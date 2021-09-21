بمسحة واحدة من هذا المكون السحري تخلصي من سواد اليدين والمنطقة الحساسة والرقبة

يوجد عدد كبير من الأشخاص خاصةً السيدات الذين يعانون من وجود اسمرار في بعض المناطق في جسدهم حيث قد تظهر تلك المناطق الغامقة منذ الطفولة، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن حل لهذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية مضمونة تساعد على تفتيح هذه المناطق وأيضاً لا تشكل ضرر على الجسم أو البشرة أثناء استخدامها بكثرة، هذا الأمر الذي سنقوم بمناقشته في هذا المقال.

استخدام الوصفات الطبيعية لتفتيح المناطق الغامقة في الجسم

نتيجة لتعرض الجسم للعديد من العوامل التي تؤثر على البشرة والشعر مثل التلوث وإضاءة الشمس الضارة، والتعرض للإجهاد بشكل يومي كل تلك العوامل تؤثر على البشرة وتسبب لها الجفاف ثم تؤدي إلى اسمرار هذه المناطق وتغير لونها بشكل سريع.

لذلك يجب أن يتم الاهتمام بهذه المناطق واستخدام مواد آمنة تساعد في تفتيح هذه الأماكن، كما يجب أن يتم الاعتناء بها بشكل خاص واستخدام وصفات طبيعية تساعد على ترك هذه المنطقة نظيفة ونضرة.

وصفات طبيعية لتفتيح سواد الجسم

استخدام الليمون على البشرة يساعد على تفتيحها بشكل سريع، ولكن يجب أن يتم التأكد من عدم حساسية البشرة من الليمون.

حيث يعتبر الليمون من أكثر العناصر التي تساعد على تفتيح البشرة لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساهم بشكل كبير من التخلص من كل الزوائد والجلد الميت أيضاً.

كما أنه من الممكن أن يتم إضافة السكر على هذا الخليط وذلك للمساعدة على إزالة كل التراكمات الدهنية على البشرة، ويتم وضعها على الجلد لمدة ربع ساعة مع التحريك بشكل دائري لفترات وذلك للتأكد من أنه تم التخلص من الأوساخ المتراكمة، كما أنه من الممكن أن يتم تكرار هذه العملية مرة كل أسبوع.