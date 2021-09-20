طريقة عجينة السكر اللينة لأفضل الحلويات وأجمل التورتات حضريها بنفسك

تعد عجينة السكر اللينة من أفضل المواد المستخدمة في عالم الحلويات حيث يحضرها أمهر الشيفات والطهاة ويستخدمونها في تزين التورتات وعمل أشكال مختلفة وجميلة للأطفال ومجسمات رائعة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك العجينة بنفسك في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف. عجينة السكر اللينة عجينة السكر اللينة زيني تورتة عيد الميلاد كما تحضر في أكبر محلات الحلويات بعجينة السكر سهلة التحضير المقادير اللازمة لعمل العجينة: المقادير اللازمة لعمل العجينة: تحتاجين إلى: ملعقتان كبيرتان من السمن النباتى.

ربع كيلو من حلوى الخطمي أو المارشميلو.

معلقة كبيرة من الماء.

كوب من السكر الأبيض المطحون ناعم.

معلقة كبيرة من النشا الذرة أو الكورن فلاور.

ألوان طعام صحية مختلفة حسب الذوق. خطوات تحضير عجينة السكر اللينة: أحضري وعاء مناسب الحجم وادهنية بالسمنة البلدي من الداخل. ضعي المارشميلو في هذا الوعاء ثم أدخليه الميكرويف حتى يذوب لمدة خمسين ثانية فقط. أخرجي الوعاء من الميكرويف ثم استخدمي ملعقة كبيرة مدهونة بالسمنة لتقليب المارشميلو. أعيدي الوعاء إلى الميكرويف حتى يتم إذابة المارشيميو بشكل كامل لمدة خمسة عشر ثانية. أخري المارشميلو من الميكرويف ثم أضيفي إليه السكر المطحون وقلبي. قلبي جيداً حتى تبدأ العجينة في التشكل. قومي بتنظيف سطح أملس لاستخدامه في فرد العجينة. اخلطي النشا مع القليل من السكر البودر في وعاء. ضعي خلطي المرشميلو على السطح الأملس المرشوش بخليط النشا. أضيفي القليل من النشا والسكر البودر وقومي بالعجن. اعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة طرية ولزجة بعض الشيء. غلفي العجينة بكيس بلاستيكي نظيف أو ورق استرتش مع إخراج الهواء. أدخلي العجينة الثلاجة لمدة لا تقل عن ثمانية ساعات. أخرجي العجينة من الثلاجة واعجنيها مع المزيد من خليط السكر والنشا. قومي بتقسيم العجينة إلى قطع بالاحجام المناسبة التي تريدينها. أضيفي أي لون ترغبين فيه إلى كل قطعه من العجين. اعجني العجينة جيداً حتى تختلط باللون وتصبح بهذا اللون من كل الجهات ومن الداخل. يمكنك تلوينها كلها بنفس اللون أو استخدام أكثر من لون حسب رغبتك. اتركي العجينة ترتاح ثم افرديها واستخدميها كما يحلو لك. خطوات تحضير عجينة السكر اللينة: الوسوم

تعد عجينة السكر اللينة من أفضل المواد المستخدمة في عالم الحلويات حيث يحضرها أمهر الشيفات والطهاة ويستخدمونها في تزين التورتات وعمل أشكال مختلفة وجميلة للأطفال ومجسمات رائعة، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة كيف تحضرين تلك العجينة بنفسك في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف. عجينة السكر اللينة عجينة السكر اللينة زيني تورتة عيد الميلاد كما تحضر في أكبر محلات الحلويات بعجينة السكر سهلة التحضير المقادير اللازمة لعمل العجينة: المقادير اللازمة لعمل العجينة: تحتاجين إلى: ملعقتان كبيرتان من السمن النباتى.

ربع كيلو من حلوى الخطمي أو المارشميلو.

معلقة كبيرة من الماء.

كوب من السكر الأبيض المطحون ناعم.

معلقة كبيرة من النشا الذرة أو الكورن فلاور.

ألوان طعام صحية مختلفة حسب الذوق. خطوات تحضير عجينة السكر اللينة: أحضري وعاء مناسب الحجم وادهنية بالسمنة البلدي من الداخل. ضعي المارشميلو في هذا الوعاء ثم أدخليه الميكرويف حتى يذوب لمدة خمسين ثانية فقط. أخرجي الوعاء من الميكرويف ثم استخدمي ملعقة كبيرة مدهونة بالسمنة لتقليب المارشميلو. أعيدي الوعاء إلى الميكرويف حتى يتم إذابة المارشيميو بشكل كامل لمدة خمسة عشر ثانية. أخري المارشميلو من الميكرويف ثم أضيفي إليه السكر المطحون وقلبي. قلبي جيداً حتى تبدأ العجينة في التشكل. قومي بتنظيف سطح أملس لاستخدامه في فرد العجينة. اخلطي النشا مع القليل من السكر البودر في وعاء. ضعي خلطي المرشميلو على السطح الأملس المرشوش بخليط النشا. أضيفي القليل من النشا والسكر البودر وقومي بالعجن. اعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة طرية ولزجة بعض الشيء. غلفي العجينة بكيس بلاستيكي نظيف أو ورق استرتش مع إخراج الهواء. أدخلي العجينة الثلاجة لمدة لا تقل عن ثمانية ساعات. أخرجي العجينة من الثلاجة واعجنيها مع المزيد من خليط السكر والنشا. قومي بتقسيم العجينة إلى قطع بالاحجام المناسبة التي تريدينها. أضيفي أي لون ترغبين فيه إلى كل قطعه من العجين. اعجني العجينة جيداً حتى تختلط باللون وتصبح بهذا اللون من كل الجهات ومن الداخل. يمكنك تلوينها كلها بنفس اللون أو استخدام أكثر من لون حسب رغبتك. اتركي العجينة ترتاح ثم افرديها واستخدميها كما يحلو لك. خطوات تحضير عجينة السكر اللينة:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عجينة السكر اللينة لأفضل الحلويات وأجمل التورتات حضريها بنفسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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