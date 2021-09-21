اعراض ارتفاع هرمون الحليب عند البنات المتزوجات وغير المتزوجات

اعراض ارتفاع هرمون الحليب ، تشير المستويات المرتفعة من هرمون الحليب في الجسم إلى اختلال هرموني بسبب مشاكل صحية ، لذلك إذا كان لديك مستويات عالية من هرمون الحليب ، فعليك استشارة طبيبك. تلعب المستويات العالية من البرولاكتين في الدم ، وهو هرمون تفرزه الغدة النخامية ، دورًا رئيسيًا في تضخم الثدي أثناء الحمل.

يعتبر ارتفاع هرمونات الحليب أثناء الحمل والرضاعة أمرًا طبيعيًا ، ولكن قد تحدث هذه الزيادة في أوقات أخرى ، مما يشير إلى وجود مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب ، وهذا ينطبق على كل من الرجال والنساء.

أسباب ارتفاع هرمون الحليب

أسباب وعلاج ارتفاع هرمونات الثدي هي كل ما تحتاج إلى معرفته أدناه يمكن أن يسبب ارتفاع مستوى البرولاكتين العديد من الأضرار للنساء ، بما في ذلك:

الحيض غير المنتظم ، غائب في بعض الأحيان.

عدم القدرة على التبويض بشكل طبيعي مما يؤخر الحمل.

صداع عند وجود ورم في الغدة النخامية.

في 50٪ من حالات ارتفاع الهرمونات تتدفق إفرازات حليبية من الثدي.

وأما محتواه العالي لدى الرجال ، فبالإضافة إلى تأثيره على الرغبة الجنسية وإنتاج الحيوانات المنوية ، فإنه قد يسبب أيضًا الصداع الذي قد يؤدي إلى العقم.

الأسباب المرضية لعدم التوازن وارتفاع اللاكتوجين تشمل الأسباب المرضية ما يلي:

ورم برولاكتيني الغدة النخامية وتنقسم هذه الأورام إلى نوعين: النوع الأول هو 90٪ من الورم وعادة ما يكون أقل من 1 سم ، بالإضافة إلى ارتباطه بالحمل ، فقد يتسبب أيضًا في اعراض ارتفاع هرمون الحليب وعدم انتظام الدورة الشهرية وإفرازات حليبية بيضاء وتأخر حدوثها. بين النساء ، غالبًا ما يظهر عند الشابات.

النوع الثاني أكبر – أكبر من 1 سم – وعادة ما يسبب أعراضًا أكثر مما ذكر سابقًا ، بما في ذلك الصداع والاضطرابات البصرية. يتم تشخيص هذه الأورام عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ ، ويتم علاج هذه الحالة بالأدوية التي تحفز هرمون الدوبامين لأن معدل الاستجابة للعلاج 95٪.

قصور الغدة الدرقية في بعض الأحيان ، قد تظهر هذه الأعراض من خلال إفرازات حليبية من الثدي دون أعراض أولية أخرى ، لذلك يتم إجراء اختبار الغدة الدرقية عادةً مع اختبار (هرمون اللاكت).

تناول بعض الدواء هناك بعض الأدوية العصبية والنفسية التي تعيق وظيفة هرمون الدوبامين ، مما يؤدي إلى زيادة البرولاكتين ، وأحيانًا التثدي ، وزيادة إفرازات الحليب في كلا الجنسين.