سر عمل أصابع بلح الشام الذهبية مقرمشة أحلى من الجاهزة بثلاث مكونات فقط

طريقة عمل بلح الشام حلويات شرقية من داخل بلاد الشام حلى سريع في دقائق يكون لديك أحلى حلويات شرقية مقرمشة ذهبية، ويكثر صنعها في مائدة رمضان ويطلبها الكبار والصغار عند تناولها مرة سيطلبها أسرتك لتحضيرها كحلى مقرمش من خارج وطرية من داخل، وستصنعيها في منزل بدلا من شراءها من خارج جاهزة، فأحضرنا لك سر صنع بلح الشام مقرمش في منزل بخطوات بسيطة سهلة في دقائق فقط فتابعونا.

نحتاج إلى عدد 2 كوب دقيق أبيض حوالي 240 جرام. نصف كوب من الزبدة طرية بحرارة الغرفة غير مملحة. طوب ونصف الكوب من الماء. عدد 5 بيض بحجم كبير بحرارة الغرفة. عدد 2 ملعقة صغيرة فانيليا. رشة صغير ملح لتسوية المذاق. كمية من زيت للقلي. ربع كوب فستق حلبي للتزين.

ينخل الدقيق مع الملح وتوضع المكونات الجافة في وعاء صغير عميق وتترك جانبا لحين تجهيز باقي مكونات.

يرفع قدر على نار متوسطة الحرارة ويخلط معا الزبدة والماء وتترك على النار حتى تصل إلى درجة الغليان، ثم يضاف عليها الدقيق دفعة واحدة مع تقليب سريعا المستمر بملعقة خشبية.

تأكدي من أن دقيق امتزج بالماء تماما وأصبحت عجينة لينة طرية، انزلي بالعجين في وعاء آخر وغطيها بكيس من البلاستيك واتركيها ترتاح قليلا.

ثم بعد ذلك ضيفي عليها البيض بشكل تدريجي واحدة تلو الأخرى مع عجن السريع حتى تمتزج مع العجينة كل البيض.

ثم في نهاية ضيفي الفانيليا مع عدم توقف عن الخلط وتوضع العجينة في كيس حلواني به قمع مخصص لعمل بلح الشام.

توضع مقلاه عميقه على نار متوسطة الحرارة وتوضع بها الزيت ويكون كمية كبيرة زيت عميق، ويترك حتى يسخن.

ثم يضغط على كيس حلواني لعمل قطع من أصابع من الشام وقصها بمقص ونزولها في الزيت الغزير.

اغمسي طرف المقص في الزيت لكي لا تلتصق به العجينة، ويسهل لك قصها، تقلى أصابع بلح الشام وتقلب من حين لآخر حتى تأخذ كل الأصابع لون ذهبي وتوضع في عسل أو سيرب تسقية الحلويات البارد.

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أصابع بلح الشام أو أصابع زينب من أسهل أنواع الحلويات الشرقية التي تعد بمكونات بسيطة بكل منزل وهو عبارة عن دقيق وبيض مع النشا والفانيليا وكمية من الزيت للتحمير وتسقى بالسيرب، حتى يكون بونه ذهبي ومقرمش وسنتعرف بالتفاصيل طريقة بلح الشام بالنشا سر قرمشته.

نحتاج إلى كوب من دقيق الأبيض. عدد 2 بيضة بحرارة الغرفة. كوب من الماء الفاتر. عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت. ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشة صغيرة من الملح. رشة صغيرة من السكر.

لعمل بلح الشام أصابع ذهبية بالنشا ضعي وعاء على النار واخلطي به كل من سكر وليمون وماء ويترك حتى الغليان ليصبح عسل تسقية حلويات.

ثم في قدر عميق ضعي كل من ماء وزيت وملح وسكر على نار حتى غليان، ويخلط الدقيق مع النشا ويضاف إلي وعاء الماء وتقليب سريع حتى يكون عجينة طرية.

تترك العجينة جانبا في وعاء من آخر حتى تبرد تماما وتضاف عليه البيض واحدة تلو الأخرى مع تقليب مستمر والعجن وعليها الفانيليا.

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