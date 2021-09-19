فوايد واستخدامات زيت الليمون للبشرة والشعر والشفايف

زيت الليمون يعتبر واحد من اهم الزيوت العطرية اللي بتحتوي على خصائص كتير مفيدة للبشرة والشعر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد واستخدامات زيت الليمون الجمالية للبشرة والشعر والشفايف ، وازاي تدخليه في الوصفات الطبيعية ، وكمان هنقولك ازاي تعملي زيت الليمون بنفسك في البيت.

فوايد واستخدامات زيت الليمون الجمالية:

فوايد زيت الليمون للبشرة:

– زيت الليمون من اكتر الزيوت السريعة والفعالة اللي بتساعد في علاج مشكلة حب الشباب ، لانه بيحتوي على مضادات للبكتيريا والجراثيم بتخفف من حدة التهاب الحبوب ، بالاضافة انه بيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة اللي بتسد المسام وبتكون سبب رئيسي في ظهور الحبوب والبثور على البشرة.

– زيت الليمون يعتبر غسول طبيعي للبشرة ، تقدري تستخدميه يوميا لتنضيف البشرة بعمق من الاوساخ والجراثيم المتراكمة في المسام.

– بيساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها والتخلص من البقع الغامقة.

– بيحسن من صحة البشرة من خلا قدرته على قتل البكتيريا الضارة وتنقية البشرة ، بسبب احتوائة على نسبة عالية من مضادات الاكسدة واهمها فيتامين C.

– بيساعد على تصغير مسام البشرة وشدها خصوصا للبشرة الدهنية.

– بيساعد على تأخير ظهور التجاعيد ، لان زيت الليمون بيزود من مرونة الجلد وبيساعد على تنشيط خلايا البشرة.

عشان تحصلي على كل الفوايد دي لزيت الليمون استخدميه بالطريقة دي:

خففي زيت الليمون باضافة زيت تاني ليه زي زيت اللوز ويكون بكمية اكبر من زيت الليمون ، وادهني بشرتك بالخليط ده قبل النوم لمدة 15 دقيقة وبعدها اغسلي البشرة بماية فاترة وبعدها ماية باردة عشان تقفلي المسام.

فوايد زيت الليمون للشعر:

– زيت الليمون بيساعد على تقوية الشعر وحمايته.

– زيادة لمعان الشعر.

– تقليل تساقط الشعر.

– منع قشرة الشعر.

طريقة استخدامه على الشعر ، كل اللي هتعمليه دلكي فروة الراس والشعر كله بالزيت وسيبيه لمدة ساعتين ، وبعدها اغسلي الشعر بالشامبو بالطريقة العادية.

فوايد زيت الليمون للشفايف:

– زيت الليمون يعتبر مرطب طبيعي للشفايف.

– بيساعد على تقشير الشفايف وازالة الجلد الميت.

– بيساعد على تفتيح لون الشفايف وبيديها لون وردي طبيعي.

– كمان بيساعد على علاج تقرحات الفم ، وبالتالي يعتبر علاج آمن للفم والاسنان والشفايف.

– زيت الليمون بيحتوي على عناصر مطهرة بتساعد على تحسين صحة الفم والاسنان ومنع رائحة الفم الكريهة ، وبيتم ده عن طريق المضمضة اليومية بزيت الليمون.

طريقة عمل زيت الليمون في البيت:

– هاتي 5 – 6 حبات ليمون اغسليهم كويس بالماية وممكن تفركيهم بفرشة عشان تتخلصي من اي اوساخ او بقايا مبيدات او اي مواد كيميائية عليها ، نشفي الليمون بالفوطة ، قشري الليمون بحيث يبقى عندك الجزء الاصفر منه بس من غير اي اجزاء من القشر الابيض اللي جوه ، اخلطي قشور الليمون مع كمية من زيت جوز الهند تغطي القشر وحطيهم على حمام ماية سخنة على النار ، لما الماية تغلي خفضي درجة حرارة النار ، سيبيه على نار هادية لمدة بين 2 – 3 ساعات ، ولازم تتأكدي ان الزيت نفسه مش بيغلي.

– ارفعي زيت الليمون من على النار ، غطيه وسيبيه يبرد لمدة 3 ساعات لحد ما يبقى بدرجة حرارة الغرفة.

– صفي زيت الليمون على قطعة قماش او شاش ، واحفظيه في ازازة بغطاء محكم في مكان بارد وضلمة ، وممكن تحفظيه في التلاجة لمدة شهر تقريبا ، وتقدري تستبدلي زيت جوز الهند باي انواع زيوت تانية زي زيت اللوز الحلو, زيت بذور العنب, زيت الزيتون.

لازم تنتبهي انه ماينفعش تحطي زيت الليمون لوحده مباشرة على البشرة ، او استخدامه بكميات كبيرة اكتر من الموصي بيها ، لانه يعتبر من الزيوت القوية اللي ممكن تسبب تهيج واحمرار الجلد ، لازم تخلطيه بزيت ناقل تاني ، وتختبريه بتطبيقه على جزء صغير من البشرة لمدة 10 دقايق واستني لمدة 48 ساعة كحد ادنى لاختبار حساسية الجلد.

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