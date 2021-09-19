طريقة تحضير ساندوتش برجر الدجاج

تشتهر العديد من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بتحضير ألذ ساندوتش برجر والذي يستخدم فيه الدجاج كحشو بدلاً من اللحم، يحب الاطفال والكبار هذا الساندوتش ويدفعون مبالغ كبيرة لتناوله لهذا بدلاً من شراء هذا الساندوتش من الخارج يمكنك تجربة تحضيره في المنزل وسيكون بنفس طعم وجودة المحضر في أفضل المطاعم وفتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. ساندوتش برجر الدجاج ساندوتش برجر الدجاج حضري ألذ برجر فراخ في المنزل بنفسك وطعم رائع يناسب جميع الأذواق وبمقادير متوفرة للجميع وبتاكليف أقل المقادير اللازمة لتحضير الساندوتش: نصف كيلو من صدور وأرواك الدجاج.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم فرماً ناعماً.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. المقادير اللازمة لتحضير الساندوتش: مقادير التقديم: أربع حبات من خبز البرغر أو الكايزر.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة شرائح.

كمية من الخس المفروم خشن.

أربع شرائح من الجبن الشيدر.

بصلة واحدة كبيرة مقطعة حلقات. خطوات تحضير ساندوتش برجر الدجاج: قومي بتنظيف الدجاج جيداً بالملح والخل والليمون ونقعها في الماء للتخلص من أي رائحة. اشطفي الدجاج وجففيه ثم اخليه من العظم والجلد وبعدها افرميه ليكون جاهز. قومي بخلط كلاً من البصل والبقسماط مع الفراخ المفرومة في وعاء. أضيفي اللبن السائل ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل الأبيض والأسود. يمكنك إضافة المزيد من التوابل كتوابل الدجاج والقرفة. يمكن إضافة الشطة لنكهة حارة حسب الحاجة. قومي بتشكيل الخليط على شكل برجر باستخدام المكبس الخاص به. غلفي كل قطعة بأكياس بلاستيكية ثم ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات ويفضل لليلة كاملة. في اليوم التالي سخني طاسة لا تلتصق ويفضل جريل الشوي على نار متوسطة. ضعي قطع البرجر على النار واتركيها تنضج وتحمر من تلك الجهة الملامسة للجريل مع الضغط عليها حتى تحتفظ بشكلها. تقلب قطعة البرجر على الجانب الآخر حتى تنضج تماماً. أحضري خبز البرجر وادهنيه بالمايونيز ثم أضيفي شريحة من البرجر وفوقها شريحة طماطم وبصل وجبن والخس. يقدم مع الكاتشب والمخلل. خطوات تحضير ساندوتش برجر الدجاج: الوسوم

تشتهر العديد من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة بتحضير ألذ ساندوتش برجر والذي يستخدم فيه الدجاج كحشو بدلاً من اللحم، يحب الاطفال والكبار هذا الساندوتش ويدفعون مبالغ كبيرة لتناوله لهذا بدلاً من شراء هذا الساندوتش من الخارج يمكنك تجربة تحضيره في المنزل وسيكون بنفس طعم وجودة المحضر في أفضل المطاعم وفتابعينا لتعرفي المقادير والخطوات. ساندوتش برجر الدجاج ساندوتش برجر الدجاج حضري ألذ برجر فراخ في المنزل بنفسك وطعم رائع يناسب جميع الأذواق وبمقادير متوفرة للجميع وبتاكليف أقل المقادير اللازمة لتحضير الساندوتش: نصف كيلو من صدور وأرواك الدجاج.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم فرماً ناعماً.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن السائل.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. المقادير اللازمة لتحضير الساندوتش: مقادير التقديم: أربع حبات من خبز البرغر أو الكايزر.

حبة كبيرة من الطماطم المقطعة شرائح.

كمية من الخس المفروم خشن.

أربع شرائح من الجبن الشيدر.

بصلة واحدة كبيرة مقطعة حلقات. خطوات تحضير ساندوتش برجر الدجاج: قومي بتنظيف الدجاج جيداً بالملح والخل والليمون ونقعها في الماء للتخلص من أي رائحة. اشطفي الدجاج وجففيه ثم اخليه من العظم والجلد وبعدها افرميه ليكون جاهز. قومي بخلط كلاً من البصل والبقسماط مع الفراخ المفرومة في وعاء. أضيفي اللبن السائل ثم تبلي الخليط بالملح والفلفل الأبيض والأسود. يمكنك إضافة المزيد من التوابل كتوابل الدجاج والقرفة. يمكن إضافة الشطة لنكهة حارة حسب الحاجة. قومي بتشكيل الخليط على شكل برجر باستخدام المكبس الخاص به. غلفي كل قطعة بأكياس بلاستيكية ثم ضعيها في الثلاجة لعدة ساعات ويفضل لليلة كاملة. في اليوم التالي سخني طاسة لا تلتصق ويفضل جريل الشوي على نار متوسطة. ضعي قطع البرجر على النار واتركيها تنضج وتحمر من تلك الجهة الملامسة للجريل مع الضغط عليها حتى تحتفظ بشكلها. تقلب قطعة البرجر على الجانب الآخر حتى تنضج تماماً. أحضري خبز البرجر وادهنيه بالمايونيز ثم أضيفي شريحة من البرجر وفوقها شريحة طماطم وبصل وجبن والخس. يقدم مع الكاتشب والمخلل. خطوات تحضير ساندوتش برجر الدجاج:

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