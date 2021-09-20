وصفات لتوريد القدمين احصلي على قدمين ناعمتين وجميلتين

تحلم جميع السيدات والفتيات بالحصول على قدمين ناعمتين خالتين من التشققات ل1لك بحثن كل يوم عن وصفات لتوريد القدمين حتى يتمكن من العناية بأقدامهن في المنزل وحمايتها من أي ضرر، جمعنا لك في هذا المقال أفضل الوصفات التي يمكنك من خلالها العناية بقدميك فتابعينا في هذا المقال لتعرفيها. وصفات لتوريد القدمين وصفات لتوريد القدمين اتبعي تلك الوصفات ولن تحتاجي إلى الذهاب لصالون العناية بالقدمين بعد الآن وصفة الليمون والفازلين: وصفة الليمون والفازلين: هذه الوصفة تستخدم لعلاج تشققات الكعبين وتنعيمها ولتحضيرها تحتاجين إلى: ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصودا.

ورق ألمونيوم حراري. خطوات عمل الماسك: قومي بخلط عصير الليمون والفازلين معاً في طبق. أضيفي الكربوناتو أو بيكربونات الصودا وقلبي. اغسلي قدميك بالماء الدافيء واستخدمي حجر القدم للتخلص من الجلد الميت. ضعي الوصفة على قدميك واحرصي على التركيز على أماكن التشققات. قومي بارتداء كيس بلاستيكي ثم لفي قدميك بالورق الحراري. يترك الورق على القدمين لمدة خمس ساعات ثم يزال. اشطفي قدميك بالماء الدافيء ثم رطبيها بمرطب طبي مناسب. من الضرطري الاستمرار على تلك الوصفة ويفضل عملها كل يوم للحصول على أفضل نتائج. اثناء فترة العلاج لابد من عدم ملامسة القدمين للأرض والحرص على ارتداء حذاء مريح. يجب عمل حمام ماء ساخن للقدم بشكل أسبوعي. وصفات لتوريد القدمين بالبابريكا: وصفات لتوريد القدمين بالبابريكا: تحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من بلسم الشعر أي نوع تفضلين.

ملعقة كبيرة من البابريكا البودر.

ملعقة ونصف من الصابون العادي.

ملعقة صغيرة من ماء الأكسجين.

ورق مطبخ ألمونيوم حراري. خطوات عمل الوصفة: أحضري وعاء قومي ببشر الصابونة ثم أضيفي البلسم. اخلطي جيداً حتى يذوب الصابون ثم أضيفي البابريكا وماء الاكسجين. قومي بنقع قدميك في الماء الدافيء لمدة عشر دقائق ثم اشطفيها وجففيها. ضعي الخليط على القدمين خاصة الكعب ثم غلفيها بالورق الحراري. اتركي قدميك مغلفة لمدة أربع ساعات ثم اشطفيها بالماء الدافيء. لابد من ترطيب القدمين بالمرطب المناسب ثم ارتداء جوارب بعد ذلك. كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج. الوسوم

تحلم جميع السيدات والفتيات بالحصول على قدمين ناعمتين خالتين من التشققات ل1لك بحثن كل يوم عن وصفات لتوريد القدمين حتى يتمكن من العناية بأقدامهن في المنزل وحمايتها من أي ضرر، جمعنا لك في هذا المقال أفضل الوصفات التي يمكنك من خلالها العناية بقدميك فتابعينا في هذا المقال لتعرفيها. وصفات لتوريد القدمين وصفات لتوريد القدمين اتبعي تلك الوصفات ولن تحتاجي إلى الذهاب لصالون العناية بالقدمين بعد الآن وصفة الليمون والفازلين: وصفة الليمون والفازلين: هذه الوصفة تستخدم لعلاج تشققات الكعبين وتنعيمها ولتحضيرها تحتاجين إلى: ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان صغيرتان من بيكربونات الصودا.

ورق ألمونيوم حراري. خطوات عمل الماسك: قومي بخلط عصير الليمون والفازلين معاً في طبق. أضيفي الكربوناتو أو بيكربونات الصودا وقلبي. اغسلي قدميك بالماء الدافيء واستخدمي حجر القدم للتخلص من الجلد الميت. ضعي الوصفة على قدميك واحرصي على التركيز على أماكن التشققات. قومي بارتداء كيس بلاستيكي ثم لفي قدميك بالورق الحراري. يترك الورق على القدمين لمدة خمس ساعات ثم يزال. اشطفي قدميك بالماء الدافيء ثم رطبيها بمرطب طبي مناسب. من الضرطري الاستمرار على تلك الوصفة ويفضل عملها كل يوم للحصول على أفضل نتائج. اثناء فترة العلاج لابد من عدم ملامسة القدمين للأرض والحرص على ارتداء حذاء مريح. يجب عمل حمام ماء ساخن للقدم بشكل أسبوعي. وصفات لتوريد القدمين بالبابريكا: وصفات لتوريد القدمين بالبابريكا: تحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من بلسم الشعر أي نوع تفضلين.

ملعقة كبيرة من البابريكا البودر.

ملعقة ونصف من الصابون العادي.

ملعقة صغيرة من ماء الأكسجين.

ورق مطبخ ألمونيوم حراري. خطوات عمل الوصفة: أحضري وعاء قومي ببشر الصابونة ثم أضيفي البلسم. اخلطي جيداً حتى يذوب الصابون ثم أضيفي البابريكا وماء الاكسجين. قومي بنقع قدميك في الماء الدافيء لمدة عشر دقائق ثم اشطفيها وجففيها. ضعي الخليط على القدمين خاصة الكعب ثم غلفيها بالورق الحراري. اتركي قدميك مغلفة لمدة أربع ساعات ثم اشطفيها بالماء الدافيء. لابد من ترطيب القدمين بالمرطب المناسب ثم ارتداء جوارب بعد ذلك. كرري الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتائج.

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