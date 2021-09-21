طريقة جل حواجب ثابت ورسمها مثل المحترفين لإبراز جمال العيون

جل حواجب الثابت لرسم حاجب العين بدقة مثل المحترفين ويظل ثابت لفترات طويلة حتى مع تعرض للعوامل الخارجية من هواء واترلو وأشعة شمس، ويجب استخدام أو من المفضل استعمال جل حواجب للعناية بشعر الحاجب وجعله ثقيل وسميك الحجم يتواكب ويتماشا مع موضة العصر الحديث، وتبرز الحواجب المرسومة جمال الوجه خاصة عندما تأخذ شكل طبيعي، وجل حواجب يعمل على تثبيت الحواجب بنفس شكلها طوال اليوم، ويمكن استعمال جل حواجب بشكل يومي لترتيب وتنسيق شعر الحاجب في نفس مكانه، ويعمل فرق في شكل حاجب والوجه خاصة لو أن الوجه لا يتواجد به حاجب أو يحتوي على شعر خفيف في الحاجب، سنتعرف معكم على طريقة تجهيز جل حواجب لإبراز جمال عينيك بشرط أن تختاري لون حواجب مقارب إلى لون حاجبك الأصلي حتى لا تشعري بالفرق ما بين وجهك قبل وضع جل حواجب وبعدها. طريقة جل حواجب ثابت ورسمها مثل المحترفين نحتاج إلى كمية من جيلاتين البودرة. كمية قليلة من الماء الدافئ. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. أو من زيت بذور العنب أو زيت الأرز. خطوات عمل جل حواجب الثابت في دقائق يتم مزج كل من ماء دافئ مع الجيلاتين وتقلب حتى يذوب الجيلاتين تماما ثم يضاف عليها قطرات من زيت عطري.

ثم استمري في تقليب الجيلاتين مع زيت عطري أو زيت بذور العنب حتى يساعدك في نمو شعر الحاجب.

وصبي مزيج تلك في جل حواجب لون كان شعرك حاجب لون أسود استخدمي ماسكرا بلون بني غامق لتعطيك النتيجة الممتازة في رسم حواجب. تحضير جل حواجب الثابت الحاجب الخفيف استخدم القليل من جل شعر العادي ويكون خفيف قوام.

ملعقة صغيرة من زيت خروع.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة ظلال العيون باللون بني.

يتم خلط كل مكونات مع بعضها حتى تكون مزيج سائل.

ثم يصل المزيج الثابت في عبوة من ماسكرا حواجب وتقليبها بفرشاة ماسكرا.

وتمشيط الحاجب بتلك المزيج على حواجب باتجاه أعلى حتى تتماسك المكونات مع الحاجب. جل حواجب الثابت بفازلين الوجه ملعقة صغيرة من الفازلين. نصف ملعقة صغيرة من ظل جفون باللون الأسود. نصف ملعقة صغيرة من ظل جفون باللون البني. نصف ملعقة صغيرة من بريمر الوجه. يخلط اللونان من ظل الجفون مع بعضهما الأسود والبني ويضاف عليهم القليل من برايمر. ثم يضاف عليهم الفازلين وتقلب باستخدام ماسكرا حواجب وتستخدم مباشرة على الحاجب لثبات دائم. طريقة جل حواجب ثابت ورسمها مثل المحترفينخطوات عمل جل حواجب الثابت في دقائقتحضير جل حواجب الثابت الحاجب الخفيفجل حواجب الثابت بفازلين الوجه الوسوم

جل حواجب الثابت لرسم حاجب العين بدقة مثل المحترفين ويظل ثابت لفترات طويلة حتى مع تعرض للعوامل الخارجية من هواء واترلو وأشعة شمس، ويجب استخدام أو من المفضل استعمال جل حواجب للعناية بشعر الحاجب وجعله ثقيل وسميك الحجم يتواكب ويتماشا مع موضة العصر الحديث، وتبرز الحواجب المرسومة جمال الوجه خاصة عندما تأخذ شكل طبيعي، وجل حواجب يعمل على تثبيت الحواجب بنفس شكلها طوال اليوم، ويمكن استعمال جل حواجب بشكل يومي لترتيب وتنسيق شعر الحاجب في نفس مكانه، ويعمل فرق في شكل حاجب والوجه خاصة لو أن الوجه لا يتواجد به حاجب أو يحتوي على شعر خفيف في الحاجب، سنتعرف معكم على طريقة تجهيز جل حواجب لإبراز جمال عينيك بشرط أن تختاري لون حواجب مقارب إلى لون حاجبك الأصلي حتى لا تشعري بالفرق ما بين وجهك قبل وضع جل حواجب وبعدها. طريقة جل حواجب ثابت ورسمها مثل المحترفين نحتاج إلى كمية من جيلاتين البودرة. كمية قليلة من الماء الدافئ. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر. أو من زيت بذور العنب أو زيت الأرز. خطوات عمل جل حواجب الثابت في دقائق يتم مزج كل من ماء دافئ مع الجيلاتين وتقلب حتى يذوب الجيلاتين تماما ثم يضاف عليها قطرات من زيت عطري.

ثم استمري في تقليب الجيلاتين مع زيت عطري أو زيت بذور العنب حتى يساعدك في نمو شعر الحاجب.

وصبي مزيج تلك في جل حواجب لون كان شعرك حاجب لون أسود استخدمي ماسكرا بلون بني غامق لتعطيك النتيجة الممتازة في رسم حواجب. تحضير جل حواجب الثابت الحاجب الخفيف استخدم القليل من جل شعر العادي ويكون خفيف قوام.

ملعقة صغيرة من زيت خروع.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة ظلال العيون باللون بني.

يتم خلط كل مكونات مع بعضها حتى تكون مزيج سائل.

ثم يصل المزيج الثابت في عبوة من ماسكرا حواجب وتقليبها بفرشاة ماسكرا.

وتمشيط الحاجب بتلك المزيج على حواجب باتجاه أعلى حتى تتماسك المكونات مع الحاجب. جل حواجب الثابت بفازلين الوجه ملعقة صغيرة من الفازلين. نصف ملعقة صغيرة من ظل جفون باللون الأسود. نصف ملعقة صغيرة من ظل جفون باللون البني. نصف ملعقة صغيرة من بريمر الوجه. يخلط اللونان من ظل الجفون مع بعضهما الأسود والبني ويضاف عليهم القليل من برايمر. ثم يضاف عليهم الفازلين وتقلب باستخدام ماسكرا حواجب وتستخدم مباشرة على الحاجب لثبات دائم. طريقة جل حواجب ثابت ورسمها مثل المحترفينخطوات عمل جل حواجب الثابت في دقائقتحضير جل حواجب الثابت الحاجب الخفيفجل حواجب الثابت بفازلين الوجه

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