ألذ كباب حلة بالفراخ طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بتوابل خطيرة وطعم روعة

من أكثر الاكلات انتشارًا، في مصر هي صنع كباب الحلة بإختلاف انواعها سواء كان كباب حلة لحمة أو كباب حلة بالفراخ، فهي اكله سهلة التحضير، وايضًا غير مكلفة بشكل كبير، ويمكن تحضيرها في وقت بسيط، ولذلك تهتم الأمهات بعملها بشكل مستمر لأبنائها، بلأضافة إلى فوائدها المتعددة فهي تحتوي على قيمة غذائية عالية ومكونات هامة جدًا للجسم، وسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة مميزة لعمل كباب الحلة بالفراخ.

طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ في المنزل

بمكونات بسيطة قد تكون متواجدة في كل البيوت المصرية تستطيعي الان تحضير أشه أكلة مميزة وهي كباب الحلة بالفراخ، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

المكونات

كلو صدور فراخ بانيه مقطعة قطع صغيرة.

اربع فصوص من الثوم المفروم.

بصلة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقتين من زيت نباتي.

واحد حبة من الفلفل الحار.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ملعقة من السمن.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

رشة ملح.

رشة بهار لحم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

احضري وعاء مناسب، وقومي بتقطيع الفراخ في داخله، حتى تكون مكعبات صغيرة الحجم.

في وعاء آخر يتم رفعة على النار بقطرات من الزيت النباتي، والسمن ايضًا، ويوضع به البصل المقطع قطع صغيرة.

نقلب البصل جيدًا حتى يتغير لونه قليلًا ويذبل.

أضيفي الثوم إليه وقلبي جيدًا.

قطعي الطماطم قطع صغيره أيضًا، ثم تضاف إلى البصل، ونضيف أيضًا الفلفل الاخضر بعد تقطيعه قطع صغيرة أيضًا.

تقلب المكونات جيدًا، حتى تمتزج مع بعضها

يضاف بعد ذلك كوب من الماء ويقلب جيدًا، ويترك حتى يغلي بعد ذلك نضيف صدور الفراخ داخل هذا الخليط.

يقلب المكونات جيدًا وتغطى وتترك لمدة عشر دقائق حتى تتشرب الدجاج بالخليط، وتنضج بعض الشيء.

بعد ذلك أضيفي جميع البهارات الموجودة والتي تم تحضيرها من قبل، وهي الملح والفلفل الاسود، وبهارات اللحم، ويمكن اضافة بعض البهارات الأخرى حسب الرغبة.

تقلب مرة أخرى المكونات جيدًا ثم تترك دقيقتين على النار.

هكذا قد نضجت المكونات.

توضع الان في أطباق التقديم، وتؤكل مع العيش أو الارز، والسلطة الخضراء.

طريقة التحضير