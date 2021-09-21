طريقة عمل البان كيك الفرنسي في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة

يعد البان كيك الفرنسي ، هي وصفة تؤكل علي الفطور أو حتي تعتبر وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، وتتكون من الدقيق والسكر والبيض والحليب والزبدة وكل هذه المكونات صحية ومفيدة جداً للأطفال، ويمكنك عند تقديمها أن تضيفي عليها الشكولاتة أو المربي أو بعض الفواكه، وتحتوي هذه الأكلة علي سعرات حرارية عالية ونسبة عالية أيضاً من الدهون، فالبان كيك من أشهر الحلويات حول العالم، ويعد من وصفات المطبخ الأمريكي، ويقدم علي الإفطار ويتم تحضيره مع أنواع كثيرة من الصلصات، مثل صلصلة الشكولاتة والكراميل والعسل والفواكه والمربي وهكذا، وهي وجبة للذيذة وسريعة التحضير وغير مكلفة وتحتوي علي بروتينات ومعادن، وهي تعتبر من الأكلات المحببة لدي الكثير من الكبار والصغار لأنها تتميز بمذاق رائع ولذيذ جداً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل البان كيك الفرنسي في المنزل بخطوات بسيطة.

مكونات عمل البان كيك الفرنسي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير هذه الوصفة الشهية واللذيذة في المنزل وهي كما يلي:-

2 كوب من الطحين الأبيض.

2 معلقة كبيرة من بكينج بودر.

3 ملاعق كبار من السكر البودر.

2 بيضة.

نصف معلقة كبيرة من الفانيليا.

2 كوب من الزبادي.

زيت للقلي.

مكسرات للتزيين.

4 ملاعق كبيرة نوتيلا.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال السطور الأتية علي خطوات عمل البان كيك الفرنسي في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بخلط الطحين، والسكر البودر وبكينج بودر، في وعاء عميق جيداً مع بعض. ثم نضيف البيض إلي المكونات السابقة، مع التقليب جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم إضافة الزبادي والزبدة المذابة، مع التقليب بشكل مستمر، حتي نحصل علي خليط سائل. بعد كدة يتم وضع كمية الخليط البان كيك، في مقلاة مدهونة بالزيت وتترك لمدة 4 دقائق، ويتم قلبها علي الجهة الأخرى. ثم تترك لمدة 2 دقيقة حتي الحصول علي اللون الذهبي، تكرر العملية حتي الانتهاء من كمية العجين السائل. ثم يوضع البان كيك في طبق التقديم، وفوقه يتم سكب النوتيلا والمكسرات، ويقدم بالهناء والشفاء.

مكونات عمل البان كيك الأمريكي

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مكونات عمل البان كيك الأمريكي في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-

المقادير:-

كوب من الدقيق.

ربع كوب من السكر بودرة.

1 كوب حليب سائل.

2 بيضة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.

معلقة صغيرة فانليا.

ربع معلقة من الملح.

طريقة التحضير

تعرفي من هنا علي خطوات تحضير البان كيك الإمريكي خطوة بخطوة وهي كما يلي:-