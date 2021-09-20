أفضل طريقة تخليل الخيار فى المنزل بدون تكلفة بكل انواعة مثل المحلات

الخيار المخلل يعتبر واحد من أكثر أنواع المخللات التي قد عرفت في كل أنحاء العالم، لذا فإنه يوجد الكثير من الأشخاص الذين يريدون معرفة كل المعلومات عن طريقة تخليل الخيار لكي يستطيعوا أن يقوموا تخليله في البيت لكي لا يحتاجوا إلى شرائه من الخارج، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه دائمًا ما يكون الطعام المصنوع في المنزل آمن بشكل أكبر على صحة الإنسان من الأطعمة التي يتم شراؤها من الخارج، وفي إطار هذا الشأن فإننا سوف نقوم بتقديم التفاصيل كاملة.

مكونات طريقة تخليل الخيار فى المنزل

قبل أن تبدأ في التعرف على خطوات تخليل الخيار في المنزل فإنه من الضروري أن يتم التعرف على المكونات التي سوف تساعدك في الحصول على المخلل بأفضل شكل وطعم ومن بين أهم المكونات التي تدخل في صناعة المخلل المنزلي إليكم التالي:

خيار صغير الحجم.

خل أبيض أو خل التفاح حسب الرغبة.

ملح الليمون.

ملح ناعم أو خشن.

4 فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من السكر.

خطوات طريقة تخليل الخيار في المنزل

من الأمور المهمة الواجب على الأشخاص أن يقوموا بها أثناء تخليل مخلل الخيار هو إتباع كافة الخطوات الخاصة بالأمر بشكلها الصحيح حتى يكون المخلل بشكله وطعمه الذي عهدناه وتتمثل خطوات تخليل الخيار في التالي:

في البداية ينبغي أن يتم غسل الخيار.

فيما بعد يجب أن يتم تنظيفه عن طريق قطع الرؤوس الموجودة على الجانبين.

يتم وضع الماء في إناء على النار.

فيما بعد عليك أن تضع المخلل في الماء بعد تركه لفترة لكي يبرد.

يتم إضافة الخل ومن ثم الملح.

يجب أن يتم تقليب المكونات بشكل جيد إلى أن يتم التأكد من أن كل الملح قد ذاب.

فيما بعد يجب أن يتم وضع المخلل في الوعاء الخاص بالتخليل.

يتم وضع المحلول الملحي إلى الخيار.

يجب أن يتم إضافة الثوم.

عليك أن تقوم بعد ذلك بإغلاق البرطمان الخاص بالمخلل بإحكام شديد.

الجدير بالذكر أن مخلل الخيار يحتاج فترة تصل إلى أسبوعين لا أكثر من ذلك لكي يتم تخليله وبعد مرور هذه المدة تستطيع أن تبدأ في تناوله.