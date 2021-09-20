أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة خفيفة وناجحة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه نقدمها إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، حيث يوجد الكثير من أنواع الكيك مثل الكيك بالفواكه والكيك بالبرتقال والكيك بالحليب وكذلك الكيك بالشيكولاته وغيرهم من النكهات والأنواع، ولكن تظل كيكة الزبادي هى الأفضل لدى الملايين بسبب مذاقها الجميل وقوامها الهش الخفيف الذي يجعلها مناسبة لجميع الأوقات ولكافة المناسبات، ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وعلى الرغم من سهولة تحضيره إلا أن هناك الكثيرين لا تربطهم معها علاقة جيدة ودائمة الفشل منهم، لذلك سنوفر إليكم من خلال السطور التالية أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة وذات القوام الرائع لتسعدي بها أفراد أسرتك، وسر نجاحها فى مكون واحد يضاف غلى المكونات. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق المتعدد الاستخدام.

2 كوب كبير من الزبادي.

3 بيضات.

ربع ملعقة من الفانيليا السائلة او البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من خليط الزبدة والزيت النباتي.

ملعقة من النشا.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير الكيك في البداية أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به السكر والزيت المخلوط مع الزبدة وابدئي بالخفق.

ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا واستمري فى الخلط.

ضعي الزبادي وقلبي مرة أخرى حتي يكون متجانس وأبيض اللون وخالي من أي تكتلات، ثم صبي الخليط في بولة كبيرة مناسبة للخفق.

فى طبق أخر اخفقي كلا من الدقيق والنشا والبيكنج بودر سوياً حتى تتجانس المكونات.

ابدئي بإضافة خليط الدقيق على المكونات السائلة وقلبي فى اتجاه واحد حتى تحصلي على قوام مناسب ولا يوجد به كتل.

أحضري صينية مناسبة وضعي فيها مادة دهنية والقليل من الدقيق حتى يكون هناك طبقة عازلة بين خليط الكيك والصينية حتى لا تلتصق.

وأخيراً صبي خليط الكيك فى الصينية وادخليه الفرن المسخن بشكل مسبق على درجة حرارة 180 وانتظري لمدة 35 دقيقة.

عند ملاحظة أن الكيك قد انفصل عن جوانب الصينية فهذا دليل على نضجها.

ضعي الكيك تحت الشواية لأخذ لون ذهبي، ثم تخرج وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم بجانب المشروبات الباردة أو الساخنة. خطوات تحضير الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه نقدمها إليكم متابعينا عبر موقع ثقفني، حيث يوجد الكثير من أنواع الكيك مثل الكيك بالفواكه والكيك بالبرتقال والكيك بالحليب وكذلك الكيك بالشيكولاته وغيرهم من النكهات والأنواع، ولكن تظل كيكة الزبادي هى الأفضل لدى الملايين بسبب مذاقها الجميل وقوامها الهش الخفيف الذي يجعلها مناسبة لجميع الأوقات ولكافة المناسبات، ويقبل على تناولها الكثيرين من الصغار والكبار، وعلى الرغم من سهولة تحضيره إلا أن هناك الكثيرين لا تربطهم معها علاقة جيدة ودائمة الفشل منهم، لذلك سنوفر إليكم من خلال السطور التالية أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي الهشة وذات القوام الرائع لتسعدي بها أفراد أسرتك، وسر نجاحها فى مكون واحد يضاف غلى المكونات. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق المتعدد الاستخدام.

2 كوب كبير من الزبادي.

3 بيضات.

ربع ملعقة من الفانيليا السائلة او البودر.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من خليط الزبدة والزيت النباتي.

ملعقة من النشا.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم. خطوات تحضير الكيك في البداية أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به السكر والزيت المخلوط مع الزبدة وابدئي بالخفق.

ثم أضيفي إليهم البيض والفانيليا واستمري فى الخلط.

ضعي الزبادي وقلبي مرة أخرى حتي يكون متجانس وأبيض اللون وخالي من أي تكتلات، ثم صبي الخليط في بولة كبيرة مناسبة للخفق.

فى طبق أخر اخفقي كلا من الدقيق والنشا والبيكنج بودر سوياً حتى تتجانس المكونات.

ابدئي بإضافة خليط الدقيق على المكونات السائلة وقلبي فى اتجاه واحد حتى تحصلي على قوام مناسب ولا يوجد به كتل.

أحضري صينية مناسبة وضعي فيها مادة دهنية والقليل من الدقيق حتى يكون هناك طبقة عازلة بين خليط الكيك والصينية حتى لا تلتصق.

وأخيراً صبي خليط الكيك فى الصينية وادخليه الفرن المسخن بشكل مسبق على درجة حرارة 180 وانتظري لمدة 35 دقيقة.

عند ملاحظة أن الكيك قد انفصل عن جوانب الصينية فهذا دليل على نضجها.

ضعي الكيك تحت الشواية لأخذ لون ذهبي، ثم تخرج وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم بجانب المشروبات الباردة أو الساخنة. خطوات تحضير الكيك

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