طريقة عمل الكبسة الفلسطينية بالدجاج سهلة رهيبه بمقادير الكبسة الأصلية

طريقة عمل الكبسة الفلسطينية ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الكبسة الخليجية، التي يتم عملها بأكثر من طريقة، على طريقة كل بلدة، فليست طريقة عمل الكبسة الفلسطينية، هي الطريقة العربية الوحيدة، التي يتم وضع خلاصة ونفحات المطبخ بها، بل نجد أيضًا عددًا من الطرق الأخرى، تعود لكل بلدة عربية. فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، وكذلك طريقة عمل الكبسة الاردنية، وكلها تتشابه مع طريقة كبسة اللحمة الأصلية، مع اختلاف المقادير والمكونات والتوابل، بين كل دولة، فتظهر الكبسة بمذاق مختلف، ولها نكهة مميزة وفقًا لمن يقوم بطهيها، وبالطبع كلنا نعلم أن الكبسة، عبارة عن أرز بسمتي، مع إضافة الزعفران له، ويتم عملها إما بالدجاج أو اللحم أو الجمبري والروبيان.طريقة عمل كبسة دجاج رهيبه
المجبوس أو الكبسة الأصلية، يتم طهيها إما بالدجاج أو اللحم، أو باستخدام المأكولات البحرية مثل طريقة عمل كبسة الجمبري، وهي تشبه طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن باستخدام الروبيان، ويمكنك تحضير طريقة عمل شوربة جمبري، والاستمتاع بها مع المجبوس بالجمبري. وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، تستخدم الدجاج إلى جوار الأرز البسمتي، مع مجموعة من التوابل والبهارات الشهية، وهي قريبة من طريقة كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكذلك كبسة دجاج بالخضار منال العالم. ومن أشهر طهاة الوطن العربي الذين أعدوا كبسة الدجاج كلا من؛ الكبسة بالدجاج منال العالم، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، ولا تنس تجربة طريقة عمل الكبسة باللبن، فهي مختلفة عن الأنواع الأخرى.طريقة عمل الكبسة بالدجاج
- دجاجة كاملة مخلية من العظام، وقطعيها إلى 8 قطع.
- كوبان من الأرز البسمتي.
- حبة بنادورا كبيرة الحجم، قشريها وافرميها جيدًا.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- حبة فلفل رومي أخضر، وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة الجاهزة من العطارة.
- حبتان بصل متوسطتان الحجم ومفرومتان جيدًا.
- ثلاث أكواب ماء.
- ملعقتان زيت زيتون.
- مكعبان مرق دجاج.
- رشة ملح ناعم.
- أحضري وعاء عميق، وضعيه به الزيت، ثم شوحي به البصل حتى يذبل.
- وبعدها أضيفي الفلفل والبنادورا، ثم نكّهي بالبهارات والتوابل والملح، وحركيهم حتى تمتزج كل المكونات مع البهارات.
- وعقب أن تظهر رائحة البهارات، أضيفي الأرز البسمتي، ثم ضعي الماء بحيث يغمر الأرز.
- ثم أضيفي إلى الأرز مكعبات مرق الدجاج.
- وبعدها حركي كل المكونات قليلا، حتى يبدأ الأرز في تشرب المياه بمكوناتها.
- ثم هدئي النار أسفل الأرز، واتركيه ينضج خلال نصف الساعة على الأقل.
- وبعدها أحضري مقلاة واسعة، وضعي بها ملعقة زيت، ثم شوحي قطع الدجاج.
- ثم انتظري حتى يتغير لونه، بما ينم عن بداية نضجه، ثم هدئي النار حتى ينضج الدجاج تمامًا.
- وبعدها نكّهي الدجاج بقليل من اللمح والفلفل الأسود، ثم ارفعيه عن النار.
- ثم ضعي الأرز البسمتي في صحن التقديم، وضعي فوقه قطع الدجاج عقب نضجها، وقدميها ساخنة وألف هناء.
- ويمكنك تزيين صحن التقديم بالمكسرات إن أردت.
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طريقة عمل الكبسة الفلسطينية ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الكبسة الخليجية، التي يتم عملها بأكثر من طريقة، على طريقة كل بلدة، فليست طريقة عمل الكبسة الفلسطينية، هي الطريقة العربية الوحيدة، التي يتم وضع خلاصة ونفحات المطبخ بها، بل نجد أيضًا عددًا من الطرق الأخرى، تعود لكل بلدة عربية. فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، وكذلك طريقة عمل الكبسة الاردنية، وكلها تتشابه مع طريقة كبسة اللحمة الأصلية، مع اختلاف المقادير والمكونات والتوابل، بين كل دولة، فتظهر الكبسة بمذاق مختلف، ولها نكهة مميزة وفقًا لمن يقوم بطهيها، وبالطبع كلنا نعلم أن الكبسة، عبارة عن أرز بسمتي، مع إضافة الزعفران له، ويتم عملها إما بالدجاج أو اللحم أو الجمبري والروبيان.طريقة عمل كبسة دجاج رهيبه
المجبوس أو الكبسة الأصلية، يتم طهيها إما بالدجاج أو اللحم، أو باستخدام المأكولات البحرية مثل طريقة عمل كبسة الجمبري، وهي تشبه طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن باستخدام الروبيان، ويمكنك تحضير طريقة عمل شوربة جمبري، والاستمتاع بها مع المجبوس بالجمبري. وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، تستخدم الدجاج إلى جوار الأرز البسمتي، مع مجموعة من التوابل والبهارات الشهية، وهي قريبة من طريقة كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكذلك كبسة دجاج بالخضار منال العالم. ومن أشهر طهاة الوطن العربي الذين أعدوا كبسة الدجاج كلا من؛ الكبسة بالدجاج منال العالم، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، ولا تنس تجربة طريقة عمل الكبسة باللبن، فهي مختلفة عن الأنواع الأخرى.طريقة عمل الكبسة بالدجاج
- دجاجة كاملة مخلية من العظام، وقطعيها إلى 8 قطع.
- كوبان من الأرز البسمتي.
- حبة بنادورا كبيرة الحجم، قشريها وافرميها جيدًا.
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.
- حبة فلفل رومي أخضر، وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة الجاهزة من العطارة.
- حبتان بصل متوسطتان الحجم ومفرومتان جيدًا.
- ثلاث أكواب ماء.
- ملعقتان زيت زيتون.
- مكعبان مرق دجاج.
- رشة ملح ناعم.
- أحضري وعاء عميق، وضعيه به الزيت، ثم شوحي به البصل حتى يذبل.
- وبعدها أضيفي الفلفل والبنادورا، ثم نكّهي بالبهارات والتوابل والملح، وحركيهم حتى تمتزج كل المكونات مع البهارات.
- وعقب أن تظهر رائحة البهارات، أضيفي الأرز البسمتي، ثم ضعي الماء بحيث يغمر الأرز.
- ثم أضيفي إلى الأرز مكعبات مرق الدجاج.
- وبعدها حركي كل المكونات قليلا، حتى يبدأ الأرز في تشرب المياه بمكوناتها.
- ثم هدئي النار أسفل الأرز، واتركيه ينضج خلال نصف الساعة على الأقل.
- وبعدها أحضري مقلاة واسعة، وضعي بها ملعقة زيت، ثم شوحي قطع الدجاج.
- ثم انتظري حتى يتغير لونه، بما ينم عن بداية نضجه، ثم هدئي النار حتى ينضج الدجاج تمامًا.
- وبعدها نكّهي الدجاج بقليل من اللمح والفلفل الأسود، ثم ارفعيه عن النار.
- ثم ضعي الأرز البسمتي في صحن التقديم، وضعي فوقه قطع الدجاج عقب نضجها، وقدميها ساخنة وألف هناء.
- ويمكنك تزيين صحن التقديم بالمكسرات إن أردت.
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