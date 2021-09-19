طريقة عمل العزيزية الدمياطي الأصلية أحلى تحلية بأسرار أشهر المحلات

طريقة عمل العزيزية الدمياطي الأصلية ؛ كل بلد له وصفاته، واكلاته، وحلوياته التي يشتهر بها ويتميز في تقديمها، ولا يستطيع أحد أن ينافسه فيها، والعزيزية هي أحد الحلويات التي تشتهر بها مدينة دمياط، طعمها شهي ولذيذ جدًا، وأيضًا يمكن تحضيرها بها كل سهولة في البيت، لأن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

طريقة عمل العزيزية الدمياطي الأصلية

ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أكثر من طريقة عمل العزيزية في البيت حتى تستطيعين تحضيرها في البيت بكل سهولة من طعم المحلات.

لتر من الحليب.

نصف كيلو من المكرونة نصف سلقة.

عدد 5 بيضات.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر.

نصف كوب من الحليب أو الماء.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

مكسرات / جوز هند / زبيب / قرفة حسب الرغبة.

اخفقي البيض + السكر + الفانيليا في وعاء عميق.

ثم ضعي المكرونة مع الحليب في وعاء الخلاط الكهربائي حتى تتكسر احرصي ألا تصبح ناعمة تمامًا.

ارفعي المكرونة بالحليب في وعاء على النار.

أضيفي خليط البيض والسكر بالتدريج على الخليط السابق.

اسكبي المكسرات أيضًا التي ترغبين بإضافتها.

ذوبي النشا مع نصف كوب من الحليب أو الماء حسب الرغبة على البارد ثم أضيفيه على الخليط السابق واتركيه حتى يصبح القوام غليظ.

اسكبي الخليط في صينية مدهونة بالسمن ثم رشي الوجه بالقرفة والسكر.

ادخلي الصينية الفرن الساخن حتى تصبح باللون الذهبي لمدة نصف ساعة.

المكوناتللحشوطريقة التحضير

المكونات

كيلو من الحليب السائل.

100 جرام من المكرونة الإسباجيتي أو شعيرية مسلوقة نصف تسوية.

ثلثان كوب من السكر.

باكو من الكريم شانتيه بودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبيب.

5 ملاعق كبيرة من النشا + نصف كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

طريقة التحضير

اسكبي القليل من الحليب في وعاء الخلاط الكهربائي + المكرونة واخلطي المكونات حتى تصبح طرية.

ثم ضعي المتبقي من الحليب + السكر + الكريم شانتيه + المتبقي من الحليب في وعاء وارفعيه على النار مع التقليب حتى تمام الغليان.

اخلطي النشا + الحليب في وعاء على البارد حتى يذوب تمامًا ثم اسكبيه على خليط الحليب مع التقليب حتى يصبح القوام غليظ.

استمري في التقليب ويمكنك إضافة الزبيب والمكسرات في تلك الخطوة.

ادهني الصينية بالقليل من السمن ثم ضعي خليط المكرونة بالحليب.

اتركيها قليلًا حتى تبرد حتى تقومين بوضع الزبدة على الوجه ثم أدخلي الصينية الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح لونها ذهبي.

طريقة عمل العزيزية فاطمة أبو حاتي