طريقة عمل شوربة جمبري البيضاء بالكريمة زي المطاعم سهلة جدا بالخطوات

طريقة عمل شوربة جمبري ، شهية وسهلة وسريعة، وتناسب عزوماتك ومناسباتك المختلفة، خاصة في شهر رمضان إذا لديك ضيوفًا، أو في الصيف أثناء التواجد بالمصايف، ورغبتك أنت وأسرتك في تناول المأكولات البحرية، حيث تكون كيفية عمل شوربة روبيان، أسهل مقبلات يمكنك طهيها سريعًا إلى جوار الطعام. فإذا قمت بعمل طريقة عمل كبسة الجمبري، فلا شك أن شورية الجمبري أيضًا، سوف تكون مقدمة رائعة لافتتاح مائدتك البحرية. ووصفات كيفية عمل حساء الروبيان متعددة فمنها؛ وصفة عمل شوربة الجمبري بالكريمة، ووصفة عمل شوربة الجمبري بالكريمة والمشروم، ووصفة عمل شوربة الجمبري البيضاء، وطريقة عمل شوربة الجمبري بقشره، وطريقة عمل شوربة الجمبري المسلوق، أو حتى شوربة جمبري اسكندراني، على أصول المطبخ المصري. وكلها طرق مع اختلافها إلا أنها تختلف فقط، في التتبيلة والمقادير المستخدمة مع الروبيان.

الجمبري من الأطعمة الغنية بالأوميجا ثري، ولهذا السبب يوصي به العديد من الأطباء على الأقل ثلاث مرات أسبوعيًا، لأنه يمنح الجسم الشباب والحيوية المطلوبين، للقيام بالمهام المختلفة، وهو من أكثر المأكولات البحرية شعبية، فإذا وجدنا من لا يحب الأسماك عمومًا، نجد في المقابل أنه يعشق الجمبري أو الروبيان. ويمكنك طهي الجمبري بأكثر من كيفية وتتبيلة ومقادير أيضًا، تجعله مختلفًا في كل مرة، بدلا من الشوربة، مثل الجمبري المقلي بطريقة كنتاكي وطريقة عمل الجمبري المشوي بالفرن، وطريقة عمل طاجن السبيط بالبشاميل، وطريقة عمل الجمبري بالكاري، وبرياني الروبيان منال العالم، وغيرها الكثير من الطرق الشهية لطهي الجمبري أو الروبيان. فقط في كل مرة جربي طريقة جديدة، واستمتعي بتعليقات أسرتك.

½ كيلو جمبري بدون قشر.

كوب حليب سائل.

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعمًا.

قبضة يد من البقدونس الطازج.

كوب ماء.

ثلاث فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

½ كوب كريمة طهي في المنزل .

. ملعقتان كبيرتان من النشا.

رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان زبدة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.