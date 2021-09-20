أيام قليلة و يبدأ عام دراسي جديد يعود فيه التلاميذ مرة أخرى إلى فصولهم ومقاعدهم بالمدارس، و تبدأ أيضا الأمهات في البحث عن الوجبات التي يقبل عليها أبناءهم حتى يمكنهم تقديمها لهم في المدرسة، و في الوقت نفسه تكون تلك الوجبة من الوجبات المغذية و المفيدة و تحتوي على الفيتامينات و المعادن التي يحتاج اليها جسم الطفل، و من أهم تلك الوجبات التي يعشقها الجميع كبارا وصغارا و لا يمكن أن يرفضها أي طفل، هي البيتزا و التي يعتبر كل مكون من مكوناتها من الطعام المفيد و المغذي ، مثل : الطماطم و الجبن بأنواعه و الفلفل الألوان و البيض و الزيت و غيرها من المكونات التي يمكن اضافتها حسب ذوق وطلب الشخص الذي يتناولها، و اليوم نقدم لكم أسهل طريقة عمل بيتزا سريعة و غير شاقة على الاطلاق و سوف نقدمها بمكونات مختلفة تناسب جميع الأذواق من خلال المقال التالي.

طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم طعم شهي مناسب لكل الأذواق

نعلم جميعا أن البيتزا كانت بدايتها في إيطاليا، و انطلقت منها كي تغزو العالم بأكمله و تحصد ملايين القلوب في شتى أنحاءه و يصبح عشاقها بالملايين بل بالمليارات، لكونها أكلة شهية ومميزة لها أنواع كثيرة مختلفة ولهذا فهي الوجبة المفضلة عند الجميع ، و هو ما يسبب الراحة للسيدات.

بداية هيا بنا نقوم بإعداد عجينة البيتزا

وطريقتنا سهلة و سريعة و لا تحتاج إلا للمكونات الآتية و التي تتواجد في كل منزل ، و هي:

كيلو من الدقيق المتعدد الاستخدامات المنخول ” حوالي 4 أكواب “

نصف كوب من زيت الزيتون

ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة الفورية.

كيس بيكنج بودر

نصف معلقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

هيا بنا معا نقوم بعمل العجينة ، و الخطوات كالتالي:

نقوم بخلط المكونات الجافة معا، و هي” الدقيق، السكر، رشة الملح، الخميرة و اللبن البودر.

الأن يتم إضافة المكونات السائلة و هي : الزيت ثم الماء ، ونبدأ في خلط العجينة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يجب ملاحظة أن سر نجاح العجينة يرجع الى عجنها لفترة أطول، ثم تترك بعدها حوالي ساعتين ونصف مغلفة في مكان مغلق ودافئ ، حتى يتضاعف حجمها.

والآن بعد أن تم اختمار العجين ، سوف نقوم بعمل البيتزا و لتكن مثلا “بيتزا جمبري ” ، و الخطوات كالتالي :