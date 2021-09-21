تكثيف الحواجب والرموش بطريقة بسيطة ووصفة واحدة

تكثيف الحواجب والرموش بوصفة واحدة، الحواجب الكثيفة اشتهرت كثيرًا بين الفتيات في الأونة الأخيرة لأنها تعطي شكلًا جماليًا أفضل من الحواجب الرفيعة أو الصغيرة ولكن العديد من النساء يعانين من مشكلة تساقط شعر الحواجب كما أن الرموش الكثيفة كذلك هي علامة جمالية مرغوبة كثيرًا وتأمل الفتيات في الحصول عليها ولكن قد تكون بعض العادات اليومية هي المسئولة عن ضعف وتساقط شعر الحواجب والرموش لهذا تبحث النساء والفتيات عن أكثر الطرق فعالية في تكثيف الحواجب والرموش ومن ضمن هذه الطرق هي المواد الطبيعية.

وصفات تكثيف الرموش والحواجب

المواد الطبيعية والوصفات التي تعتمد عليها لها تأثير فعال على تقوية شعر الحواجب والرموش من الجذور لمنع تساقطه ولتكثيف الشعر بهذه المناطق لأنها تحتوي على عناصر ومواد طبيعية تحفز الدورة الدموية وبالتالي تحفيز نمو الشعر ومن تلك الطرق:

عصير البصل لحواجب كثيفة

عصير البصل غني بالفوليك اسيد والفوائد الطبيعية الهامة والضرورية لنمو شعر الحواجب وتحفيزه ومنع تساقطه لكي تظل الحواجب أو الرموش كثيفة وللاستفادة منه نقوم بتقشير حبة بصل صغيرة واستخلاص مائها وبقطعة قطن مغموسة في ماء البصل نقوم بتدليك منطقة الحواجب برفق لخمس دقائق وبعدها يستخدم غسول مناسب لغسل الوجه حتى نتخلص من رائحة البصل.

زيت جوز الهند لتكثيف الحواجب والرموش

الزيوت الأساسية الطبيعية مناسبة لتحفيز الدورة الدموية في الحواجب والرموش لنمو الشعر بشكل أسرع وأكثر من السابق ويمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت الخروع في تدليك الحواجب بحركات دائرية أو بالنسبة الرموش فباستخدام ماسكارا قديمة نظيفة نقوم بغمسها في الزيت والتدليك بها من الجذور للأطراف للاستفادة منها ولكن يفضل استخدام زيت جوز الهند عن زيت الخروع لأن الأخير قد يسبب الأكياس الدهنية أو إرخاء لجفن العين عند كثرة استخدامه.

فيتامين E للرموش والحواجب

يتم استخدام فيتامين E بالكبسولات المتاحة في الصيدليات حيث يتم صب كبسولة فيتامين E على الحواجب أو الرموش لفركها برفق وتركها طوال الليل حتى الصباح وتساعد الكبسولات في تحسين نمو الشعر.