طريقة عمل السمبوسك الهاشة بخطوات مختلفة ومتنوعة غير تقليدية

طريقة عمل السمبوسك الهاشة هي من الأكلات الأساسية التي تتواجد على موائد رمضان والمناسبات والأفراح لها حشوات مختلفة عندما تقدم كنوع حادق وقامت كل بلد بإضافة ما يميز مطبخها في أعدادها والنوع الشائع السهل المتواجد اللحم المفروم يفضل البعض أعداده بأعداد العجينة في المنزل وقد لا تستغرق وقت كثير في التحضير عشرون دقيقة فقط لا غير. طريقة عمل السمبسوسك طريقة عمل السمبسوسك الأطفال تفضل تناولها بالجبن ومن الممكن ان نجمع بين الخضار واللحم في حشوة واحدة أو الدجاج وتعد بطريقة أخري كنوع من الحلويات مع أختلاف الحشوات أيضاً التي تفضلين تناولها أنتٍ وعائلتك وضيوفك وفي السطورالتالية تقدم أليكم طريقتان مختلفتان قد تنال أعجاب الجميع عند تناولها ومكوناتها متوفر في كل منزل ويقدم بجانبها الصوصات المميزة. طريقة عمل السمبوسك البرازيلي طريقة عمل السمبوسك البرازيلي المكونات كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب حليب.

بيضة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة طعام خل أبيض.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير الحشوة نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومه ناعماً.

حبتان فلفل حار مفرومة.

حبتان فلفل رومي مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت.

نصف فنجان زيتون مخلي ومقطع.

ملعقة صغيرة ملح.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير ينخل الدقيق ويضاف إليه الملح والبيكنج باودر ويقلب.

نصنع حفرة عميقة في منتصف الدقيق، ونكسر البيضة ونخفقها جيداً ثم نضعها بإكملها.

نضيف باقي المكونات على الدقيق ونقلبهم جميعاً حتي يبث العجين، نضيف الحليب بالتدرريج مع التقليب المستمر.

حتي نحصل على كتلة متماسكة من العجين، نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت والبصل ونقلبه حتي يدبل.

نضيف الفلفل الحار والبارد المفروم، نتركهم لمدة دقيقتان حتي يديلو نضيف اللحمة المفرومة ونفك تكتولاتها.

نضيف الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات وفصان الثوم عند أقتراب النضج ونضيف الزيون المخلي تقلب وترفع من النار.

نضع العجين على سطح المطبخ مرشوش مسبقاً بالدقيق، ونفردها بالنشابة ونقطعهم قطع طولية وبعرض 5 سم.

نضع كمية مناسبة من الحشوة وتقلب على هيئة مثلثات، نضع ملعقتان من الدقيق وعليهم ملعقة كبيرة من الماء.

نقلبهم حتي نحصل على عجينة سميكة نضع منها جزء بسيط على طرف العجين لكي تغلق بأمان.

ننتهي من جميع العجين بنفس الطريقة، نضع زيت غزير في مقلاة ونتركه حت يقدح، نحمر السمبوسك.

نتركها على النار حتي تحمر من جميع الجوانب ونحصل على اللون الذهبي، نضعها في سرفيس التقديم

تقدم باردة وبجانبها السلطات.

طريقة عمل السمبوسك الهاشة هي من الأكلات الأساسية التي تتواجد على موائد رمضان والمناسبات والأفراح لها حشوات مختلفة عندما تقدم كنوع حادق وقامت كل بلد بإضافة ما يميز مطبخها في أعدادها والنوع الشائع السهل المتواجد اللحم المفروم يفضل البعض أعداده بأعداد العجينة في المنزل وقد لا تستغرق وقت كثير في التحضير عشرون دقيقة فقط لا غير. طريقة عمل السمبسوسك طريقة عمل السمبسوسك الأطفال تفضل تناولها بالجبن ومن الممكن ان نجمع بين الخضار واللحم في حشوة واحدة أو الدجاج وتعد بطريقة أخري كنوع من الحلويات مع أختلاف الحشوات أيضاً التي تفضلين تناولها أنتٍ وعائلتك وضيوفك وفي السطورالتالية تقدم أليكم طريقتان مختلفتان قد تنال أعجاب الجميع عند تناولها ومكوناتها متوفر في كل منزل ويقدم بجانبها الصوصات المميزة. طريقة عمل السمبوسك البرازيلي طريقة عمل السمبوسك البرازيلي المكونات كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب حليب.

بيضة.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة طعام خل أبيض.

ملعقة صغيرة من الملح. مقادير الحشوة نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مفرومه ناعماً.

حبتان فلفل حار مفرومة.

حبتان فلفل رومي مفروم.

ملعقتان كبيرة زيت.

نصف فنجان زيتون مخلي ومقطع.

ملعقة صغيرة ملح.

فصان ثوم مهروسين.

ملعقة صغيرة سبع بهارات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير ينخل الدقيق ويضاف إليه الملح والبيكنج باودر ويقلب.

نصنع حفرة عميقة في منتصف الدقيق، ونكسر البيضة ونخفقها جيداً ثم نضعها بإكملها.

نضيف باقي المكونات على الدقيق ونقلبهم جميعاً حتي يبث العجين، نضيف الحليب بالتدرريج مع التقليب المستمر.

حتي نحصل على كتلة متماسكة من العجين، نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت والبصل ونقلبه حتي يدبل.

نضيف الفلفل الحار والبارد المفروم، نتركهم لمدة دقيقتان حتي يديلو نضيف اللحمة المفرومة ونفك تكتولاتها.

نضيف الملح والفلفل الأسود والسبع بهارات وفصان الثوم عند أقتراب النضج ونضيف الزيون المخلي تقلب وترفع من النار.

نضع العجين على سطح المطبخ مرشوش مسبقاً بالدقيق، ونفردها بالنشابة ونقطعهم قطع طولية وبعرض 5 سم.

نضع كمية مناسبة من الحشوة وتقلب على هيئة مثلثات، نضع ملعقتان من الدقيق وعليهم ملعقة كبيرة من الماء.

نقلبهم حتي نحصل على عجينة سميكة نضع منها جزء بسيط على طرف العجين لكي تغلق بأمان.

ننتهي من جميع العجين بنفس الطريقة، نضع زيت غزير في مقلاة ونتركه حت يقدح، نحمر السمبوسك.

نتركها على النار حتي تحمر من جميع الجوانب ونحصل على اللون الذهبي، نضعها في سرفيس التقديم

تقدم باردة وبجانبها السلطات.

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