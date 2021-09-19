خلطة كريم النشا والزبادي لتبيض الجسم والبشرة بالكامل وشد تجاعيد الوجه

خلطة كريم النشا والزبادي لتبيض الجسم، النساء في كل مكان تلجأ إلى استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب وآثار حروق الشمس وغيرها، خاصة وأن الكريمات الموجودة في محلات المستحضرات والصيدليات تعطي نتيجة فعالة في وقت قصير ولكنها تلحق الأضرار بالبشرة عند الاستخدام لفترة طويلة، كما إن بعضها باهظة الثمن ولذلك يلجؤون إلى استخدام المواد الطبيعية المتوفرة في المنزل حيث أنها أمنة على البشرة وتعطي نتيجة فعالة من أول استخدام لها، بالإضافة للترطيب الجيد للبشرة، وفيما يلي نقدم لكم أفضل الوصفات باستخدام النشا والزبادي.

كريم النشا والزبادي لتبيض الجسم

لا تقتصر النشا على المطبخ وصنع الحلويات فقط، بل تدخل في مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، بالإضافة لفوائد الزبادي الجمة للبشرة، حيث أنها تعطي النضارة واللمعان والترطيب للبشرة، فتلك المكونان يساعدان بشكل كبير في تبيض البشرة والجسم بالكامل وتفتيح أي منطقة داكنة.

المكونات

ثلاث ملاعق زبادي.

أربع ملاعق نشا.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم وضع الزبادي والنشا وخلطهم جيداً ثم قم بإضافة عصير الليمون.

امزجي المكونات جيداً حتي تحصلي على خليط متجانس ناعم كريمي.

يتم غسل الوجه جيداً بماء دافئ لتفتيح المسام.

قومي بوضع الكريم البشرة واتركيه طول الليل .

اغسلي الوجه جيداً في الصباح لتحصلي على نتيجة مشرقة.

وصفة النشا وماء الورد

المكونات

أربع ملاعق نشا.

ثلاث ملاعق زبادي.

ملعقتان ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم خلط النشا والزبادي جيداً ويتم مزجها بماء الورد.

يتم توزيع المزيج على البشرة وتركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

اغسلي وجهك جيدا بالماء الدافئ.

يفضل تكرار الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مضمونه.

يعمل الزبادي على محاربة تجاعيد البشرة.

يزيل علامات الشيخوخة المبكرة.

يساعد في توحيد لون البشرة، ويخلص الوجه من البقع الداكنة.

يرطب البشرة ويغذيها.

يجعل البشرة فاتحة وأكثر إشراقا.

يساعد الزبادي في ترطيب البشرة وعلاج الجفاف.

يخلص الجلد من الخلايا الميتة ويساعد في شد الوجه.

يخلص الوجه من آثار حروق الشمس.

يعمل الزبادي والنشا معا على إغلاق المسام الواسعة.

يزيل الأوساخ والشوائب المتعلقة بالبشرة.

يعالج التهابات البشرة وآثار الحبوب.

فوائد الزبادي والنشا للبشرة