طريقة عمل الكبسة الفلسطينية بالدجاج سهلة رهيبه بمقادير الكبسة الأصلية

طريقة عمل الكبسة الفلسطينية ، واحدة من طرق إعداد وتحضير الكبسة الخليجية، التي يتم عملها بأكثر من طريقة، على طريقة كل بلدة، فليست طريقة عمل الكبسة الفلسطينية، هي الطريقة العربية الوحيدة، التي يتم وضع خلاصة ونفحات المطبخ بها، بل نجد أيضًا عددًا من الطرق الأخرى، تعود لكل بلدة عربية. فنجد على سبيل المثال؛ طريقة عمل الكبسة السعودية، أو طريقة عمل الكبسة الحساوية، وكذلك طريقة عمل الكبسة الاردنية، وكلها تتشابه مع طريقة كبسة اللحمة الأصلية، مع اختلاف المقادير والمكونات والتوابل، بين كل دولة، فتظهر الكبسة بمذاق مختلف، ولها نكهة مميزة وفقًا لمن يقوم بطهيها، وبالطبع كلنا نعلم أن الكبسة، عبارة عن أرز بسمتي، مع إضافة الزعفران له، ويتم عملها إما بالدجاج أو اللحم أو الجمبري والروبيان.

المجبوس أو الكبسة الأصلية، يتم طهيها إما بالدجاج أو اللحم، أو باستخدام المأكولات البحرية مثل طريقة عمل كبسة الجمبري، وهي تشبه طريقة عمل مجبوس اللحم، ولكن باستخدام الروبيان، ويمكنك تحضير طريقة عمل شوربة جمبري، والاستمتاع بها مع المجبوس بالجمبري. وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، تستخدم الدجاج إلى جوار الأرز البسمتي، مع مجموعة من التوابل والبهارات الشهية، وهي قريبة من طريقة كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء، وكذلك كبسة دجاج بالخضار منال العالم. ومن أشهر طهاة الوطن العربي الذين أعدوا كبسة الدجاج كلا من؛ الكبسة بالدجاج منال العالم، والكبسة بالدجاج للشيف حسن، والكبسة بالفراخ للشيف الشربيني، ولا تنس تجربة طريقة عمل الكبسة باللبن، فهي مختلفة عن الأنواع الأخرى.

دجاجة كاملة مخلية من العظام، وقطعيها إلى 8 قطع.

كوبان من الأرز البسمتي.

حبة بنادورا كبيرة الحجم، قشريها وافرميها جيدًا.

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة.

حبة فلفل رومي أخضر، وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة الجاهزة من العطارة.

حبتان بصل متوسطتان الحجم ومفرومتان جيدًا.

ثلاث أكواب ماء.

ملعقتان زيت زيتون.

مكعبان مرق دجاج.

رشة ملح ناعم.