طريقة عمل عيش التميس بالجبن ألذ خبز عربي لأفضل فطور وعشاء

يعد عيش التميس بالجبن من ألذ أنواع المخبوزات على الإطلاق وتشتهر العديد من الدول العربية بتحضيره بنكهات وطرق متعددة وذلك لأنه أكلة عربية الأصل، يمكنك بدلاً من شراء هذا الخبز من الفرن أو محلات المخبوزات يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بكل سهولة والاستمتاع به فتابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة عمل هذا العيش.

عيش التميس بالجبن

إليك الوصفة الاصلية لتحضير خبز التميس حضريه وقدميه على الفطور أو في العشاء مع كوب من الشاى أو الحليب.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ربع كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

الملعقة إلا ربع صغيرة من الخميرة البودر.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

رشة صغيرة م ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من اللبن السائل.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الزائبة.

كمية من السمسم للتزيين.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

المقادير اللازمة لعمل الخبز:

قومي بإذابة الخميرة في الماء الدافيء. غطي الكوب واتركيه في مكان دافيء لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح والسكر والزيت وقلبي. يضاف اللبم السائل وتقلب المكونات جيداً في وعاء عميق. قومي بإضافة الماء المذاب به الخميرة بالتدريج مع العجن. يمكنك الاستعانة بالعجان في تلك الخطوة للحصول على نتائج أفضل. بعد أن تحصلي على عجينة طرية ناعمة غطيها واتركيه تتخمر لمدة ساعة. تقسم العجينة إلى قطعتين ويتم فرد كل قطعة على شكل دائري. أضيفي الجبن الشيدر المبشور إلى كل قطعة ثم شكلي العجينة من جديد. يمكنك نشر الدقيق على سطح العجن لتسهيل العجن. افردي العجين مرة أخرى لشكل أرغفة ثم اصنعي ثقوب بسيطة به باستخدام الشوكة. أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل بالزيت ثم ضعي العجين فيها. قومي بدهن الوجه بالزبدة مع نشر كمية من السمسم على الوجه. يجب إشعال نار الفرن أولاً حتى يكون ساخن قبل إدخال العجين. أدخلي الخبز الفرن الساخن على درجة حرارة مائة وثمانين درجة لمدة ثلث ساعة حتى ينضج.

خطوات تحضير عيش التميس بالجبن: