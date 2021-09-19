طريقة عمل كيك صيامي بالبرتقال في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة والطعم مختلف

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يعد كيك صيامي بالبرتقال ، من أشهي وألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل بساطة، ولأن هذا النوع من الكيك لا يختلف كثيراً عن الكيك العادي إلا أنه من الضروري أن يكون البيض من مكوناته، فيمكنك تناوله خلال فترة الصيام، يعد أيضاً كيك صيامي من أفضل وأسهل أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل وخلال دقائق معدودة، وتعد الكيكة الصيامى من أنواع الحلويات التي تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة، حيث أنها تحتوي علي مكونات غنية بالبروتينات والكالسيوم والدهون المفيدة للصحة الجسم، ويمكنك تحضير هذا النوع من الكيك بأكثر من نكهة فمنها بالبرتقال ومنها بالفانيلا ومنها بالشكولاتة، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيك صيامي بنكهة البرتقال بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل كيك صيامي بالبرتقال
هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا النوع من الكيك الشهي وهي كالاتي:-
- 3 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 2 كوب كبير من السكر المطحون.
- 1 كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج.
- كوب كبير من السمن البلدي أو النباتي.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.
- ربع كوب كبير من مبشور جوز الهند.
- مقدار ربع كوب من مبشور البرتقال.
من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيك الصيامى بالبرتقال في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع فيه السكر مع السمن، ونقوم بخلطهم جيداً، حتي نحصل علي خليط كريمي.
- بعد ذلك في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق، ثم نضيف إلية الفانيليا وبكينج بودر، ونقوم بخلطهم معاً بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق، إلي خليط السكر والسمن بشكل تدريجياً، مع الاستمرار بالخفق، حتي تتجانس المكونات معاً.
- بعد كدة نقوم بإضافة عصير الليمون، مع بشر البرتقال ومبشور جوز الهند، ونخلط لمدة 5 دقائق جيداً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقاً، لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية، ونقوم بغسلها جيداً ثم نقوم بتجفيفها ثم بدهنها بقطعة صغيرة من السمن، ثم نسكب الخليط فيها.
- بعد كدة نضع الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة، وخلال التسوية لا يتم فتح الفرن حتي لا تفسد الكعك، وعندما تأخذ اللون الذهبي نفتح الفرن.
- ونقوم بإخراجها من الفرن، ونتركها جانباً حتي تبرد قليلاً، ثم نقوم بتقطيعها، وتقدم بالهنا والشفاء.
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يعد كيك صيامي بالبرتقال ، من أشهي وألذ أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل بكل بساطة، ولأن هذا النوع من الكيك لا يختلف كثيراً عن الكيك العادي إلا أنه من الضروري أن يكون البيض من مكوناته، فيمكنك تناوله خلال فترة الصيام، يعد أيضاً كيك صيامي من أفضل وأسهل أنواع الكيك التي يمكنك تحضيرها في المنزل وخلال دقائق معدودة، وتعد الكيكة الصيامى من أنواع الحلويات التي تحتوي علي قيمة غذائية كبيرة، حيث أنها تحتوي علي مكونات غنية بالبروتينات والكالسيوم والدهون المفيدة للصحة الجسم، ويمكنك تحضير هذا النوع من الكيك بأكثر من نكهة فمنها بالبرتقال ومنها بالفانيلا ومنها بالشكولاتة، لذلك سوف نعرض عليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كيك صيامي بنكهة البرتقال بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة.مكونات عمل كيك صيامي بالبرتقال
هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مكونات عمل هذا النوع من الكيك الشهي وهي كالاتي:-
- 3 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.
- 2 كوب كبير من السكر المطحون.
- 1 كوب ونصف من عصير البرتقال الطازج.
- كوب كبير من السمن البلدي أو النباتي.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة كبيرة من بكينج بودر.
- ربع كوب كبير من مبشور جوز الهند.
- مقدار ربع كوب من مبشور البرتقال.
من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير كيك الصيامى بالبرتقال في المنزل بأبسط الخطوات وهي كما يلي:-
- نقوم أولاً بإحضار الخلاط الكهربائي، ونضع فيه السكر مع السمن، ونقوم بخلطهم جيداً، حتي نحصل علي خليط كريمي.
- بعد ذلك في وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق، ثم نضيف إلية الفانيليا وبكينج بودر، ونقوم بخلطهم معاً بشكل جيد.
- ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق، إلي خليط السكر والسمن بشكل تدريجياً، مع الاستمرار بالخفق، حتي تتجانس المكونات معاً.
- بعد كدة نقوم بإضافة عصير الليمون، مع بشر البرتقال ومبشور جوز الهند، ونخلط لمدة 5 دقائق جيداً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن مسبقاً، لمدة ربع ساعة علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية، ونقوم بغسلها جيداً ثم نقوم بتجفيفها ثم بدهنها بقطعة صغيرة من السمن، ثم نسكب الخليط فيها.
- بعد كدة نضع الصينية في الفرن لمدة عشرين دقيقة، وخلال التسوية لا يتم فتح الفرن حتي لا تفسد الكعك، وعندما تأخذ اللون الذهبي نفتح الفرن.
- ونقوم بإخراجها من الفرن، ونتركها جانباً حتي تبرد قليلاً، ثم نقوم بتقطيعها، وتقدم بالهنا والشفاء.
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