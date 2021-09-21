طريقة عمل كيكة القرفة والجوز والجزر بطريقة صحية وشهية جداً

تعد كيكة القرفة والجوز والجزر من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الكيك، بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، وفائدتها الصحية، نظراً لاحتوائها على البيض والحليب والقرفة والجوز والجزر أيضاً، حيث تحرص ربات البيوت على إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتهم وأطفالهم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي من أجل فطور صحي، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، ومحببة ومفضلة لدى الصغار والكبار أيضاً، كما تتميز بسهولة تحضيرها، وبمذاقها الرائع والمميز، وبشكلها الخرافة، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، كما يمكنكم تجربة كيكة الشوكولاتة بالكاكاو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة القرفة والجوز والجزر بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات كيكة القرفة والجوز والجزر

تتكون هذه الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 بيضات.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب ونصف من الدقيق المنخول.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات جزر حجم متوسط مبشورين.

كوب من الجوز المطحون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الطريقة الخطوات لتحصل على طريقة عمل الكيكة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيض والسكر ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.

ثم نضيف إليه الحليب والزيت ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه الدقيق المنخول والبيكنج بودر والفانيليا ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الجزر المبشور والجوز المطحون والقرفة ونخلطهم جيداً بالملعقة.

ثم نحضر قالب كيك (به تجويف في المنتصف) وندهنه بالزيت أو الزبدة، ثم نسكب فيه خليط الكيك ونساويه جيداً.