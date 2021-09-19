طريقة القهوة الخضراء للتخسيس وافضل انواع القهوة الخضراء للتنحيف مجربة

طريقة القهوة الخضراء للتخسيس ، من أشهر أنواع القهوة المستخدمة للتنحيف، خاصة وأنها عبارة عن حبوب قهوة عادية، قبل أن يتم تحميصها، وبالتالي فهي تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين، وقد يكون هذا هو السبب في نصيحة، الابتعاد عن شرب القهوة الخضراء قبل النوم. ومن المعلومات المهمة بشأن القهوة الخضراء، أنها تساعد على ضبط سكر الدم، وتحسين الذاكرة وعلاج بعض المشاكل الصحية. وتتساءل الكثيرات خاصة من النساء، سؤالهن الأشهر “مين جربت القهوة الخضراء ونحفت؟”، وتتوالى الإجابات بين تجارب إيجابية وسلبية، مع تنوع طرق إعداد القهوة الخضراء، منها طريقة عمل القهوة الخضراء باللبن للتخسيس، وتتعدد طريقة استعمال حبوب القهوة الخضراء للتنحيف، منها تناولها على هيئة كبسولات القهوة الخضراء، أو حبوب قهوة ضخراء غير مطحونة، أو قهوة خضراء في شكل بن مطحون.

كما ذكرنا أن القهوة الخضراء، عبارة عن حبوب قهوة لم يتم تحميصها بعد، إلا أنها تحتوي على نسبة كافيين مرتفعة، والتي تختلف بها من علامة تجارية إلى أخرى، وافضل انواع القهوة الخضراء للتخسيس، ليست محددة فقد تمنحك الكبسولات الطبية منها، النتيجة التي ترغب بها، في حين قد تتسبب القهوة الخضراء للتخسيس من عند العطار، في حدوث بعض مشاكل بالأمعاء أو الضهم، كما أنها قد تؤدي إلى حدوث أرق، في حال قمت بشربها في المساء قبل النوم. ولكن ما جعل القهوة الخضراء خيار مناسب، للكثيرين هو أنها تساعد على التخلص من دهون البطن والخصر، ونسف دهون البطن العنيدة، وذلك من خلال العمل فقدان الوزن وسد الشهية، فيمكنك تناولها مع تقنين الطعام الذي تتناوله، مع اتباع رجيم خل التفاح للتنحيف، وسوف تحصل على نتائج مبهرة.

20 جرام من حبوب البن الأخضر.

300 مل مياه ساخنة.

سكر أو عسل أو قرفة.

اطحن حبوب البن الخضراء أولا، حتى تحصل عليها في صورة بودر، مع الحرص على استخدام مطحنة بن ثقيلة. ثم ضع مسحوق البن في كوب، واسكبي الماء الساخن فوقها. وبعدها اترك الخليط لعشر دقائق، قبل تصفيته. ثم أضف السكر أو القرفة أو العسل، أو لا شيء على الإطلاق، واستمتع بمشروبك.