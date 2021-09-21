ستايلات كاجوال لموسم الخريف تستوحي منها اللوك بتاعك

خلاص بقينا على ابواب موسم الخريف ومحتاجين نجدد دولابنا بالستايلات المناسبة لجو الخريف ، زي ما كلنا عارفين الخريف بيكون محير شوية لانه هو موسم الانتقال من حر الصيف وبرودة الشتا ، فبنحتاج فيه قطع منوعة ما بين الخفيف والتقيل شوية المناسبة لتقلبات جو الخريف ، والموسم ده في تشكيلة مختلفة ما بين القمصان, الفساتين, البلوزات الانيقة, الهوديز, الجاكيت الجينز, السويتر, الكارديجان ، ياللا بينا نشوف مع بعض بالصور من خلال المقال بتاعنا ستايلات كاجوال لموسم الخريف.
ستايلات كاجوال لموسم الخريف:
القميص اللي بالازرار من القطع الاساسية لموسم الخريف اللي لازم تكون موجودة في دولابك ، لانه سهل جدا تنسقيه على حاجات كتير في دولابك ، ممكن تلبسيه مع البنطلون الجينز للوك نهاري كاجوال, او جيبة حرير لخروجات بالليل.
السويتر بالوانه الترابية من اكتر القطع المناسبة لموسم الخريف ، تقدري تلبسي سويتر بلون محايد وتنسقي معاه من تحت اي قطعة في دولابك تقريبا هتمشي معاه.
الجاكيت الجينز تقريبا من القطع المناسبة لكل المواسم وتقدري تلبسيه طول السنة ، تقدري تلبسيه على الفساتين الصيفية المطبوعة, الجيبات المتوسطة الطول او الطويلة ، وفي الخريف والشتا تقدري تنسقي تحته سويتر, قميص جينز.
الكارديجان بالالوان والخامات والاطوال المختلفة مناسبة جدا للخريف ، اختاري كارديجان من نسيج الجيرسيه الناعم الخفيف ونسقي معاه توب مع بنطلون برجل واسعة او بنطلون جينز.
تعالوا نشوف بالصور تشكيلة مميزة لموسم الخريف:
افضل نصايح موضة تجددي بيهم ستايلك
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