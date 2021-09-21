طريقة عمل تورته اليوم الوطني وطريقة التزيين

طريقة عمل تورته اليوم الوطني، تحتفل السعودية هذا العام باليوم الوطني السعودي في ذكراه ال91، حيث تحتفل به في يوم ٣٢ سبتمبر تحت شعار همة حتى القمة، فقد تفصلنا ساعات قليلة عن هذا الاحتفال العظيم وهذه المناسبة الجليلة، فيبدأ الكثير من السعوديين باختيار الملابس الخاصة بهم والإطلالات الفريدة من نوعها للاحتفال بهذه المناسبة، بالإضافة إلى استعدادات تحضير كيكيه وتورتة الاحتفال باليوم الوطني، وإضافة بعض التفاصيل الصغيرة التي تعبر من خلالها بمدى فرحتهم باليوم الوطني.

طريقة عمل تورته اليوم الوطني

سوف نتعرف معا على مجموعة من الأفكار الخاصة بتزيين تورته اليوم الوطني بالقوالب الجديدة التي يمكن شراءها أو تنفيذها في المنزل.

حيث أنها تضيف جو مميز للمناسبة ومختلف تماما، فيجب أن تكون هذه الكيكة مزينة بشعار اليوم الوطني (اللون الأبيض مع اللون الأخضر ).

فنقوم بانتقاء تورتة مزينة بهذه الألوان حتى توحي بأجواء الاحتفال بهذه المناسبة، او من الممكن عمل كب كيك مزين بكريمة من اللون الأخضر تعبيرا عن هذه المناسبة العريقة.

طريقة تحضير كيكة اليوم الوطني

يتم تحضير كيكة خاصة باليوم الوطني السعودي بمقادير بسيطة وبطريقة تزيين مميزة ومناسبة للغاية، وهذا من خلال الخطوات والمكونات التالية:

ثلاث طبقات دائرية الشكل من الكيك لعمل كيك مرتفعة بثلاث أدوار.

وأربع أكواب كريمة زبدة للتزيين.

ويتم وضع سائل تزيين باللون الأخضر أو اللون الذهبي

وزق زبدة لمنع التصاق الكيك في وعاء التخضير

مكونات تحضير كيكة اليوم الوطني:طريقة تحضير كيك اليوم الوطني

يتم تحضير كيك اليوم الوطني السعودي من خلال تلوين كريمة الزبدة باللون الأخضر.

ويتم وضع طبقة الكيك الدائرية على ورق الزبدة ويتم تغطيتها بالكريمة الخضراء.

كما يتم وضع طبقة كيك أخرى على الطبقة الأولى، ومن ثم وضع طبقة أخرى من الكريمة للتزيين.

وتوضع طبقة كيك أخرى من أعلى يتم تزيينها من أعلى والجوانب الكريمة من اللون الأخضر.

وبعدها يتم تزيين التورتة بحبيبات الشكولاتة الفارماسيل باللون الذهبي أو اللون الذهبي والبيض.

يتم تحضير عدد من الكب كيك المصنوع بكيكة الشكولاتة أو كيكة الفانيليا.

ومن ثم يتم تغليف الكب كيك من جميع الجوانب باللون الأخضر أو اللون الأبيض.

ثم يتم وضع طبقة من كريمة الخفق ذات اللون الأبيض أو الأخضر عليها من أعلى.

ويمكن رش حبيبات من الفستق والمكسرات المشكلة عليها من أعلى.

وتوضع في طبق تقديم من اللون الذهبي أو اللون الأبيض حتى تكون ذو شكل مميز وخلاب.

تزيين كب كيك لليوم الوطني السعوديمقادير كيك اليوم الوطني:

يتم تخضير كيك اليوم الوطني من هلال مجموعة من المكونات والخطوات التي نتعرف عليها وهي:

8 بيضات بحرارة الغرفة.

وكوبين ونصف من الدقيق.

وملعقة بيكنج بودر.

ثم يتم وضع نصف ملعقة فانيليا.

كما يتم وضع كوب سكر.

طريقة تحضير الكيك:

يتم تخضير كيك اليوم الوطني من خلال خطوات بسيطة للحصول على كيكه من المنزل، وهذه الخطوات تتمثل في التالي

يتم خفق البيض مع كمية من الفانيليا.

ويضاف السكر بطريقة تدريجية.

ويتم نخل البيكنج بودر مع الفانيليا ويضاف بشكل تدريجي مع الخفق الجيد.

ثم يتم وضع العجين في وعاء غير لاصق أعلى ورق الزبدة.

وتدخل في فرن بدرجة حرارة 180 درجة.

كما يجب أن تترك في القرن لمدة 45 دقيقة.

وتترك حتى تبرد.

تخفق السكر مع الكريمة حتى تصبح سميكة.

وتقسم الكيك لثلاث طبقات ويتم حشو الكيك بالكريمة.

ونضع الكريمة في جميع الجوانب وأعلى الكيك.

ثم تترك في الثلاجة حتى تبرد تماما ومن ثم يتم تزيينها باستخدام المكسرات أو شكولاتة فرماسيل.

طريقة تحضير كريمة التزيين:

قدمنا لكم طريقة عمل تورته اليوم الوطني وطريقة التزيين.