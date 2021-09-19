تعرفي على طريقة عمل أصابع الفستق التركية ذات الطعم الحلو والمذاق الرائع وتعتبر أصابع الفستق التركية واحدة من أنواع الحلويات مثل البقلاوة يتم تحضيرها بخليط من المكونات وتُقدم في المطاعم التي تقدم الطعام التركي أو في المطاعم الأخرى ويعجب بها الجميع من الأطفال أو الكبار، ولذلك يمكن تجهيزها في المنزل بنفس طريقة المطاعم ونفس المكونات لتحصلوا على طبق رائع من حلوى أصابع الفستق التركية.مكونات عمل أصابع الفستق التركية
قبل البدء في خطوات عمل أصابع الفستق التركية يجب تجهيز المكونات المستخدمة في تحضيرها أولاً، وتشمل مكونات تحضير الحلوى ما يلي:
- رقائق البقلاوة.
- اثنان كوب من الفستق الحلبي المجروش.
- اثنان من أكواب الفستق الحلبي الناعم.
- كوب من السمن الحيواني.
- ليمون.
- سكر.
- ماء.
يمكن عمل أصابع الفستق التركية بنفس طريقة المطاعم من خلال اتباع نفس الطريقة التي يتم تحضيره بها باستخدام المكونات السابقة، وتشمل خطوات تحضيرها ما يلي:
- نفرد رقائق البقلاوة “العجينة” على سطح مستوي.
- نلف بداية العجينة بعود خشبي، ثم نرش الورق بالفستق الحلبي بحيث ينتشر على جميع أجزاء الوجه.
- نلف العجينة ونبرمها وذلك حتى يتم تشكيلها في صورة أصابع وعند الوصول إلى نهاية اللفافة نسحب العود الخشبي من العجينة.
- بنفس الطريقة والخطوات السابقة نلف جميع رقائق البقلاوة مع حشوها بالفستق الحلبي لحين انتهاء الكمية.
- نحضر صينية ونضع فيها أصابع البقلاوة “أصابع الفستق التركية” بحيث نرصها بجوار بعضها البعض بشكل مناسب.
- ندهن وجه أصابع البقلاوة بالسمن الحيواني بحيث تشمل وجهها بالكامل.
- نسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى يحمى.
- ندخل الصينية إلى الفرن ونشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية وننتظر حتى ينضج حوالي ثلاثة أرباع ساعة.
- نحضر القطر بإضافة السكر والليمون إلى الماء وتركه على النار حتى يغلي ويتماسك ويصبح ثقيل إلى حد ما.
- نترك القطر جانباً حتي يبرد.
- نخرج أصابع الفستق التركية من الفرن ونسقيها بالقطر البارد حتى يتشربها ويكتسب الطعم الحلو.
- نترك أصابع الفستق حتى تبرد بعد ذلك يمكن وضعها في أطباق التقديم وتقديمها.
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تعرفي على طريقة عمل أصابع الفستق التركية ذات الطعم الحلو والمذاق الرائع وتعتبر أصابع الفستق التركية واحدة من أنواع الحلويات مثل البقلاوة يتم تحضيرها بخليط من المكونات وتُقدم في المطاعم التي تقدم الطعام التركي أو في المطاعم الأخرى ويعجب بها الجميع من الأطفال أو الكبار، ولذلك يمكن تجهيزها في المنزل بنفس طريقة المطاعم ونفس المكونات لتحصلوا على طبق رائع من حلوى أصابع الفستق التركية.مكونات عمل أصابع الفستق التركية
قبل البدء في خطوات عمل أصابع الفستق التركية يجب تجهيز المكونات المستخدمة في تحضيرها أولاً، وتشمل مكونات تحضير الحلوى ما يلي:
- رقائق البقلاوة.
- اثنان كوب من الفستق الحلبي المجروش.
- اثنان من أكواب الفستق الحلبي الناعم.
- كوب من السمن الحيواني.
- ليمون.
- سكر.
- ماء.
يمكن عمل أصابع الفستق التركية بنفس طريقة المطاعم من خلال اتباع نفس الطريقة التي يتم تحضيره بها باستخدام المكونات السابقة، وتشمل خطوات تحضيرها ما يلي:
- نفرد رقائق البقلاوة “العجينة” على سطح مستوي.
- نلف بداية العجينة بعود خشبي، ثم نرش الورق بالفستق الحلبي بحيث ينتشر على جميع أجزاء الوجه.
- نلف العجينة ونبرمها وذلك حتى يتم تشكيلها في صورة أصابع وعند الوصول إلى نهاية اللفافة نسحب العود الخشبي من العجينة.
- بنفس الطريقة والخطوات السابقة نلف جميع رقائق البقلاوة مع حشوها بالفستق الحلبي لحين انتهاء الكمية.
- نحضر صينية ونضع فيها أصابع البقلاوة “أصابع الفستق التركية” بحيث نرصها بجوار بعضها البعض بشكل مناسب.
- ندهن وجه أصابع البقلاوة بالسمن الحيواني بحيث تشمل وجهها بالكامل.
- نسخن الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى يحمى.
- ندخل الصينية إلى الفرن ونشعله على درجة حرارة 180 درجة مئوية وننتظر حتى ينضج حوالي ثلاثة أرباع ساعة.
- نحضر القطر بإضافة السكر والليمون إلى الماء وتركه على النار حتى يغلي ويتماسك ويصبح ثقيل إلى حد ما.
- نترك القطر جانباً حتي يبرد.
- نخرج أصابع الفستق التركية من الفرن ونسقيها بالقطر البارد حتى يتشربها ويكتسب الطعم الحلو.
- نترك أصابع الفستق حتى تبرد بعد ذلك يمكن وضعها في أطباق التقديم وتقديمها.
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