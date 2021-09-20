بيتزا الطاسة والبان كيك سريعة التحضير بدون تخمير

بيتزا الطاسة السريعة وطريقة البان كيك الشعبية الشهية واللذيذة، وصفات بخميرة فورية وبدون تخمير، مضمونة من المنزل، تعلمي أسرار تحضير البيتزا من أفضل المطاعم، حيث تعتبر طريقة عمل pizza الطاسة باستخدام فرن أو بدون فرن من الوجبات السهلة السريعة التحضير ،طريقة بيتزا الطاسة لا تحتاج إلى مقادير مختلفة وكثيرة، طريقة بيتزا الطاسة الإيطالية بدون فرن من افضل الأكلات السريعة في طريقة تحضيرها في المنزل للأطفال والكبار والنساء، فوصفة عمل بيتزا الطاسة تحضر في دقائق بطريقة تعد من أسهل الطرق، فهي الحل لعشاق البيتزا فكلنا نعشق البيتزا، ولكن من منا يطيق صُنعها فقد تستغرق طريقة عمل البيتزا في صنعها وقتا كبيرًا.

تأخذ طريقة العمل الكثير من الوقت، ولكي نكون متأكدين مِن جودة إعداد المقادير المستخدمة لصنعها، لابد أن نقوم بصنعها بأنفسنا في مطبخنا، إنها معادلة صعبة، ولكن بهذا المقال عليك اتباع بضعة خطوات، اليوم سوف نعلمكم وصفة عن كيفية صنع أشهر بيتزا طاسة وبان كيك بطريقة عمل سريعة التحضير في عشر دقائق، وطعمها طعم بيتزا المقلاة المفضلة للكثير وشهية في نفس الوقت بأقل مكونات بيتزا يحبها الأطفال، وكذلك نقدم طريقة عمل وصفة ألذ بان كيك يمكن أن تحضروه، في مجرد وقت قليل ستتوافر لديكم وجبة متكاملة مع البان كيك اللذيذ، الذي يعتبر من أفضل وأسهل الوجبات والأكلات، التي يمكنكم صنعها في البيت بدون جهد وبسهولة.

2 كوب دقيق أو طحين

2 ملعقة حليب مجفف

نصف م ص بيكنج بودر

نصف م ص من الخميرة الفورية

نصف معلقه كبيرة سكر

رشة ملح

ماء دافئ للعجن (حسب احتياج العجين)

إحضار مكونات البيتزا الجافة من الطحين والملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر. اخلطي الماء الدافئ، استمري في العجن. نقلب جيدًا، لكي نحصل على عجين بيتزا لين القوام، والتي يشبه عجين الكيك. ضعي الطاسة وادهنيها بالزيت. ويضاف العجين إلى الطاسة. نضيف كمية الصلصة أو الكاتشب على سطح البيتزا. نضيف الحشو المختار لدينا(زيتون، جبن، خضروات، فِطر) أو أي مُكون آخر ترغبون بإضافته لكي نستمتع بأفضل طعم بيتزا نحبه. نضع بيتزا الطاسه، خاصة على النار العالية حتى يتم إعدادها فى خمس ثواني فقط، بعد ذلك نخفض درجة الحرارة، اتركيها حتى تصل إلى سوى بشكل جيد.

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تعتبر البان كيك الامريكية الهشة والخفيفة، old-fashioned pancake، ألذ بان كيك يمكنكم عملها بسهولة، عجينة البان كيك لا تختلف عن طريقة عمل عجينة الوافل، بل بالعكس هي نفس المكونات والقوام. يمكنكم تنفيذها بطريقة سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل البيتزا وبالأخص بيتزا الطاسة بدون فرن، التي تعد من الوجبات السريعة، التي لا تستغرق سوى دقائق معدودة في تحضيرها.

2 بيضة

كوب من السكر الأبيض

معلقة صغيرة من الفانيلا

ملعقة صغيرة من الخل

كوب من الدقيق أو الطحين

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

ذرة ملح

نصف كوب حليب كامل الدسم

معلقة صغيرة من الزيت

2 ملعقة من الكاكاو الخام

نضع البيض والخل والفانيلا وكوب السكر في الخلاط، نخلطهم جيدًا. نُضيف نصف كوب من الحليب مع الكاكاو والبيكنج باودر والطحين أو الدقيق مضاف إليهم ذرة الملح والزيت حتى تضفي لمعة وملمس ناعم للبان كيك. نخلط الخليط جيدًا في الخلاط. نضيف الطحين أو الدقيق، للوصول إلى قوام عجينة سائل، يشبه عجين الكريب. نحضر زجاجه بلاستيكية فارغة. نضع العجين السائل قوامه بالزجاجة الفارغة البلاستيكية، ثم نثقب غطائها من الأعلى. نحضر طاسة، حيث يجب أن تكون تيفال أو جرانيت أو سيراميك، حتى لا تلتصق بها العجين السائل. توضع على حرارة متوسطة، حتى نتأكد أن السطح أصبح ساخنًا. نسكب العجينة، بالضغط على الزجاجة البلاستيكية، لتكون دوائر من القطائف. نقلب الواحدة تلو الأخرى جيدًا، لتأخذ التسوية المطلوبة لها ويترك حتى يبرد.

مكونات البان كيك سريعة التحضيرطريقة عمل البان كيك الفرنسي

عند الانتهاء من التسوية يصبح لدينا بان كيك شوكولاتة لذيذة شهية المذاق والمظهر ومضمونة جدًا.

يوجد أنواع كثيرة من البان كيك، البان كيك بصوص الفراولة، والبان كيك بصوص الكراميل، والبان كيك بصوص الشوكولاتة، والبان كيك بالعسل الأبيض، ولكن قد تحتاجي إلى إضافة المكسرات المبشورة كالمعتاد مثل إضافات نجلاء الشرشابي أو فاطمه أبو حاتي(مثل الكاجو، السوداني، الزبيب، اللوز، البندق، والكثير من المكسرات على حسب رغبة الفرد)، كما يمكن أيضٍا إضافة الكريمة البيضاء الجاهزة أو صوص شوكولاتة النوتيلا أو صوص الكراميل أو الفراولة كما توجد بوصفات برنامج cbc سفرة، لكِ اسرع وأفضل الأطباق التى انتشرت ويمكن تقديمها fresh فى عصرنا الحالي، فقط اتفضلوا عندنا.