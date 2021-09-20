كيكة الخلاط السريعة بالشوكولاتة والفانيليا بنكهة لذيذة وقوام هش

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تعتبر كيكة الخلاط السريعة هي من أسهل أنواع الكيكة الذي يتم تحضيره، تمتاز الكيكة بقوام هش وجميل ولها شكل جميل يتميز بخطوط الشكولاتة الجميلة المتداخلة مع اللون الأبيض للكيك، ويمتاز الكيك بنكهة الفانيليا مع نكهة الشوكولاتة الجميلة، ويعد الكيك هو من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تقديمها فهو يحتوي علي قيمة غذائية عالية، لاحتوائه علي الحليب والبيض، والكثير من الأمهات يفضلون تقديمه بكثرة وبشكل يومي للأطفال في المنزل، كما أنه من الوجبات المفيدة التي يمكن تقديمه للأطفال أثناء الذهاب للمدرسة، وهناك العديد من أنواع الكيك ويمكن تقديمه بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، ويمكن إضافة بعض النكهات المختلفة له مثل نكهة البرتقال وغيره من النكهات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بنكهة الشكولاتة والفانيليا بخطوات سهلة بالمنزل.مكونات عمل كيكة الخلاط السريعة
تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:-
- ٥ حبات كبيرة من البيض (بدرجة حرارة الغرفة).
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر.
- ١ كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- واحد ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو السادة.
يتم تجهيز كيكة الخلاط السريعة بالشوكولاتة والفانيليا باتباع الخطوات الآتية:-
- نجهز قالب كيك ذو فتحة في المنتصف ندهنه بالسمن أو الزبدة ثم نرشه بالدقيق، حتي نتأكد من تبطينه جيداً من جميع الجوانب.
- نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح، ونقلب المكونات معاً جيداً.
- ثم نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى في الخلاط الكهربائي ونضيف الفانيليا ونخلط المكونات، حتي يتحول الخليط للون الأبيض.
- نضيف السكر ونستمر في الخلط بشكل جيد ثم نضيف الحليب، ونخلط ثم نضيف الزيت والخل ونستمر في الخلط لبضع دقائق، حتي تتجانس جميع المكونات.
- نصب الخليط في طبق عميق ثم يتم إضافة خليط الدقيق تدريجياً، مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً.
- نصب حوالي ثلاثة أرباع كمية الخليط في قالب الكيك، ثم يتم إضافة الكاكاو السادة إلي كمية خليط الكيكة المتبقي ونقلب جيداً حتي يتجانس تماماً.
- ثم نصب خليط الكاكاو علي خليط الكيكة في القالب ثم نحركه باستخدام السكين تحريك خفيف، حتي يختلط اللون الأسود مع الأبيض.
طريقة التسوية
يتم تسوية الكيكة باتباع الآتي:-
- يتم تسخين الفرن قبل البدأ في عمل الكيكة علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نثبت الرف الشبكي في المنتصف، ثم ندخل الكيكة في الفرن ونتركها حتي تنضج تماماً.
- تأخذ الكيكة حوالي ٥٠ إلي٦٠ دقيقة حتي تنضج، يمكن استخدام الأعواد الخشبية لاختبار نضج الكيك.
- نخرجها من الفرن نتركها تبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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تعتبر كيكة الخلاط السريعة هي من أسهل أنواع الكيكة الذي يتم تحضيره، تمتاز الكيكة بقوام هش وجميل ولها شكل جميل يتميز بخطوط الشكولاتة الجميلة المتداخلة مع اللون الأبيض للكيك، ويمتاز الكيك بنكهة الفانيليا مع نكهة الشوكولاتة الجميلة، ويعد الكيك هو من أفضل أنواع الحلويات التي يتم تقديمها فهو يحتوي علي قيمة غذائية عالية، لاحتوائه علي الحليب والبيض، والكثير من الأمهات يفضلون تقديمه بكثرة وبشكل يومي للأطفال في المنزل، كما أنه من الوجبات المفيدة التي يمكن تقديمه للأطفال أثناء الذهاب للمدرسة، وهناك العديد من أنواع الكيك ويمكن تقديمه بأكثر من شكل وأكثر من طريقة، ويمكن إضافة بعض النكهات المختلفة له مثل نكهة البرتقال وغيره من النكهات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الخلاط السريعة بنكهة الشكولاتة والفانيليا بخطوات سهلة بالمنزل.مكونات عمل كيكة الخلاط السريعة
تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:-
- ٥ حبات كبيرة من البيض (بدرجة حرارة الغرفة).
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ٣ أكواب من الدقيق.
- كوب ونصف من السكر.
- ١ كوب من الحليب.
- كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من الخل.
- واحد ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.
- ٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو السادة.
يتم تجهيز كيكة الخلاط السريعة بالشوكولاتة والفانيليا باتباع الخطوات الآتية:-
- نجهز قالب كيك ذو فتحة في المنتصف ندهنه بالسمن أو الزبدة ثم نرشه بالدقيق، حتي نتأكد من تبطينه جيداً من جميع الجوانب.
- نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا والملح، ونقلب المكونات معاً جيداً.
- ثم نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى في الخلاط الكهربائي ونضيف الفانيليا ونخلط المكونات، حتي يتحول الخليط للون الأبيض.
- نضيف السكر ونستمر في الخلط بشكل جيد ثم نضيف الحليب، ونخلط ثم نضيف الزيت والخل ونستمر في الخلط لبضع دقائق، حتي تتجانس جميع المكونات.
- نصب الخليط في طبق عميق ثم يتم إضافة خليط الدقيق تدريجياً، مع التقليب حتي يختفي الدقيق تماماً.
- نصب حوالي ثلاثة أرباع كمية الخليط في قالب الكيك، ثم يتم إضافة الكاكاو السادة إلي كمية خليط الكيكة المتبقي ونقلب جيداً حتي يتجانس تماماً.
- ثم نصب خليط الكاكاو علي خليط الكيكة في القالب ثم نحركه باستخدام السكين تحريك خفيف، حتي يختلط اللون الأسود مع الأبيض.
طريقة التسوية
يتم تسوية الكيكة باتباع الآتي:-
- يتم تسخين الفرن قبل البدأ في عمل الكيكة علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- نثبت الرف الشبكي في المنتصف، ثم ندخل الكيكة في الفرن ونتركها حتي تنضج تماماً.
- تأخذ الكيكة حوالي ٥٠ إلي٦٠ دقيقة حتي تنضج، يمكن استخدام الأعواد الخشبية لاختبار نضج الكيك.
- نخرجها من الفرن نتركها تبرد قليلاً، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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