كريم معجزة لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف خيوط حرير بدون كيراتين، تبحث العديد من النساء عن أفضل الوسائل الممكنة لتنعيم الشعر وهذا حتي تتمتع بمظهر جمالي جذاب.

حيث أن الشعر هو رمز الجمال ولذلك يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف والضرر ولهذا تقوم بشراء كريمات الشعر.

ولكن هذه المنتجات لها تأثير مؤقت مما يترك الشعر في حالة مزرية وهذا لاحتوائها علي مواد كيميائية ضارة علي الشعر.

ولذلك فإن الحل الأمثل هو استخدام المكونات الطبيعية والتي تعمل علي تغذية وترطيب الشعر من الداخل بدون أي آثار جانبية.

أقوي كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف وتجعله ناعم حرير

فرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف هس مسألة مزعجة للكثير من الفتيات وذلك نظراً لتعرض الشعر للعديد من العوامل الضارة.

مثل أشعة الشمس أوالشعور بالتوتر أو نتيجة الإفراط في استخدام صبغة الشعر بصفة متكررة مما يجعل الشعر جاف ومجعد.

ولهذا تلجأ إلي منتجات العناية بالشعر مثل الكريم أو البلسم إلا أنها لا تجدي نفعاً مما تتسبب في تلف الشعر وزيادة تقصفه.

ولذا سوف أقدم لكي كريم سحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف مثل الحرير بدون مواد كيماوية.

كريم بانثينول وزيت جوز الهند لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف من أول مرة

يعد كريم بانثينول من المواد الفعالة والتي أثبتت نتيجة سريعة في فرد وتنعيم الشعر المجعد كما يجعل الشعر لامع ورطب.

وهذا لاحتوائه علي فيتامينات تقوي بصيلات الشعر وفروة الرأس من الجذور كما يقوم بتغليف الشعر بطبقة عازلة.

والتي تعمل علي حماية الشعر من التقصف والجفاف والحفاظ علي لون الشعر.

زيت جوز الهند يقوم بترطيب الشعر من الأعماق لاحتوائه علي أحماض أمينيه حيث يتمتع بقدرة كبيرة علي التغلغل داخل الشعر.

مما يجعل الشعر المجعد أكثر نعومة ولمعان ويساعد في منع جفافه.

أنبوبة صغيرة من كريم بانثينول.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا.

في وعاء صغير قومي بوضع كريم بانثينول وزيت جوز الهند واخلطيهم جيداً.

ثم أضيفي جل الألوفيرا وامزجي المكونات حتي تتجانس.

يتم تقسيم الشعر ثم يوزع الكريم من الجذور حتي الأطراف مع الابتعاد عن فروة الرأس.

ثم يمشط بمشط واسع ويلف وبعد ذلك يغطي بغطاء بلاستيكي ويترك لمدة ساعتين.

يغسل الشعر بالماء الفاتر ويترك حتي يجف وسوف تلاحظي نعومة الشعر ويستخدم 3 مرات في الأسبوع.

مكونات كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والجاف بديل الكيراتينطريقة تحضير كريم طبيعي لفرد وتنعيم الشعر وكيفية الاستخدام