علاج حب الشباب في أسبوع في البيت بوصفات طبيعية بدون أدوية

علاج حب الشباب في أسبوع بوصفات طبيعية أمنة وفعالة يبحث عنها العديد من الشباب من الجنسين للتخلص من تلك المشكلة المزعجة، حيث يعد حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية التي قد يواجهها الشباب خاصةً في مرحلة البلوغ، وقد تكون أحد مؤشرات البلوغ لديهم، وتسبب لهم الكثير من الحرج بجانب الألم التي قد يصاحبها، ورغم وجود العديد من الكريمات والمستحضرات الطبية لعلاج حب الشباب فلا يفضلها الكثيرون بسبب غلاء أسعارها، ووجود بعض الآثار الجانبية لها، لذلك أحضرنا لكم اليوم متابعينا مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة والآمنة للتخلص من حب الشباب في أيام قليلة، وبتكلفة بسيطة جداً، فتابعونا في المقال التالي.

علاج حب الشباب في أسبوع

من أكثر وأبسط الوصفات الفعالة في تجفيف حب الشباب، والقضاء على أثره في أسرع وقت، ولا تحتاج العديد من الإضافات معاها للحصول على النتيجة المرجوة، يكفي فقط إضافة ملعقة كبيرة من خلال التفاح إلى ثمانية ملاعق من الماء المقطر مع مزجهم، ثم يوزع الخليط على الوجه ويترك ما يقارب من الربع ساعة قبل غسل الوجه وتجفيفه، ويتم تكرار الوصفة يومياً حتى نصل إلى الطريقة التي نرغبها.

البيكربونات الصوديوم لعلاج حب الشباب

يساعد البيكربونات الصوديوم في التخلص من حب الشباب بشكل فعال وسريع وذلك يتم من خلال تطبيق الوصفة التالية على رؤوس الحبوب فقط، وليست على البشرة بأكملها، يتم ذلك من خلال عمل مزيج بين البيكربونات الصوديوم والماء المقطر للحصول على خليط متماسك يمكن توزيعه على بثور حب الشباب، ثم يتم الخليط حتى يجف تماماً قبل إزالته، تكرار الوصفة بشكل يومي، للحصول على نتيجة طيبة، لا سيما يتم إزالة الخليط وترطيب البشرة بعدها بكريم طبي لحماية البشرة من الجفاف.

الشوفان للقضاء على حب الشباب وآثاره

الشوفان من أكثر العناصر الطبيعية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الفعالة التي تساعد في القضاء على حب الشباب والآثار المصاحبة له، حيث يحتوي على فيتامين ب، وكذلك الكثير من المعادن مثل المغنيسيوم، والفسفور إضافة إلى الزنك، وتعد تلك الوصفة مناسبة لمن يعانون من ظهور الحبوب واختفائها كل فترة، حيث يساعد في القضاء عليها والتخلص من آثارها على البشرة.

يتم تطبيق الوصفة من خلال وضع ملعقة كبيرة من الشوفان في إناء على النار بعد إضافة كوبين من الماء عليها وترك المزيج على نار هادئة لمدة عشر دقائق، بعد ذلك يتم تصفيته وتوزيعه على البشرة بشكل يومي في الصباح المساء، ويمكن الاحتفاظ بخليط المتبقي في زجاجة نظيفة في المبرد لأسبوع لاستخدامه بانتظام.