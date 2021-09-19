طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بكل سهولة وصحية وشهية جداً

طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة ، من الوجبات الصحية واللذيذة والشهية التي لها مكانة خاصة عند الجميع، ويعشقها الصغار والكبار أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والمميز والشهي، حيث يعد البطاطس الأكلة المفضلة لدى الجميع بكافة وصفاته، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، فهي متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة كرات البطاطس المحشية بالجبن والبسطرمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة

تتكون كفتة البطاطس باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

250 جم لحمة مفرومة.

حبة جزر مبشورة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

كيلو بطاطس مسلوق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الدقيق.

مقادير خليط التغطية

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة كفتة البطاطس باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: