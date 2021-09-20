بملعقة كركم اصبغي شعرك بنفسك باللون الأشقر في المنزل زي الاجانب

صبغ الشعر في المنزل بالكركم للحصول على لون جديد من دون إستخدام الصبغات الصناعية والمواد الكيميائية التي تُتلف الشعر وتؤدي إلى هلاكه مع الزمن، لكن خلال هذا المقال سنعطيكي وصفات وخلطات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأصفر الذهبي في المنزل بأقل التكاليف وأسهل وأسرع الطُرق. صبغ الشعر في المنزل بالكركم صبغ الشعر في المنزل بالكركم خلطة النسكافيه والكركم المكونات: 2 كوب ونص من النسكافيه.

كوب ونصف من الكركم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 بياض بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: يُخلط النسكافيه مع الكركم ويُضاف إليهم زيت الزيتون وبياض البيض.

يوزع الخليط على الشعر بأكمله، ويربط بكيس حمام بلاستيكي مُحكم.

تُترك الصبغة لمدة لا تقل عن ثمان ساعات.

يُغسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا، وستلاحظين النتيجة على شعرك. صبغ الشعر بالكركم المغلي صبغ الشعر بالكركم المغلي المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 كوب من الماء.

زجاجة رشاش. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بغلي الماء، وبعدها نضيف عليه الكركم مع التقليب الجيد.

نرفع المزيج من على النار ونتركه حتى يبرد بعض الشيء.

نقوم بوضع الخليط في زجاجة رشاش، وعندها يكون جاهز على الإستخدام.

نبدأ في رش الخليط على الشعر بأكمله، وتمشيطه حتى نتأكد من وصول الخلطة لجميع خصلات الشعر.

تُترك الخلطة على الشعر لمدة أقلها نصف ساعة.

نغسل الشعر بعد مرور الوقت بالماء والبلسم.

تُكرر الوصفة عِدة مرات للشعر الغامق، ومع الشعر الفاتح قد تظهر النتيجة من المرة الأولى. خلطة الحناء مع الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر خلطة الحناء مع الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر المكونات: كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقة ونصف من مسحوق الكركم.

كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بخلط الحناء مع الكركم، ونضيف إليهم الماء حتى يمتزج الخليط ونحصل على عجينة متماسكة.

نترك الخليط لمدة ثلاث ساعات قبل الإستخدام.

نضع الخلطة على جميع الشعر، ونتأكد من وصوله للجذور وأطراف الشعر.

نضع على الشعر كيس من البلاستيك، أو بونيه الاستحمام حتى يكون مُحكم على الشعر.

تُترك الخلطة على الشعر لمدة 8 ساعات، أو الليل بأكمله.

يُغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو بعد مرور الوقت أو في الصباح.

تُكرر الخلطة مرة كل أسبوعين حتى تلاحظين الفرق الذي قد يظهر بعد 4 مرات من الإستخدام. الوسوم

صبغ الشعر في المنزل بالكركم للحصول على لون جديد من دون إستخدام الصبغات الصناعية والمواد الكيميائية التي تُتلف الشعر وتؤدي إلى هلاكه مع الزمن، لكن خلال هذا المقال سنعطيكي وصفات وخلطات طبيعية لصبغ الشعر باللون الأصفر الذهبي في المنزل بأقل التكاليف وأسهل وأسرع الطُرق. صبغ الشعر في المنزل بالكركم صبغ الشعر في المنزل بالكركم خلطة النسكافيه والكركم المكونات: 2 كوب ونص من النسكافيه.

كوب ونصف من الكركم.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 بياض بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: يُخلط النسكافيه مع الكركم ويُضاف إليهم زيت الزيتون وبياض البيض.

يوزع الخليط على الشعر بأكمله، ويربط بكيس حمام بلاستيكي مُحكم.

تُترك الصبغة لمدة لا تقل عن ثمان ساعات.

يُغسل الشعر بالماء والشامبو جيدًا، وستلاحظين النتيجة على شعرك. صبغ الشعر بالكركم المغلي صبغ الشعر بالكركم المغلي المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 كوب من الماء.

زجاجة رشاش. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بغلي الماء، وبعدها نضيف عليه الكركم مع التقليب الجيد.

نرفع المزيج من على النار ونتركه حتى يبرد بعض الشيء.

نقوم بوضع الخليط في زجاجة رشاش، وعندها يكون جاهز على الإستخدام.

نبدأ في رش الخليط على الشعر بأكمله، وتمشيطه حتى نتأكد من وصول الخلطة لجميع خصلات الشعر.

تُترك الخلطة على الشعر لمدة أقلها نصف ساعة.

نغسل الشعر بعد مرور الوقت بالماء والبلسم.

تُكرر الوصفة عِدة مرات للشعر الغامق، ومع الشعر الفاتح قد تظهر النتيجة من المرة الأولى. خلطة الحناء مع الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر خلطة الحناء مع الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر المكونات: كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقة ونصف من مسحوق الكركم.

كوب من الماء الفاتر. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بخلط الحناء مع الكركم، ونضيف إليهم الماء حتى يمتزج الخليط ونحصل على عجينة متماسكة.

نترك الخليط لمدة ثلاث ساعات قبل الإستخدام.

نضع الخلطة على جميع الشعر، ونتأكد من وصوله للجذور وأطراف الشعر.

نضع على الشعر كيس من البلاستيك، أو بونيه الاستحمام حتى يكون مُحكم على الشعر.

تُترك الخلطة على الشعر لمدة 8 ساعات، أو الليل بأكمله.

يُغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو بعد مرور الوقت أو في الصباح.

تُكرر الخلطة مرة كل أسبوعين حتى تلاحظين الفرق الذي قد يظهر بعد 4 مرات من الإستخدام.

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