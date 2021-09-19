طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم في المنزل، تتساءل الكثير من السيدات طول الوقت عن أفضل الطرق التي تساعدها على تجهيز أكلات مناسبة للرجيم، والتالي تهتم بالبحث عن طريقة عمل خبز الشوفان بالمنزل الذي يعتبر من الوجبات الأساسية بدلاً من عن الخبز العادي خاصة أنه مكلف للغاية في حالة شرائه، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل خبز الشوفان في المنزل بطريقة صحيحة.

طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم

المكونات: كوب دقيق شوفان

ثلاث أكواب من الدقيق الأسمر

2 كوب ماء دافئ

ملعقتين من الخميرة الفورية

ملعقة ملح

ملعقة سكر.

طريقة تجهيز خبز الشوفان

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء ونضع فيه الدقيق الأسمر ودقيق الشوفان ونضيف إليها الملح وتقلب المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نبدأ الخميرة في ماء دافئ لمدة عشر دقائق وبعد أن تخمر ثم نقوم بإضافتها على الدقيق ويتم خلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ويمكن إضافات القليل من الماء الدافئ حتى تتماسك مع بعضها.

بعد ذلك يتم وضع العجين في وعاء ويترك ويتم تغطيته بقطعة من القماش النظيف ويترك في الفرن لمدة نصف ساعة أو ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجم العجين جيداً.

في الخطوة التالية يتم تقسيم العجين إلى كرات كل قطعة على السطح وإضافة القليل من الدقيق حتى تصبح على هيئة رغيف دائري، وبعد الانتهاء من الكمية نقوم بتغطيتها لمدة عشر دقائق أخرى ثم نقوم بتجهيز صينية.

ونضع فيها أوراق الزبدة ونضع عليها الخبز ويتم وضع في الفرن على نار متوسطة حتى ينضج ثم يتم إخراجه من الفرن، وبعد أن يبرد يتم تناوله وبالهناء والشفاء.

يمكن أيضا استخدام قالب الكيك بدلاً من تقسيم مكونات العجين ويتم وضعها في الفرن وبعد إخراجها من الفرن يتم تقطيعها على شكل قطع مستطيلة.