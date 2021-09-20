ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو بدأتي تاكلي افوكادو كل يوم لمدة 30 يوم

الافوكادو من الاطعمة الصحية المفيدة جدا للجسم ، من اول حماية العين, تقوية جهاز المناعة للدفاع عن جسمك ضد الخلايا السرطانية وغيرها من الفوايد ، ومش مهم سواء بتاكليها في السلطة, او بتشربيها عصير, او بتاكليها كتغميسة جنب الاكل, او حتى بتاكليها كده على طول ، في كل الاحوال هتستفادي منها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد الافوكادو الصحية.

فوايد الافوكادو الصحية:

1- تحسين وظائف الكلى:

الافوكادو غني بالبوتاسيوم ، عشان كده لو بتعاني من مشاكل في الكلى ، دخلي الافوكادو في نظامك الغذائي اليومي ، لان الدراسات اثبتت ان اكل الافوكادو بانتظام يعتبر وسيلة صحية لتحسين وظائف الكلى.

2- هيمنع رائحة الفم الكريهة:

لو بتدوري على منعش طبيعي للفم ، بننصحك بالافوكادو ، لانه بيتميز بخصائصة المضادة للبكتيريا ، اكل ثمرة افوكادو واحدة في اليوم هتكون كافية لازالة البكتيريا من الفم وتنضيفه.

3- تحسين الرؤية:

اكل حبة افوكادو واحدة في اليوم متوسطة الحجم هتأدي لتحسين وظيفة العين ، وده بيحصل لان الافوكادو بيساعد على زيادة مستويات الكاروتين في اجسامنا ، واللي يعتبر مضاد للاكسدة ومضاد للالتهابات.

4- تعزيز نظام المناعة:

لو دايما بتعاني من نزلات البرد بشكل مستمر ، هنا ممكن يكون جهاز مناعتك محتاج اهتمام اكتر ، ولحسن الحظ ان الافوكادو من الاطعمة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة ، ومنع الفيروسات والالتهابات.

5- ممكن انه يساعد على خفض ضغط الدم:

لو بتعاني من ارتفاع ضغط الدم ، الافوكادو هيكون من الاطعمة المفيدة جدا ليكي ، لانه بيحتوي على مستوى عالي من البوتاسيوم واللوتين واللي بيساعدوا على تحسين امراض الاوعية الدموية وزيادة الدهون في اجسامنا.

6- تحسين وظائف الكبد:

الكبد بينظم معظم المستويات الكيميائية في دمنا ، ومهم جدا انك تحافظي على صحته وعمله بشكل صحيح ، والدراسات اثبتت ان اكل الافوكادو ممكن انه يساعد على تقليل تلف الكبد.

7- هتفقدي الوزن بسهولة اكبر:

زيادة الوزن المفرطة والسمنة من المشاكل اللي بيعاني منها كتير من الاشخاص ، وثبت ان الافوكادو ممكن انه يساعد في تقليل الوزن ، لانه بيزود من الشعور بالشبع وليه تأثير ايجابي على هرمونات الامعاء.

8- هيحميكي من السرطان:

على الرغم من اننا عارفين ان اتباع نظام غذائي صحي متوازن ممكن انه يمنع بعض انواع السرطان ، الا ان الافوكادو من اكتر الاطعمة المفيدة للاشخاص اللي عندهم خلايا سامة ، الافوكادو ممكن انه يقتل الخلايا المسببة للسرطان ويمنع المرض من النمو.

9- هيخلي بشرتك نضرة:

تقدري تاكلي الافوكادو او تحطيه مباشرة على بشرتك ، المتخصصين بينصحوا بيه بشدة لصحة الجلد ، لان خصائص الكاروتينات الموجودة فيه بتساعد على حماية الجلد من الاشعة فوق البنفسجية ، وده هيحافظ على بشرة وشك وجسمك نضرة وشباب.

10- هيساعد في تخفيف اعراض التهاب المفاصل:

آلام المفاصل من المشاكل اللي بيعاني منها اشخاص كتير ، ولكن اكل الافوكادو ممكن يساعدهم في المشكلة دي ، لانه بيحتوي على خصائص مضادة للاكسدة ومسكنات ممكن تمنع الالم.

11- هيحسن تركيزك:

لو حاسه انك بتواجهي مشكلة في التركيز ، بدل ما تشربي فنجان قهوة ، جربي تاكلي افوكادو ، لانه ثبت ان الاشخاص اللي بياكلوا الافوكادو بيرجع عليهم بنتايج ذهنية وادراكية ايجابية.

12- ممكن انه يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية:

اثبتت الدراسات ان اكل ثمرة افوكادو يوميا بتبعد عنك مشاكل الكوليسترول ، لان الافوكادو بيحتوي على نسبة عالية من الالياف والدهون الاحادية غير المشبعة والستيرولات النباتية ، وده بيأدي لانخفاض مستويات الكوليسترول الضار.

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