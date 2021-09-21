وصفات طبيعية سحرية للتخلص من شيب الشعر نهائياً بدون استخدام صبغات

وصفة طبيعية للتخلص من الشيب، شيب الشعر من الطبيعي أن يظهر عند التقدم في العمر، ولكن بعض الشباب يتعرضوا إلى ظهور الشعر الأبيض مما يسبب لهم الإحراج ويجعلهم يبدون بسن أكبر من سنهم الحقيقي ويرجع هذا إلى نقص مادة الميلانين المسؤولة عن إفراز لون الشعر الطبيعي، واستخدم الصبغات تعطي نتيجة لمدة قصيرة وتتسبب في تلف الشعر عند استخدامها أكثر من مرة، ولذلك فإن الخيار الأفضل هو استخدام أحد الوصفات الطبيعية التي نقدمها فيما يلي.وصفة الشاي الأسود للتخلص من الشيب
يساعد الشاي الأسود في صبغ الشعر ليصبح لونه داكن، بالإضافة إلى إعطاء الشعر لمعان والتخلص من اللون الباهت، ويتم استخدامه كما يلي.
المكونات:
- اتنين ملعقة من ورق الشاي.
- كوب ماء.
طريقة التحضير:
- يتم غلي أورق الشاي الأسود في الماء.
- تترك أورق الشاي في الماء المغلي لكي تنقع عدة دقائق.
- عندما يبرد المحلول، يتم وضعه على الشعر وتركه على الأقل لمدة ساعة.
- يفضل استخدام الماء البادر في غسل الشعر.
- يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوعين.
الحنة من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج العديد من مشاكل الشعر، بالإضافة إلى صبغ الشعر بصورة طبيعية لأنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات كما تعمل على توازن الرقم الهيدروجيني وتحفز إنتاج الزيت بصورة طبيعية وفيما يلي نقدم مكونات الوصفة وطريقة الاستخدام.
المكونات:
- اربع ملاعق حناء.
- ملعقتان من ورق الشاي الأسود.
- ملعقة كبيرة مسحوق أملا.
- ملعقة كبيرة عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- يتم نقع الحنة في كوب ماء لمدة ثمانية ساعات.
- تغلي أورق الشاي الأسود في ماء وتترك حتي تنقع.
- بعد أن يبرد منقوع الشاي يتم وضعه على الحنة ويضاف إليها مسحوق أملا وعصير الليمون ويتم مزاجهم جيداً حتي تتكون عجينة ناعمة.
- يفضل استخدام قفازات عند وضع الحناء على الشعر.
- يوضع الخليط على الشعر كاملاً ويترك على الأقل لمدة ساعة ويفضل تركه حتي يجف تماماً.
- هذه الوصفة تكرر مرة واحدة كل شهر لاستعادة لون الشعر الطبيعي وأخفاء أي لون ابيض من الشعر.
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وصفة طبيعية للتخلص من الشيب، شيب الشعر من الطبيعي أن يظهر عند التقدم في العمر، ولكن بعض الشباب يتعرضوا إلى ظهور الشعر الأبيض مما يسبب لهم الإحراج ويجعلهم يبدون بسن أكبر من سنهم الحقيقي ويرجع هذا إلى نقص مادة الميلانين المسؤولة عن إفراز لون الشعر الطبيعي، واستخدم الصبغات تعطي نتيجة لمدة قصيرة وتتسبب في تلف الشعر عند استخدامها أكثر من مرة، ولذلك فإن الخيار الأفضل هو استخدام أحد الوصفات الطبيعية التي نقدمها فيما يلي.وصفة الشاي الأسود للتخلص من الشيب
يساعد الشاي الأسود في صبغ الشعر ليصبح لونه داكن، بالإضافة إلى إعطاء الشعر لمعان والتخلص من اللون الباهت، ويتم استخدامه كما يلي.
المكونات:
- اتنين ملعقة من ورق الشاي.
- كوب ماء.
طريقة التحضير:
- يتم غلي أورق الشاي الأسود في الماء.
- تترك أورق الشاي في الماء المغلي لكي تنقع عدة دقائق.
- عندما يبرد المحلول، يتم وضعه على الشعر وتركه على الأقل لمدة ساعة.
- يفضل استخدام الماء البادر في غسل الشعر.
- يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوعين.
الحنة من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج العديد من مشاكل الشعر، بالإضافة إلى صبغ الشعر بصورة طبيعية لأنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات كما تعمل على توازن الرقم الهيدروجيني وتحفز إنتاج الزيت بصورة طبيعية وفيما يلي نقدم مكونات الوصفة وطريقة الاستخدام.
المكونات:
- اربع ملاعق حناء.
- ملعقتان من ورق الشاي الأسود.
- ملعقة كبيرة مسحوق أملا.
- ملعقة كبيرة عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- يتم نقع الحنة في كوب ماء لمدة ثمانية ساعات.
- تغلي أورق الشاي الأسود في ماء وتترك حتي تنقع.
- بعد أن يبرد منقوع الشاي يتم وضعه على الحنة ويضاف إليها مسحوق أملا وعصير الليمون ويتم مزاجهم جيداً حتي تتكون عجينة ناعمة.
- يفضل استخدام قفازات عند وضع الحناء على الشعر.
- يوضع الخليط على الشعر كاملاً ويترك على الأقل لمدة ساعة ويفضل تركه حتي يجف تماماً.
- هذه الوصفة تكرر مرة واحدة كل شهر لاستعادة لون الشعر الطبيعي وأخفاء أي لون ابيض من الشعر.
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