طريقة عمل عيش لفة الصوف بخطوات سهلة وبسيطة ولمسات جديدة مختلفة

عيش لفة الصوف اسم غريب ولكن جميل جداً وطريقة عملها أجمل سهلة وبسيطة، يتكون هذا الخبز الهش القطني من مكونات غير مكلفة بمعنى الكلمة لأنها متواجدة بوفرة في المنزل، الجميع يستغرب على اسمه ولكن عند مشاهدتهم له يريدون القيام بعمله فوراً وذلك لجماله ورائحته الجذابة، ويتم تناول هذا العيش بجانب المشروبات الساخنة مثل الحليب أو الشاي أو تناوله بالجبنة أو بدون ذلك كل شخص على حسب رغبته، واليوم سوف نتعرف بكل سهولة على مكونات عمل عيش لفة الصوف وطريقة إعداده من خلال موقعنا الممتاز موقع ثقفني والتعرف على كل خطوة بالتفصيل.

مكونات عمل عيش لفة الصوف

تعد مكونات عمل عيش لفة الصوف من الأشياء المعتادة البسيطة المتوفرة في جميع الأماكن سوف نتعرف عليها الآن وهي كما يلي:

٨ أكواب من الدقيق.

حبة واحدة من البيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

٨٠ مل من اللبن الفاتر.

نصف كوب من الكريمة الخفق.

١/٨ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٣ كوب من التوت البري المجفف ( على حسب الرغبة ).

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذا الخبز من الطرق المختلفة التي لا يعرفها الكل وهي طريقة جميلة وممتازة سوف نتعرف عليها بكل سهولة وهي كما يلي: