كريم زبدة الشيا والأرز أقو ي كريم طبيعي لتفتيح البشرة خلال أيام فقط

يعتبر كريم زبدة الشيا والأرز من أفضل الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها لتفتيح البشرة والعناية بها، يحتوي الكريم علي العديد من الفوائد التي تعيد للبشرة جمالها الطبيعي وتجعلها مثل بشرة الأطفال، كما أنه ينقي البشرة من جميع الشوائب التي تظهر بها، ويساعد الكريم في حماية البشرة من العوامل التي نتعرض لها يوميا مثل الأتربة وأشعة الشمس، فيعتبر الكريم هو كولاجين طبيعي للبشرة ويساعد في إزالة البقع الداكنة والاسمرار الذي يعاني منه كثير من الأشخاص وخاصة الفتيات السيدات، فالكثير من السيدات لا يملكون الكثير من الوقت للذهاب إلي صالونات التجميل لعمل جلسات لتنظيف البشرة والعناية بها، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لهم طريقة بسيطة لعمل كريم زبدة الشيا والأرز للعناية بالبشرة وتفتيحها بشكل ملحوظ وذلك من خلال مكونات طبيعية متوفرة في المنزل.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا والأرز

يتكون الكريم من أبسط المكونات الطبيعية التي تتواجد في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كريم زبدة الشيا والأرز من خلال الخطوات التالية:-

نستخدم وعاء قابل للطهي ونضع بها مقدار ملعقتين من الأرز ثم نضيف إليهم نصف كوب من الماء ونمزج المكونات جيداً. ثم يرفع الخليط علي النار، ويترك لكي يغلي لمدة ما بين ٥إلي ٦ دقائق ثم تطفئ النار. نعمل علي تصفية الخليط باستخدام مصفي حتي نحصل علي الماء فقط. نضيف إلي الماء الذي تم تصفيته ملعقة كبيرة من النشا ونمزج المكونات جيداً، ثم نضع الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين حتي نحصل علي قوام كريمي. يصب الكريم في علبة فارغة ونظيفة ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من زبدة الشيا ونقلب المكونات حتي تمتزج تماماً. يحفظ الكريم لمدة ٧ أيام داخل الثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-