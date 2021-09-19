تعرفي على طريقة عمل أصابع الفستق التركية ذات الطعم الحلو والمذاق الرائع وتعتبر أصابع الفستق التركية واحدة من أنواع الحلويات مثل البقلاوة يتم تحضيرها بخليط من المكونات وتُقدم في المطاعم التي تقدم الطعام التركي أو في المطاعم الأخرى ويعجب بها الجميع من الأطفال أو الكبار، ولذلك يمكن تجهيزها في المنزل بنفس طريقة المطاعم ونفس المكونات لتحصلوا على طبق رائع من حلوى أصابع الفستق التركية.

مكونات عمل أصابع الفستق التركية

قبل البدء في خطوات عمل أصابع الفستق التركية يجب تجهيز المكونات المستخدمة في تحضيرها أولاً، وتشمل مكونات تحضير الحلوى ما يلي:

رقائق البقلاوة.

اثنان كوب من الفستق الحلبي المجروش.

اثنان من أكواب الفستق الحلبي الناعم.

كوب من السمن الحيواني.

ليمون.

سكر.

ماء.

خطوات عمل أصابع الفستق التركية

يمكن عمل أصابع الفستق التركية بنفس طريقة المطاعم من خلال اتباع نفس الطريقة التي يتم تحضيره بها باستخدام المكونات السابقة، وتشمل خطوات تحضيرها ما يلي: