لشعر ناعم ومفرود قومي بعمل كرياتين طبيعي لفرد الشعر بمكونات طبيعية 100% في المنزل

من بين أهم التساؤلات التي يزداد البحث عنها في الفترات الحالية هي إمكانية الحصول على طرق طبيعية لكي يتم عن طريقها فرد الشعر بكل سهولة في المنزل، وعليه فإننا اليوم سوف نقوم بتقديم كافة المعلومات عن وصفات كرياتين طبيعية فعالة لفرد الشعر بمكونات طبيعية، وقد أصبح متاح في الفترات الحالية أن يتم عمل هذه الوصفات في المنزل دون أن تواجهك أي مشكلة في هذا الأمر، إليك كافة الخطوات والمكونات التي يجب أن يتم العمل بها في صناعة تلك الوصفات المختلفة.

أفضل وصفات كرياتين فعالة لفرد الشعر بمكونات طبيعية

قد أصبح الآن متاح إمكانية أن يتم حل كافة مشكلات الشعر في المنزل بكل بساطة ودون الحاجة إلى التكلفة الكبيرة في هذا الأمر، وبناءً عليه فإنه من الضروري أن نوضح لكم واحدة من أهم الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الأمر، وإليكم كافة المكونات التي تدخل في هذه الوصفة:

بيضة.

زيت الزيتون.

زيت لوز حلو.

زيت خروع.

زيت اللافندر.

زيت الياسمين.

طريقة التحضير

أما عن الخطوات التي يمكن أن تقوم من خلالها باستخدام هذه الوصفة لكي تحصل على نتيجة أكيدة ومضمونة فهي تتمثل في التالي:

قم بخفق البيضة.

أضف بعد ذلك الزيوت إلى البيض المخفوق.

عليك بعد ذلك أن تخلط المزيج جيدًا إلى أن يصل إلى مرحلة التجانس.

يتم دهن الخليط على الشعر.

عليك أن تقوم بتصفيف الشعر.

فيما بعد من المهم أن يتم وضع غطاء على الرأس لكي لا يكون عرضة للهواء.

يتم ترك الخليط لفترة لا تقل عن ساعة على الشعر.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بشكل جيد.

أجدد وصفات كرياتين فعالة لفرد الشعر

يوجد طريقة أخرى لعمل وصفة الكيراتين في المنزل وهذه الطريقة أيضًا استطاعت أن تثبت فعاليتها في الشعر المجعد الذي يحتاج إلى الفرد، وتتمثل مكونات هذه الطريقة في الآتي:

زيت جوز الهند.

زيت الزيتون.

قشور موز.

وتتمثل الخطوات التي يمكن من خلالها صناعة هذا النوع من الكرياتين في التالي: