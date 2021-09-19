طريقة عمل كباب الحاتي بطريقة مميزة ومبتكرة بطعم المحلات الكبري

طريقة عمل كباب الحاتي كثيراً من الأطفال لا يفضلون تناول اللحوم بصفة عامة لصعوبه مضغها وتحتار جميع الأمهات في تحضير الوجبات. التي يسهل عليهم أكلها وتبحث كثيراً عن الوصفات السهلة الغير تقليدية بالنسبة للحوم فيإتي الكباب المشوي من أسهل وأشهي الأكلات المغذية ويمكن أضافة بعض الخضروات عند الشواء لجذب نظر الجميع قبل تناولها البعض يقدم بجانبها البطاطس المقرمشة وسلطات المشواي وسلطة الطحينة.

طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي أفضل أنواع اللحوم لأعداد الكباب لحم الضأن والبتلو والكندوز تتمتع اللحوم بفوائد عديدة منها مليئة بالبروتين، تحتوي على نسبة عالية الفيتامينات ب 12، تحتوي على الأحماض الأمنية، تحسن الدورة الدموية، تحمي صحة القلب، تنظم عملية الهضم، تحتوي على نسب عالية من الحديد والزنك، يقلل من الأصابة بمرض الزهايمر. طريقة عمل كباب الحاتي المشوي طريقة عمل كباب الحاتي المشوي المكونات أثنان كيلو لحم ضأن.

ثلاث بصلات كبيرة الحجم.

حبتان فلفل ألوان أحمر.

حبتان فلفل ألوان أصفر.

ثلاث حبات لفل أخضر رومي.

طماطم شيري. مكونات التتبيلة ماء بصل ( ثلاث بصلات متوسطة الحجم ).

خمس حبات طماطم معصورة ومصفاه.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ليه.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة طعام سكر أبيض أو عسل نحل.

ملعقة صوص الباربكيو.

ملعقة صويا صوص.

أسياخ خشبية.

فحم.

منقد أو شواية.

ورق ألمونيوم.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نحضر بوله عميقة نضع ماء البصل، عصير الطماطم.

نضيف جميع التوبل والزبادي، الخل نقلب جمميع المكونات جيداً حتي يذوب الزبادي.

نضع قطع اللحمة في التتبيلة ونقلبها حتي تتشرب من التتبيلة، نضع كيس أسترتش ونحكمها بالغلق.

نتركها ليلة كاملة بالبراد قبل الشوي ولا نضيف أي كمية من الملح وقت البيات فى التتبيلة.

نضع ملعقة كبيرة من الملح على اللحمة ونقلبها قبل الشواء بلحظات بسيطة، نشعل كمية من الفحم على النار.

نغسل الفلفل والبصل ويقطع مكعبات كبيرة، نضع الأسياخ الخشبية في ماء مثلج قبل الاستخدام لمدة ساعتين حتى لا تحترق.

نرص طبقات اللحم والفلفل والبصل ونضع حبة من الطماطم في أخري القطعه الخشبية.

نضع ورق ألومنيوم في قاع المنقد ونضع كمية الفحم الغير مشتعلة ونساويها نضيف الكمية المشتعلة.

نضع مروحة كهربائية لكي تساعد على أشتعال الفحم بأكملة، نوزع قطع الليه على الفحم حتي تعطي للشواء نكهه الحاتي.

نضع شبكة الشواء، ثم نضع الكباب بالتساوي على الشبكة، نأخذ جزء من التتبيلة في وعاء صغير.

نضيف ملعقتان من الزيت ونقلبهم ، نلمع أسياخ اللحم بالتتبيلة من جميع الجوانب حتي تعطيها مذاق خاص.

نتركها على الشوايه حتي تنضج من جميع الجوانب، تزين الأطباق بمفروم البقدونس ترص قطع الكباب.

يقدم ساخن بجانبه الخبز والسلطات. الوسوم

طريقة عمل كباب الحاتي كثيراً من الأطفال لا يفضلون تناول اللحوم بصفة عامة لصعوبه مضغها وتحتار جميع الأمهات في تحضير الوجبات. التي يسهل عليهم أكلها وتبحث كثيراً عن الوصفات السهلة الغير تقليدية بالنسبة للحوم فيإتي الكباب المشوي من أسهل وأشهي الأكلات المغذية ويمكن أضافة بعض الخضروات عند الشواء لجذب نظر الجميع قبل تناولها البعض يقدم بجانبها البطاطس المقرمشة وسلطات المشواي وسلطة الطحينة.

طريقة عمل كباب الحاتي طريقة عمل كباب الحاتي أفضل أنواع اللحوم لأعداد الكباب لحم الضأن والبتلو والكندوز تتمتع اللحوم بفوائد عديدة منها مليئة بالبروتين، تحتوي على نسبة عالية الفيتامينات ب 12، تحتوي على الأحماض الأمنية، تحسن الدورة الدموية، تحمي صحة القلب، تنظم عملية الهضم، تحتوي على نسب عالية من الحديد والزنك، يقلل من الأصابة بمرض الزهايمر. طريقة عمل كباب الحاتي المشوي طريقة عمل كباب الحاتي المشوي المكونات أثنان كيلو لحم ضأن.

ثلاث بصلات كبيرة الحجم.

حبتان فلفل ألوان أحمر.

حبتان فلفل ألوان أصفر.

ثلاث حبات لفل أخضر رومي.

طماطم شيري. مكونات التتبيلة ماء بصل ( ثلاث بصلات متوسطة الحجم ).

خمس حبات طماطم معصورة ومصفاه.

كوب زبادي.

ملعقة كبيرة ليه.

ملعقتان كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة كبيرة طعام سكر أبيض أو عسل نحل.

ملعقة صوص الباربكيو.

ملعقة صويا صوص.

أسياخ خشبية.

فحم.

منقد أو شواية.

ورق ألمونيوم.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

بقدونس مفروم للتزين. طريقة التحضير نحضر بوله عميقة نضع ماء البصل، عصير الطماطم.

نضيف جميع التوبل والزبادي، الخل نقلب جمميع المكونات جيداً حتي يذوب الزبادي.

نضع قطع اللحمة في التتبيلة ونقلبها حتي تتشرب من التتبيلة، نضع كيس أسترتش ونحكمها بالغلق.

نتركها ليلة كاملة بالبراد قبل الشوي ولا نضيف أي كمية من الملح وقت البيات فى التتبيلة.

نضع ملعقة كبيرة من الملح على اللحمة ونقلبها قبل الشواء بلحظات بسيطة، نشعل كمية من الفحم على النار.

نغسل الفلفل والبصل ويقطع مكعبات كبيرة، نضع الأسياخ الخشبية في ماء مثلج قبل الاستخدام لمدة ساعتين حتى لا تحترق.

نرص طبقات اللحم والفلفل والبصل ونضع حبة من الطماطم في أخري القطعه الخشبية.

نضع ورق ألومنيوم في قاع المنقد ونضع كمية الفحم الغير مشتعلة ونساويها نضيف الكمية المشتعلة.

نضع مروحة كهربائية لكي تساعد على أشتعال الفحم بأكملة، نوزع قطع الليه على الفحم حتي تعطي للشواء نكهه الحاتي.

نضع شبكة الشواء، ثم نضع الكباب بالتساوي على الشبكة، نأخذ جزء من التتبيلة في وعاء صغير.

نضيف ملعقتان من الزيت ونقلبهم ، نلمع أسياخ اللحم بالتتبيلة من جميع الجوانب حتي تعطيها مذاق خاص.

نتركها على الشوايه حتي تنضج من جميع الجوانب، تزين الأطباق بمفروم البقدونس ترص قطع الكباب.

يقدم ساخن بجانبه الخبز والسلطات.

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