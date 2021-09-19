أسرع كريم طبيعي لتبييض البشرة كالثلج مع إزالة تامة للتصبغات والتجاعيد، حيث أنها تقضي على السواد بالمناطق الداكنة وتزيل الرؤوس السوداء، كما أنها تقضي على البقع الداكنة والتصبغات. المكون الأساسي هو الصابون وخصوصاً صابون دوف فهو يعمل على إزالة الخلايا الزيتية المفرطة بلطف دون الضرر بطبقات الجلد، كما أنه فعال جداً في تطهير المسام وإزالة آثار حب الشباب والرؤوس السوداء، كذلك له دور فعال جداً في ترطيب البشرة ويوفر تغذية متوازنة وكاملة للجلد، وأيضاً ينعم البشرة على الفور ويمنحها توهج وإشراقة ونضارة.

أسرع كريم طبيعي لتبييض البشرة

نقدم لكم اليوم وصفة يابانية لتبييض البشرة 3 درجات في ثواني عبارة عن كريم طبيعي، يتكون هذا الكريم من صابون أي نوع، كوب حليب سائل، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، قطعة واحدة جبن كريمي. في البداية يتم تحضير الصابون سواء دوف أو صابون زيت الزيتون أو أي نوع آخر، ثم نقوم ببشر مقدار 3 ملاعق كبيرة من الصابون، وفي إناء قابل للطهي نضيف الحليب ثم نقوم بتسخينه جيداً وبعد ذلك نقوم بإضافة مقدار مبشور الصابون إلى الحليب الساخن، ثم نخلط جيداً حتى يذوب الصابون في الحليب.

بعد ذلك نضيف نشا الذرة ونقوم بالخلط مرة أخرى جيداً ويفضل إستخدام المضرب اليدوي في الخلط، ثم يرفع الإناء على نار هادئة مع التحريك المستمر إلى أن يتم الحصول على خليط كريمي، بعد ذلك يرفع الإناء بعيداً عن النار ونضيف إليه قطعة الجبن، ثم نخلط جيداً حتى يذوب الجبن ويتم الحصول على قوام متجانس كريمي. هذه الكمية تكفي لعدد 10 إستعمالات ويظل صالح للاستخدام لمدة أسبوعين.

أسرع كريم لتفتيح البشرة

يمكنك تحضير كمية أقل بتقليل كمية جميع المكونات، نحتفظ بالكريم في علبة نظيفة ونحتفظ به في الثلاجة. يطبق الكريم على بشرة نظيفة ويترك على البشرة لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسام، ستلاحظون الفرق من أول إستعمال حيث أن بشرتكم ستصبح بيضاء كالثلج وستختفي البقع والتجاعيد والكلف وأيضاً التصبغات، ستصبح بشرتكم صافية وخالية من كل العيوب، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.