويا.

يمكن إضافة الزبيب أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة.

يمكن إضافة الكاكاو علي الخليط للحصول علي كيك الشيكولاته.

نقوم بوضع الخليط في الصينية المجهزة وإدخالها الفرن لمدة 45 دقيقة علي فرن متوسط. نصائح لتجنب هبوط الكيك وسر نجاحها نصائح لتجنب هبوط الكيك وسر نجاحها من الخطوات الواجب اتباعها أثناء تحضير الكيك: عليك إشعال الفرن قبل البدء في التجهيز حتي يصل إلي درجة الحرارة المطلوبة وقت الخبز حيث أن الفرن البارد يسبب هبوط الكيك. يجب تجهيز صواني الخبز أيضا قبل البدء في التحضير بتبطينها بطبقة من الزيت والدقيق. حتي يتم وضع الخليط بالصينية مباشرة. فترك العجين لمدة طويلة قبل خبزه من أحدي أسباب فشل الكيكة وهبوطها. عليك تقليب الكيك في اتجاه واحد فقط حتي تتجنب دخول الهواء في مسام الكيك فيسبب فشلها. بعد وضع الخليط في الصينية يمكنك الخبط بالصينية علي الرخامة للتخلص من فقاعات الهواء التي تسبب هبوط الكيك أيضا.

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