طريقة عمل بسبوسة بالبرتقال بصورة إقتصادية وسهلة وسريعة وتذوب في الفم

تعد بسبوسة البرتقال من الحلويات الشهية السريعة التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسبوسة البرتقال في المنزل بسهولة، ايضاً تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، ايضاً سوف نقدمها بطريقة محترفة وهشة وتذوب في الفم مثل المحلات، ايضاً سوف نتعرف على طريقة عمل شربات البسبوسة بشكل محترف مثل المحلات، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسبوسة بالبرتقال بصورة إقتصادية في المنزل.

مقادير عمل بسبوسة بالبرتقال

تحتوي البسبوسة بالبرتقال على مقادير سهلة وبسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ حبات من البيض.

مبشور البرتقال.

كوب إلا ربع من السكر.

٢ كوب من البرتقال.

ملعقتان من جوز الهند.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

٢ كوب من السميد.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير البسبوسة بالبرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البيض مع السكر ونخلطهم جيداً ثم نضيف ملعقتان من جوز الهند مع التقليب المستمر. ثم نقوم بإضافة السميد مع ملعقتان من الدقيق والبيكنج بودر والزيت ونقلبهم جيداً، ثم نضيف البرتقال المبشور مع عصير البرتقال ونستمر بالتقليب حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نشعل الميكروويف على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونسكب الخليط في صينية وندخلها الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسبوسة بالبرتقال لأحلى مشاهدين ونكهة جوز الهند وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير شربات البسبوسة في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-