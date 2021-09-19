أسهل خطوات عمل صبغة شعر رمادي غامق وطريقة عمل خصل شعر رمادي بنفسك في البيت

أسهل طريقة لعمل صبغة شعر رمادي بجميع درجاته وطريقة عمل الصبغة بنفسك في المنزل وبأبسط المكونات المتاحة بديكي، يعتبر صبغ الشعر عادة من العادات المحببة وخاصة للنساء لما فيها من تغيير في النفسية والشخصية، وربما يفعلون ذلك أيضا لأنهم بالحاجة الى مواكبة العصر والموضة، وتعتبر صبغة شعر رمادي من احدث صيحات الصبغات المنتشرة بشدة في العصر الحديث، وخاصة في الغرب والدول الأوروبية وأيضا في جميع أنحاء البلاد العربية.

صبغة شعر رمادي

هنا الكثير من ألوان الصبغات ومنها صبغة بني محمر وهناك أيضا لون صبغه اشقر، وسوف نقوم الآن بعمل صبغة شعر رمادي اشقر بمكونات طبيعية وسهلة التحضير كل ما عليكي أتباع الخطوات التالية وهي:

للحصول على درجة شعر رمادي اشقر يجب استخدام 2 عبوة من الصبغات واحدة باللون الأشقر الطبيعي والثانية باللون الأشقر الرمادي.

فرشاة للشعر وكلبسات لتقسيم الشعر.

مشط ذو أسنان رفيعة.

شامبو وبلسم.

فازلين لتغطية الرقبة والأدنين قبل استخدام الصبغة.

يتم خلط عبوات الصبغة السابقة جيدا ودهن الشعر من بداية الفروة وحتى الأطراف، ثم تغطية الرأس بكيس بلاستيك.

ترك المزيج لمدة تتراوح ما بين 20 الى 45 من الدقائق مع اختبار اللون المطلوب كل 10 دقائق.

طريقة عمل صبغة لون الرمادي الغامق تتمثل في شراء عبوه من صبغة الشعر باللون الأشقر الذهبي

شراء عبوة أخري باللون الأشقر الثلجي.

علبة أكسجين تختلف في التركيز من 30 الى 40% بحسب درجة لون الشعر الأصلي.

بلسم للشعر وفرشاة للصبغة.

يتم خلط كافة المكونات السابقة والحصول على خليط متجانس يدهن به الفروة من اسفل الى اعلي.

ويجب الاهتمام بالفروة من الداخل ويغطي الشعر مدة أربعون دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

صبغة رمادي غامقصبغ شعر خصل رمادي

من اجل الحصول علي صبغ خصل من شعرك فقط يجب القيام بعدة خطوات فقومي بأتباع تلك الخطوات كما هي.

تمشيط الشعر جيدا قبل استخدام الصبغة.

ورق ألومنيوم.

بلسم، أكسجين.

نضع مقدار الأكسجين الذي يختلف تركيزه بحسب لون الشعر مع عبوة الصبغة والبلسم.

ويتم الخلط الجيد للمكونات السابقة ثم تقسيم الشعر الى عدد من الخصلات.

القيام بدهن كل خصلة على حدة وتغليفها بورق الألومنيوم لمدة نصف ساعة ثم غسل الشعر .

نصائح قبل الاستخدام

قبل اللجوء الى استخدام صبغة الشعر أي كان اللون التي سوف تستخدميه يجب مراعاة الأتي: