طريقة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان للحصول على أسنان بيضاء

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طريقة التخلص من اصفرار الأسنان، يسبب اصفرار الأسنان الازعاج الكبير للأشخاص المصابين به لأنه يجعل شكل الابتسامة أقل جمالًا وقد تصاب الأسنان بالاصفرار نتيجة لعوامل مختلفة ولكن جميعها عوامل بسيطة يمكن التخلص منها للحصول على أسنان بيضاء وابتسامة جميلة جذابة وهناك أكثر من طريقة لتبييض الأسنان مثل الليزر أو إزالة الجير عند طبيب الأسنان المختص وهناك طرق منزلية لتبييض الاسنان للتخلص من الاصفرار للأبد تعرفوا عليها.سبب اصفرار الأسنان
إهمال غسل الأسنان وعدم العناية بها ينتج عنه التهابات اللثة والأسنان بالإضافة إلى اصفرار الأسنان لكثرة تراكم الطعام عليها والمواد الضارة كما أن هناك أسباب أخرى ينتج عنها اصفرار الأسنان وهي:
- تناول الأطعمة ذات الألوان القوية التي ينتج عنها تصبغ الأسنان باللون الأصفر.
- أو أن طبقة المينا ذات اللون الأبيض رقيقة فيظهر لون الطبقة السفلية وهي طبقة العاج ذات اللون الأصفر.
- عدم العناية والاهتمام بتنظيف الأسنان يوميًا بعد تناول الطعام.
لإزالة اصفرار الأسنان منزليًا بالطرق المنزلية الطبيعية يمكن استخدام واحدة من الطرق التالية للحصول على نتائج فعالة مع الحرص على عدم الإكثار في استخدام المكونات التالية لأنها مع الوقت قد تعمل على إزالة طبقة المينا:
- بيروكسيد الهيدروجين لتبييض الأسنان: ويمكن الحصول عليها من الصيدليات وتمريرها على الأسنان لإزالة التصبغ.
- بيكربونات الصوديوم لإزالة اصفرار الأسنان: تحسن من لون الأسنان وتعمل على تفتيحه من خلال تطبيق فرشاة مغمورة في بيكربونات الصوديوم على الأسنان.
- الليمون للتخلص من اصفرار الأسنان: يساعد الليمون في إزالة طبقة اللون الأصفر التي تغطي الأسنان كما أنه فعال في التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم من حيث استخدام نصف ليمونة وفرك الأسنان كاملة بها.
- قشر الموز لتبييض الأسنان: واحدة من الطرق الفعالة والآمنة عند إزالة اصفرار الأسنان وبها نستخدم قشر الموز لتدليك وفرك الأسنان بها خمس دقائق فقط.
- الفراولة لتفتيح لون الأسنان: تحتوي الفراولة على فيتامين C ولها قدرة فعالة في تفتيح لون الأسنان وتبييضه ونخلطها مع مقدار بسيط بيكربونات الصوديوم ونستخدم الخليط الناتج في تدليك الأسنان به.
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طريقة التخلص من اصفرار الأسنان، يسبب اصفرار الأسنان الازعاج الكبير للأشخاص المصابين به لأنه يجعل شكل الابتسامة أقل جمالًا وقد تصاب الأسنان بالاصفرار نتيجة لعوامل مختلفة ولكن جميعها عوامل بسيطة يمكن التخلص منها للحصول على أسنان بيضاء وابتسامة جميلة جذابة وهناك أكثر من طريقة لتبييض الأسنان مثل الليزر أو إزالة الجير عند طبيب الأسنان المختص وهناك طرق منزلية لتبييض الاسنان للتخلص من الاصفرار للأبد تعرفوا عليها.سبب اصفرار الأسنان
إهمال غسل الأسنان وعدم العناية بها ينتج عنه التهابات اللثة والأسنان بالإضافة إلى اصفرار الأسنان لكثرة تراكم الطعام عليها والمواد الضارة كما أن هناك أسباب أخرى ينتج عنها اصفرار الأسنان وهي:
- تناول الأطعمة ذات الألوان القوية التي ينتج عنها تصبغ الأسنان باللون الأصفر.
- أو أن طبقة المينا ذات اللون الأبيض رقيقة فيظهر لون الطبقة السفلية وهي طبقة العاج ذات اللون الأصفر.
- عدم العناية والاهتمام بتنظيف الأسنان يوميًا بعد تناول الطعام.
لإزالة اصفرار الأسنان منزليًا بالطرق المنزلية الطبيعية يمكن استخدام واحدة من الطرق التالية للحصول على نتائج فعالة مع الحرص على عدم الإكثار في استخدام المكونات التالية لأنها مع الوقت قد تعمل على إزالة طبقة المينا:
- بيروكسيد الهيدروجين لتبييض الأسنان: ويمكن الحصول عليها من الصيدليات وتمريرها على الأسنان لإزالة التصبغ.
- بيكربونات الصوديوم لإزالة اصفرار الأسنان: تحسن من لون الأسنان وتعمل على تفتيحه من خلال تطبيق فرشاة مغمورة في بيكربونات الصوديوم على الأسنان.
- الليمون للتخلص من اصفرار الأسنان: يساعد الليمون في إزالة طبقة اللون الأصفر التي تغطي الأسنان كما أنه فعال في التخلص من البكتيريا الموجودة في الفم من حيث استخدام نصف ليمونة وفرك الأسنان كاملة بها.
- قشر الموز لتبييض الأسنان: واحدة من الطرق الفعالة والآمنة عند إزالة اصفرار الأسنان وبها نستخدم قشر الموز لتدليك وفرك الأسنان بها خمس دقائق فقط.
- الفراولة لتفتيح لون الأسنان: تحتوي الفراولة على فيتامين C ولها قدرة فعالة في تفتيح لون الأسنان وتبييضه ونخلطها مع مقدار بسيط بيكربونات الصوديوم ونستخدم الخليط الناتج في تدليك الأسنان به.
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