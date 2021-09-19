طريقة عمل عيش لفة الصوف بخطوات سهلة وبسيطة ولمسات جديدة مختلفة

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عيش لفة الصوف اسم غريب ولكن جميل جداً وطريقة عملها أجمل سهلة وبسيطة، يتكون هذا الخبز الهش القطني من مكونات غير مكلفة بمعنى الكلمة لأنها متواجدة بوفرة في المنزل، الجميع يستغرب على اسمه ولكن عند مشاهدتهم له يريدون القيام بعمله فوراً وذلك لجماله ورائحته الجذابة، ويتم تناول هذا العيش بجانب المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي أو تناوله بالجبنة أو بدون ذلك كل شخص على حسب رغبته، واليوم سوف نتعرف بكل سهولة على مكونات عمل عيش لفة الصوف وطريقة إعداده من خلال موقعنا الممتاز موقع ثقفني والتعرف على كل خطوة بالتفصيل.مكونات عمل عيش لفة الصوف
تعد مكونات عمل عيش لفة الصوف من الأشياء المعتادة البسيطة المتوفرة في جميع الأماكن سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٨ أكواب من الدقيق.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٨٠ مل من اللبن الفاتر.
- نصف كوب من الكريمة الخفق.
- ١/٨ كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٣ كوب من التوت البري المجفف ( على حسب الرغبة ).
تعد طريقة تحضير هذا الخبز من الطرق المختلفة التي لا يعرفها الكل وهي طريقة جميلة وممتازة سوف نتعرف عليها بكل سهولة وهي كما يلي:
- نحضر كوب ونضع به كمية الحليب ثم نضيف عليه مقدار الخميرة ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة ٥ دقائق حتى تخمر.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والملح والسكر ونقلبهم جميعاً.
- ثم نضيف عليهم كريمة الخفق وحبة البيض بالكامل، ثم نضع الخميرة بعد أن تخمر.
- ونضربهم بالمضرب الكهربائي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نضع العجينة بأكملها على سطح مستوي ونضغط عليها قليلاً برفق، ثم نقطعها ٥ قطع متساوية على شكل مثلثات.
- ثم ناخذ كل مثلث ونضع كل طرف منهما على الآخر للدخل ونلفها على شكل كرة ايضاً ونتركها لمدة ١٥ دقيقة.
- نحضر كل كرة منهم ونفردها بالنشابه، ثم نقوم بعمل شرائح رفيعة جداً من المنتصف.
- ثم نضع في العجينة قليل من قطع التوت المقطع ونلفها من الناحية السليمة إلى المقطعة ونكمل بنفس الطريقة حتى تنتهى الكمية.
- بعد ذلك ندهن الصينية ( صينية دائرية متوسطة الحجم ) بالزبدة أو السمنة ونرص بها الخمس قطع، ونتركها ترتاح لمدة ساعة أيضاً.
- ثم ندهن وجه العجين بالحليب وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٧ إلى ٢٠ دقيقة.
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عيش لفة الصوف اسم غريب ولكن جميل جداً وطريقة عملها أجمل سهلة وبسيطة، يتكون هذا الخبز الهش القطني من مكونات غير مكلفة بمعنى الكلمة لأنها متواجدة بوفرة في المنزل، الجميع يستغرب على اسمه ولكن عند مشاهدتهم له يريدون القيام بعمله فوراً وذلك لجماله ورائحته الجذابة، ويتم تناول هذا العيش بجانب المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي أو تناوله بالجبنة أو بدون ذلك كل شخص على حسب رغبته، واليوم سوف نتعرف بكل سهولة على مكونات عمل عيش لفة الصوف وطريقة إعداده من خلال موقعنا الممتاز موقع ثقفني والتعرف على كل خطوة بالتفصيل.مكونات عمل عيش لفة الصوف
تعد مكونات عمل عيش لفة الصوف من الأشياء المعتادة البسيطة المتوفرة في جميع الأماكن سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:
- ٨ أكواب من الدقيق.
- حبة واحدة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٨٠ مل من اللبن الفاتر.
- نصف كوب من الكريمة الخفق.
- ١/٨ كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٣ كوب من التوت البري المجفف ( على حسب الرغبة ).
تعد طريقة تحضير هذا الخبز من الطرق المختلفة التي لا يعرفها الكل وهي طريقة جميلة وممتازة سوف نتعرف عليها بكل سهولة وهي كما يلي:
- نحضر كوب ونضع به كمية الحليب ثم نضيف عليه مقدار الخميرة ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة ٥ دقائق حتى تخمر.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الدقيق والملح والسكر ونقلبهم جميعاً.
- ثم نضيف عليهم كريمة الخفق وحبة البيض بالكامل، ثم نضع الخميرة بعد أن تخمر.
- ونضربهم بالمضرب الكهربائي جيداً حتى تتجانس جميع المكونات وتتكون لدينا عجينة طرية.
- نغطي العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يخمر ويتضاعف حجمه.
- بعد ذلك نضع العجينة بأكملها على سطح مستوي ونضغط عليها قليلاً برفق، ثم نقطعها ٥ قطع متساوية على شكل مثلثات.
- ثم ناخذ كل مثلث ونضع كل طرف منهما على الآخر للدخل ونلفها على شكل كرة ايضاً ونتركها لمدة ١٥ دقيقة.
- نحضر كل كرة منهم ونفردها بالنشابه، ثم نقوم بعمل شرائح رفيعة جداً من المنتصف.
- ثم نضع في العجينة قليل من قطع التوت المقطع ونلفها من الناحية السليمة إلى المقطعة ونكمل بنفس الطريقة حتى تنتهى الكمية.
- بعد ذلك ندهن الصينية ( صينية دائرية متوسطة الحجم ) بالزبدة أو السمنة ونرص بها الخمس قطع، ونتركها ترتاح لمدة ساعة أيضاً.
- ثم ندهن وجه العجين بالحليب وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين ١٧ إلى ٢٠ دقيقة.
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