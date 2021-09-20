عمل ألكشري المصري بكل أسراره احلي من الجاهز والطعم روعة

عمل ألكشري المصري بكل أسراره، يحتل المطبخ المصري بين مطابخ العالم طابع خاص وشعبية كبيرة وخاصة في مجال الأكلات الشعبية التي ليس لها مثيل في أي بلد أخرى ومن أهم هذه الأكلات ألكشري المصري الذي يعشقه جميع المصريين وتستطيع جميع النساء عمله في المنزل ويجتمع على حبه الغني والفقير دون فرق وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير ألكشري خطوة بخطوة وبطريقة سهلة جدا. عمل ألكشري المصري بكل أسراره عمل ألكشري المصري بكل أسراره طريقة عمل ألكشري المصري المكونات المستخدمة لعمل ألكشري المصري كوب عدس بجبة.

كوب من الشعرية.

واحد كوب من الأرز.

بصلة مكعبات صغيرة.

زيت.

توابل ملح وفلفل اسود وشطه. طريقة تحضير ألكشري المصري نحضر وعاء ونضع فيه كمية من الزيت ونضيف البصل ونقوم بتشويحة حتى يأخذ اللون الذهبي.

نُخرج البصل من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ ونضع الشعرية في بواقي الزيت حتى تتحمر ثم نضيف الأرز ونخلطهم ببعضهم ونضع الملح ومقدار من الماء ونتركه حتى يتشرب.

بعد أن يتشرب الماء نقوم بخفض النار حتى ينضج الأرز بالشعرية ونرفعه من النار.

نقوم بنقع العدس لمدة نصف ساعة ثم نضعه في حلة و بها ماء ونضع الملح وبصلة متوسطة شرائح ونتركه حتى ينضج. تحضير المكرونة للكشري المصري طريقة تحضير ألكشري المصريتحضير المكرونة للكشري المصري نحضر نصف كيلو مكرونة النوع حسب الرغبة ونقوم بوضعها في حلة بها ماء مع ملعقة من الملح والزيت ونسلقها جيدًا. بعد السلق نقوم بتصفية المكرونة في مصفاة. تحضير صلصة ألكشري المصري تعصر في الخلاط مقدار نصف كيلو من الطماطم

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتين من الزيت مع عصير الطماطم وملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نحضر ثلاث فصوص من الثوم و نفرمهم ونضيفهم إلى الصلصة ونضع الوعاء على النار لكي تتسبك وعند ظهور الزيت على وجه الصلصة فقد نضجت ونرفعها من النار.

لعمل طبق ألكشري نحضر وعاء مسطح ونضع طبقة من الأرز بالشعرية و طبقة من المكرونة وطبقة من العدس ونضع على الوجه ثلاث ملاعق من الصلصة ويتم الزيادة حسب الرغبة ونرش البصل المحمر. تحضير صلصة ألكشري المصري الوسوم

عمل ألكشري المصري بكل أسراره، يحتل المطبخ المصري بين مطابخ العالم طابع خاص وشعبية كبيرة وخاصة في مجال الأكلات الشعبية التي ليس لها مثيل في أي بلد أخرى ومن أهم هذه الأكلات ألكشري المصري الذي يعشقه جميع المصريين وتستطيع جميع النساء عمله في المنزل ويجتمع على حبه الغني والفقير دون فرق وسوف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير ألكشري خطوة بخطوة وبطريقة سهلة جدا. عمل ألكشري المصري بكل أسراره عمل ألكشري المصري بكل أسراره طريقة عمل ألكشري المصري المكونات المستخدمة لعمل ألكشري المصري كوب عدس بجبة.

كوب من الشعرية.

واحد كوب من الأرز.

بصلة مكعبات صغيرة.

زيت.

توابل ملح وفلفل اسود وشطه. طريقة تحضير ألكشري المصري نحضر وعاء ونضع فيه كمية من الزيت ونضيف البصل ونقوم بتشويحة حتى يأخذ اللون الذهبي.

نُخرج البصل من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ ونضع الشعرية في بواقي الزيت حتى تتحمر ثم نضيف الأرز ونخلطهم ببعضهم ونضع الملح ومقدار من الماء ونتركه حتى يتشرب.

بعد أن يتشرب الماء نقوم بخفض النار حتى ينضج الأرز بالشعرية ونرفعه من النار.

نقوم بنقع العدس لمدة نصف ساعة ثم نضعه في حلة و بها ماء ونضع الملح وبصلة متوسطة شرائح ونتركه حتى ينضج. تحضير المكرونة للكشري المصري طريقة تحضير ألكشري المصريتحضير المكرونة للكشري المصري نحضر نصف كيلو مكرونة النوع حسب الرغبة ونقوم بوضعها في حلة بها ماء مع ملعقة من الملح والزيت ونسلقها جيدًا. بعد السلق نقوم بتصفية المكرونة في مصفاة. تحضير صلصة ألكشري المصري تعصر في الخلاط مقدار نصف كيلو من الطماطم

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقتين من الزيت مع عصير الطماطم وملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نحضر ثلاث فصوص من الثوم و نفرمهم ونضيفهم إلى الصلصة ونضع الوعاء على النار لكي تتسبك وعند ظهور الزيت على وجه الصلصة فقد نضجت ونرفعها من النار.

لعمل طبق ألكشري نحضر وعاء مسطح ونضع طبقة من الأرز بالشعرية و طبقة من المكرونة وطبقة من العدس ونضع على الوجه ثلاث ملاعق من الصلصة ويتم الزيادة حسب الرغبة ونرش البصل المحمر. تحضير صلصة ألكشري المصري

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