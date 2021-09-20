ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بدأتي تاكلي افوكادو كل يوم لمدة 30 يوم

الافوكادو من الاطعمة الصحية المفيدة جدا للجسم ، من اول حماية العين, تقوية جهاز المناعة للدفاع عن جسمك ضد الخلايا السرطانية وغيرها من الفوايد ، ومش مهم سواء بتاكليها في السلطة, او بتشربيها عصير, او بتاكليها كتغميسة جنب الاكل, او حتى بتاكليها كده على طول ، في كل الاحوال هتستفادي منها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد الافوكادو الصحية.
فوايد الافوكادو الصحية:
1- تحسين وظائف الكلى:
الافوكادو غني بالبوتاسيوم ، عشان كده لو بتعاني من مشاكل في الكلى ، دخلي الافوكادو في نظامك الغذائي اليومي ، لان الدراسات اثبتت ان اكل الافوكادو بانتظام يعتبر وسيلة صحية لتحسين وظائف الكلى.
2- هيمنع رائحة الفم الكريهة:
لو بتدوري على منعش طبيعي للفم ، بننصحك بالافوكادو ، لانه بيتميز بخصائصة المضادة للبكتيريا ، اكل ثمرة افوكادو واحدة في اليوم هتكون كافية لازالة البكتيريا من الفم وتنضيفه.
3- تحسين الرؤية:
اكل حبة افوكادو واحدة في اليوم متوسطة الحجم هتأدي لتحسين وظيفة العين ، وده بيحصل لان الافوكادو بيساعد على زيادة مستويات الكاروتين في اجسامنا ، واللي يعتبر مضاد للاكسدة ومضاد للالتهابات.
4- تعزيز نظام المناعة:
لو دايما بتعاني من نزلات البرد بشكل مستمر ، هنا ممكن يكون جهاز مناعتك محتاج اهتمام اكتر ، ولحسن الحظ ان الافوكادو من الاطعمة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة ، ومنع الفيروسات والالتهابات.
5- ممكن انه يساعد على خفض ضغط الدم:
لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم ، الافوكادو هيكون من الاطعمة المفيدة جدا ليكي ، لانه بيحتوي على مستوى عالي من البوتاسيوم واللوتين واللي بيساعدوا على تحسين امراض الاوعية الدموية وزيادة الدهون في اجسامنا.
6- تحسين وظائف الكبد:
الكبد بينظم معظم المستويات الكيميائية في دمنا ، ومهم جدا انك تحافظي على صحته وعمله بشكل صحيح ، والدراسات اثبتت ان اكل الافوكادو ممكن انه يساعد على تقليل تلف الكبد.
7- هتفقدي الوزن بسهولة اكبر:
زيادة الوزن المفرطة والسمنة من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من الاشخاص ، وثبت ان الافوكادو ممكن انه يساعد في تقليل الوزن ، لانه بيزود من الشعور بالشبع وليه تأثير ايجابي على هرمونات الامعاء.
8- هيحميكي من السرطان:
على الرغم من اننا عارفين ان اتباع نظام غذائي صحي متوازن ممكن انه يمنع بعض انواع السرطان ، الا ان الافوكادو من اكتر الاطعمة المفيدة للاشخاص اللي عندهم خلايا سامة ، الافوكادو ممكن انه يقتل الخلايا المسببة للسرطان ويمنع المرض من النمو.
9- هيخلي بشرتك نضرة:
تقدري تاكلي الافوكادو او تحطيه مباشرة على بشرتك ، المتخصصين بينصحوا بيه بشدة لصحة الجلد ، لان خصائص الكاروتينات الموجودة فيه بتساعد على حماية الجلد من الاشعة فوق البنفسجية ، وده هيحافظ على بشرة وشك وجسمك نضرة وشباب.
10- هيساعد في تخفيف اعراض التهاب المفاصل:
آلام المفاصل من المشاكل اللي بيعاني منها اشخاص كتير ، ولكن اكل الافوكادو ممكن يساعدهم في المشكلة دي ، لانه بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ومسكنات ممكن تمنع الالم.
11- هيحسن تركيزك:
لو حاسه انك بتواجهي مشكلة في التركيز ، بدل ما تشربي فنجان قهوة ، جربي تاكلي افوكادو ، لانه ثبت ان الاشخاص اللي بياكلوا الافوكادو بيرجع عليهم بنتايج ذهنية وادراكية ايجابية.
12- ممكن انه يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية:
اثبتت الدراسات ان اكل ثمرة افوكادو يوميا بتبعد عنك مشاكل الكوليسترول ، لان الافوكادو بيحتوي على نسبة عالية من الالياف والدهون الاحادية غير المشبعة والستيرولات النباتية ، وده بيأدي لانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.
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