طريقة سحرية للتخلص من اصفرار الأسنان للحصول على أسنان بيضاء

طريقة التخلص من اصفرار الأسنان، يسبب اصفرار الأسنان الازعاج الكبير للأشخاص المصابين به لأنه يجعل شكل الابتسامة أقل جمالًا وقد تصاب الأسنان بالاصفرار نتيجة لعوامل مختلفة ولكن جميعها عوامل بسيطة يمكن التخلص منها للحصول على أسنان بيضاء وابتسامة جميلة جذابة وهناك أكثر من طريقة لتبييض الأسنان مثل الليزر أو إزالة الجير عند طبيب الأسنان المختص وهناك طرق منزلية لتبييض الاسنان للتخلص من الاصفرار للأبد تعرفوا عليها.

سبب اصفرار الأسنان

إهمال غسل الأسنان وعدم العناية بها ينتج عنه التهابات اللثة والأسنان بالإضافة إلى اصفرار الأسنان لكثرة تراكم الطعام عليها والمواد الضارة كما أن هناك أسباب أخرى ينتج عنها اصفرار الأسنان وهي:

تناول الأطعمة ذات الألوان القوية التي ينتج عنها تصبغ الأسنان باللون الأصفر. أو أن طبقة المينا ذات اللون الأبيض رقيقة فيظهر لون الطبقة السفلية وهي طبقة العاج ذات اللون الأصفر. عدم العناية والاهتمام بتنظيف الأسنان يوميًا بعد تناول الطعام.

طرق تبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار

لإزالة اصفرار الأسنان منزليًا بالطرق المنزلية الطبيعية يمكن استخدام واحدة من الطرق التالية للحصول على نتائج فعالة مع الحرص على عدم الإكثار في استخدام المكونات التالية لأنها مع الوقت قد تعمل على إزالة طبقة المينا: