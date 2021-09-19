طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بكل سهولة وصحية وشهية جداً

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طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات الصحية واللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، حيث يعد البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع بكافة وصفاته، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كرات البطاطس المحشية بالجبن والبسطرمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بألذ الوصفات.مكونات طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
تتكون كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 250 جم لحمة مفرومة.
- حبة جزر مبشورة.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- كيلو بطاطس مسلوق.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق.
مقادير خليط التغطيةطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر لونه.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشو يبرد.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيداً.
- بعد ذلك نضيف بيضة والملح والدقيق ونخلطهم جيداً.
- ثم نشكل كفتة البطاطس، وذلك بأن نأخذ كمية من خلطة البطاطس، ثم نكورها ونفردها باليد (مع مراعاة رش الدقيق على اليد حتى لا يلتصق البطاطس باليد)، ثم نضع عليها مقدار من الحشو، ثم نغلقها ونكورها، ونفردها مرة ثانية.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نغمس الكفتة في البيض، ثم في البقسماط المطحون.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه كفتة البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تحمر، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نقدم كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات الصحية واللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، حيث يعد البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع بكافة وصفاته، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كرات البطاطس المحشية بالجبن والبسطرمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بألذ الوصفات.مكونات طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة
تتكون كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 250 جم لحمة مفرومة.
- حبة جزر مبشورة.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- كيلو بطاطس مسلوق.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الدقيق.
مقادير خليط التغطيةطريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم، ثم نقلب باستمرار حتى يصفر لونه.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب قليلاً.
- بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونترك الحشو يبرد.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نهرسه جيداً.
- بعد ذلك نضيف بيضة والملح والدقيق ونخلطهم جيداً.
- ثم نشكل كفتة البطاطس، وذلك بأن نأخذ كمية من خلطة البطاطس، ثم نكورها ونفردها باليد (مع مراعاة رش الدقيق على اليد حتى لا يلتصق البطاطس باليد)، ثم نضع عليها مقدار من الحشو، ثم نغلقها ونكورها، ونفردها مرة ثانية.
- ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك نغمس الكفتة في البيض، ثم في البقسماط المطحون.
- ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها زيت ونتركه يسخن، ثم نقلي فيه كفتة البطاطس، وعندما تحمر الجهة التي بالأسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تحمر، ثم نرفعها من على النار.
- ثم نقدم كفتة البطاطس باللحمة المفرومة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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