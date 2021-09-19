تخلصي فورا من إنتفاخات وتجاعيد تحت العين والهالات السوداء نتيجة مدهشة

انتفاخات العين والهالات والتجاعيد من المشاكل التي تضايق الكثير من الأشخاص، وهذه الانتفاخات والهالات التي تكون بسبب التعرض للكثير من الأوضاع، لذلك يجب معرفة السبب الرئيسي الذي أدى إلى ظهور هذه الهالات حتى يتم التعامل معها بالطريقة الصحيحة، ويرغب الكثير من الأشخاص في استخدام وصفات طبيعية في علاج هذه الهالات بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل أو المواد العلاجية الضارة.

علاج انتفاخ العين منزلي

من الممكن أن يتم علاج الهالات السوداء والانتفاخات في المنزل باستخدام وصفات طبيعية ومكونات بسيطة في المنزل، ذلك الأمر الذي يعتبر أكثر ضماناً بدلاً من استخدام مستحضرات التجميل لتغطية هذه الهالات السوداء أو الانتفاخات، كما يوجد مجموعة من العوامل التي ينبغي المواظبة عليها وذلك لتجنب ظهور هذه الهالات.

حيث يجب المواظبة على شرب كمية مناسبة من الماء بشكل يومي، وتجنب السهر وتناول الكحول، حيث أن المعروف عن تورم العين والهالات أنها ناتجة عن الجفاف الشديد وشرب كميات قليلة من الماء.

كما أنه من الممكن أن يتم عمل كمادات باردة على الهالات وانتفاخات العين بشكل مستمر وذلك لتجنب الإصابة بهذه الانتفاخات والهالات بشكل مفاجئ، كما يشترط أن يقوم كل شخص بالنوم لفترات مناسبة كل يوم.

وصفات لعلاج انتفاخات العين

من الممكن أن يتم القضاء على الهالات السوداء والانتفاخات من خلال استخدام شرائح البطاطس والخيار تحت العين بشكل مستمر، حيث يتم وضعها على العين لمدة نصف ساعة كل يوم، تلك العادة التي تساهم في علاج هذه الهالات.

وضع قطعة من القطن في وعاء يحتوي على الحليب ثم ضعيها عند منطقة تحت العين لمدة ربع ساعة كل يوم وذلك لترطيب هذه المنطقة وتفتحيها وبالتالي تجنب ظهور الهالات السوداء والانتفاخات في هذه المناطق.