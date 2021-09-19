طريقة عمل تشيكن كييف ألذ وأرقي وصفة من الدجاج حضريها كما المطاعم

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يعد تشيكن كييف من أفضل وألذ الاطباق المستوحاه من المطبخ الأوروبي حيث تقدم تلك الوصفة في المطاعم الراقية فقط والفنادق الفاخرة، يعد هذا الطبق هو الأفضل للعزائم كما يمكنك تحضيره وتقديمه في المناسبات السعيدة حيث يعطي طابع راقي ومميز لسفرة الغداء، تابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة وطريقة تحضير هذا الطبق بكل سهولة.تشيكن كييف
كوني في مطبخك كأمهر الطهاة وأشعر شيفات العالم وحضري ألذ وأرقي طبق من الدجاج البانية مع الصوص المميز.المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه.
- أربع شرائح من عيش التوست.
- ربع علبة من كريمة الطهي.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- بيضتان كبيرتان كاملتان.
- كيس من البقسماط المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- نصف ملعثة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- رشة من مسحوق الشطة حسب الذوق ويمكن الاستغناء عنها.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.
- عصير ليمونة كبيرة كاملة.
- ملعقتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
- نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.
- فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.
- مكعبات من الجبن الكيري.
خطوات تحضير طبق تشيكن كييف:
- قومي بغسل صدور الدجاج بالخل والملح والليمون والدقيق للتخلص من الرائحة.
- يتم نقع الدجاج في ماء به خل وملح لساعتن ثم يتم شطفها بالماء.
- قطعي الصدور على شكل قطع بانية متوسطة السمك ومناسبة.
- قومي بخلط جميع التوابل معاً مع الزيت والليمون وقلبي.
- تبلي البانيه بخليط التوابل واتركيها لليلة كاملة في التتبيلة.
- لتحضير الحشو قومي بخلط الجبنة الكيري مع البقدونس وأربع ملاعق من الزبدة في طبق.
- يوضع الحشو في الثلاجة لحين الاستخدام.
- أحضري التوست ثم انقعيه في الكريمة.
- تضاف الزيدة إلى التوست ثم يفرم إلى بودر خشن.
- أحضري شريحة من الدجاج وضعي بها ملعقتان كبيرتان من الحشو ثم شكليها على شكل رول وأغلقيها بخلة الأسنان.
- يوضع في طبق التوست المفروم وفي طبق آخر البقسماط مع رشة من كل التوابل وفي طبق ثالث البيض.
- تغمس قطع الدجاج في التوست ثم البيض ثم البقسماط وتحمر في تزيت غزير.
الوسوم
يعد تشيكن كييف من أفضل وألذ الاطباق المستوحاه من المطبخ الأوروبي حيث تقدم تلك الوصفة في المطاعم الراقية فقط والفنادق الفاخرة، يعد هذا الطبق هو الأفضل للعزائم كما يمكنك تحضيره وتقديمه في المناسبات السعيدة حيث يعطي طابع راقي ومميز لسفرة الغداء، تابعينا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة وطريقة تحضير هذا الطبق بكل سهولة.تشيكن كييف
كوني في مطبخك كأمهر الطهاة وأشعر شيفات العالم وحضري ألذ وأرقي طبق من الدجاج البانية مع الصوص المميز.المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- نصف كيلو من صدور الدجاج البانيه.
- أربع شرائح من عيش التوست.
- ربع علبة من كريمة الطهي.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- بيضتان كبيرتان كاملتان.
- كيس من البقسماط المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة ونصف من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- نصف ملعثة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- رشة من مسحوق الشطة حسب الذوق ويمكن الاستغناء عنها.
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج المشكلة.
- عصير ليمونة كبيرة كاملة.
- ملعقتان من زيت الزيتون أو الزيت النباتي.
- نصف كوب من البقدونس المفروم ناعم.
- فصان كبيران من الثوم المفروم ناعم.
- مكعبات من الجبن الكيري.
خطوات تحضير طبق تشيكن كييف:
- قومي بغسل صدور الدجاج بالخل والملح والليمون والدقيق للتخلص من الرائحة.
- يتم نقع الدجاج في ماء به خل وملح لساعتن ثم يتم شطفها بالماء.
- قطعي الصدور على شكل قطع بانية متوسطة السمك ومناسبة.
- قومي بخلط جميع التوابل معاً مع الزيت والليمون وقلبي.
- تبلي البانيه بخليط التوابل واتركيها لليلة كاملة في التتبيلة.
- لتحضير الحشو قومي بخلط الجبنة الكيري مع البقدونس وأربع ملاعق من الزبدة في طبق.
- يوضع الحشو في الثلاجة لحين الاستخدام.
- أحضري التوست ثم انقعيه في الكريمة.
- تضاف الزيدة إلى التوست ثم يفرم إلى بودر خشن.
- أحضري شريحة من الدجاج وضعي بها ملعقتان كبيرتان من الحشو ثم شكليها على شكل رول وأغلقيها بخلة الأسنان.
- يوضع في طبق التوست المفروم وفي طبق آخر البقسماط مع رشة من كل التوابل وفي طبق ثالث البيض.
- تغمس قطع الدجاج في التوست ثم البيض ثم البقسماط وتحمر في تزيت غزير.
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