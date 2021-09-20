طريقة عمل طاجن الرز المعمر حلو وحادق في المنزل بكل سهولة

تعلمي عمل طاجن الرز المعمر طعمه لذيذ ومميز سواء كان حادق أو حلو وهي أكلة مصرية أصيلة من صعيد مصر وتتفن سيدات الريف بتقديمه وتحضيره بطرق مختلفة فمنهم من تعده باللحم والأخري تعده بالفراخ، ثم وصلت للعاصمة ثم بعد ذلك أنتقلت إلى مطابخ البلاد العربية وقاموا بتقدمها على طريقتهم الخاصة ‘طريقة عمل طاجن الرز المعمر ‘طريقة عمل طاجن الرز المعمر يفضل البعض شراءه من المحلات الجاهزة سواء كان حلو أو حادق قومي سيدتي بتحضيره بالمنزل فأن مكوناته متوفرة لديكي واصنعيه بطريقة مضمونة وصحي. طريقة عمل الرز المعمر بالجمبري طريقة عمل الرز المعمر بالجمبري المكونات كيلو جمبري مقشر.

كوب ونصف أرز مصري.

كيلو لبن.

نصف كيلو قشطة أو كوبان كريمة خفق.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طاجن مناسب. طريقة التحضير نغسل الأرز والجمبري ويصفي ونتركهم جنباً.

نضع نصف كمية الأرز وملعقتان زبدة في حلة ونشوحهم ثم نضعهم في الطاجن.

نضع طاسة على النار ونضيف الزبدة والجمبري والملح والفلفل الأسود ونشوحه حتي يتغير لونه.

نضع الجمبري في الطاجن ونضع الجزء المتبقي من الأرز ونقلبهم في الطاسة ليأخذ من طعم الجمبري.

نضيف الأرز على الطاجن، نضع القشطة أو الكريمة والملح والفلفل الأسود في اللبن ونقلبهم جيداً.

نصب اللبن على الأرز ونحرك الطاجن حركة خفيفة ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 ْلمدة ساعة.

ثم نشعل الشواية لمده خمس دقائق حتي يأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل طاجن الرز المعمر الحلو طريقة عمل طاجن الرز المعمر الحلو المكونات كوبان أرز منقوع ومصفي.

كيلو ونصف لبن دافئ.

خمس ملاعق كبيرة قشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب جوز هند.

كوب زبيب مغسول.

كوب سوداني مجروش خشن.

طواجن. طريقة التحضير ندهن الطاجن بملعقة من الزبدة، نضع كمية من الأرز المغسول في الطواجن.

نضيف الفانيليا والزبدة والسكرفي اللبن ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً.

نوزع المكسرات الزبيب وجوز الهند والفول السوداني.

نضع الكمية الأخري من الأرز ونسويها في الطواجن.

نصب اللبن ونضيف ملعقه ممسوحة من الزبدة على وجه الطواجن.

نتركه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على درجة حرارة 160 ْ ويقدم بارد. الوسوم

تعلمي عمل طاجن الرز المعمر طعمه لذيذ ومميز سواء كان حادق أو حلو وهي أكلة مصرية أصيلة من صعيد مصر وتتفن سيدات الريف بتقديمه وتحضيره بطرق مختلفة فمنهم من تعده باللحم والأخري تعده بالفراخ، ثم وصلت للعاصمة ثم بعد ذلك أنتقلت إلى مطابخ البلاد العربية وقاموا بتقدمها على طريقتهم الخاصة ‘طريقة عمل طاجن الرز المعمر ‘طريقة عمل طاجن الرز المعمر يفضل البعض شراءه من المحلات الجاهزة سواء كان حلو أو حادق قومي سيدتي بتحضيره بالمنزل فأن مكوناته متوفرة لديكي واصنعيه بطريقة مضمونة وصحي. طريقة عمل الرز المعمر بالجمبري طريقة عمل الرز المعمر بالجمبري المكونات كيلو جمبري مقشر.

كوب ونصف أرز مصري.

كيلو لبن.

نصف كيلو قشطة أو كوبان كريمة خفق.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طاجن مناسب. طريقة التحضير نغسل الأرز والجمبري ويصفي ونتركهم جنباً.

نضع نصف كمية الأرز وملعقتان زبدة في حلة ونشوحهم ثم نضعهم في الطاجن.

نضع طاسة على النار ونضيف الزبدة والجمبري والملح والفلفل الأسود ونشوحه حتي يتغير لونه.

نضع الجمبري في الطاجن ونضع الجزء المتبقي من الأرز ونقلبهم في الطاسة ليأخذ من طعم الجمبري.

نضيف الأرز على الطاجن، نضع القشطة أو الكريمة والملح والفلفل الأسود في اللبن ونقلبهم جيداً.

نصب اللبن على الأرز ونحرك الطاجن حركة خفيفة ونضعه في الفرن على درجة حرارة 180 ْلمدة ساعة.

ثم نشعل الشواية لمده خمس دقائق حتي يأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل طاجن الرز المعمر الحلو طريقة عمل طاجن الرز المعمر الحلو المكونات كوبان أرز منقوع ومصفي.

كيلو ونصف لبن دافئ.

خمس ملاعق كبيرة قشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

كوب سكر ناعم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب جوز هند.

كوب زبيب مغسول.

كوب سوداني مجروش خشن.

طواجن. طريقة التحضير ندهن الطاجن بملعقة من الزبدة، نضع كمية من الأرز المغسول في الطواجن.

نضيف الفانيليا والزبدة والسكرفي اللبن ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً.

نوزع المكسرات الزبيب وجوز الهند والفول السوداني.

نضع الكمية الأخري من الأرز ونسويها في الطواجن.

نصب اللبن ونضيف ملعقه ممسوحة من الزبدة على وجه الطواجن.

نتركه في الفرن لمدة ساعة إلا ربع على درجة حرارة 160 ْ ويقدم بارد.

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