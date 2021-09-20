طريقة عمل كيكة القرفة والعسل… أصل الكيك

الجميع كبارا وصغار يحبون الكيك بكل أنواعه منها كيك الذرة والكيكة العادية و كيكية القرفة والعسل والتي اشتهرت في الآونة الأخيرة وشهرتها، كيكة العسل أو الكيكة الروسية وهي أحد أنواع الحلوى الروسي والذي بدأ في الانتشار بين الأوساط العربيه المختلفة، لصنع الكيك الصحي يمكن دمج الدقيق الابيض مع دقيق القمح الكامل لصنع احلى كيكة صحيه.

طريقة عمل كيكية القرفة والعسل

المقادير:-

2كوب دقيق ابيض 3اكواب في حالة عدم دمج دقيق القمح الكامل.

كوب من دقيق القمح الكامل.

عدد 4 بيضات.

عسل أبيض نصف كوب.

نصف كوب من السكر .

ثلاثة أرباع كوب من السمن.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونه.

فانيليا.

بكنج بودر.

الحشو كريمه لباني + ملعقتين عسل نحل أو القشدة مع عسل النحل.

طريقة صنع كيكة العسل

أولا يتم عمل الحشو وتركه حتى يتم عمل الكيكة، في إناء عميق يتم وضع القشدة مع العسل أو الكريمه اللبناني مع العسل وضربهم بمضرب يدوي أو كهربي حتى يصبح متجانس وهش ويترك في الثلاجه حتى ننتهي من عمل الكيكة.

عمايل الكيكة

في إناء عميق أو إناء العجن يتم وضع البيض مع الفانيليا والعسل ويتم ضربهم جيدا بمضرب كهربي ثم نضيف السكر والسمن ونعيد الضرب مرة أخرى حتى يصبح المزيج هش يضاف القرفة ويتم التقليب بخفة حتى يتداخل مع المزيج.

نقوم بخلط الدقيق الابيض مع الدقيق كامل الحبه أو دقيق القمح بعد نخله ونضيف البكنج بودر ونقوم بالتقليب الجيد بالاصابع حتى يتداخل كامل المكونات، نضيف الدقيق إلى المزيج السابق مع التقليب بمضرب سلك يدوي شيئا فشيئا حتى ينتهي الدقيق ويتداخل مع مزيج البيض والسكر والعسل ، نقوم بإحضار صينيه مدهونه بالسمن ومرشوشه بالدقيق الابيض ونضع فيها عجين الكيك ونضعهم في فرن على درجة 180درجه.

بعد تمام النضج نقوم بقسم الكيكة من المنتصف ونضع الحشو ثم نضع النصف الآخر من الكيكة المقسومه ويمكن رش القليل من سكر البودرة على الوجه، وبالهنا والشفا.