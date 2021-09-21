صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر خلطات طبيعية للشعر

الكثير من النساء تفضل ما يكون من الصبغات الطبيعية للشعر مثل صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر أو الأصفر أو الحناء السوداء أو ما إلي ذلك من خلطات طبيعية عن تلك الصبغة الجاهزة وما قد تحتوي عليه من مواد كيماوية يمكن أن تعمل على الإضرار بالشعر وفروة الرأس، وعلى ذلك فانه يمكنك الآن الحصول على صبغات للشعر بمكونات طبيعية آمنة .

صبغة الشعر بالحناء باللون الأشقر

إليكم صبغة شعر عسلي اللون باستخدام الحناء، وكذلك صبغة بالحناء السوداء، وللحصول على شعر باللون الأشقر ولون ذهبي عسلي، حضري المكونات التالية:

10 ملاعق كبيرة من الحناء البودر

3 ملاعق كبيرة من الكركم

وملعقة واحدة من خل التفاح

مع إضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون

وكمية ماء للعجن

يمكنك الآن من اجل مزج المكونات السابقة باستثناء الليمون ثم إضافة الماء والعجن حتي يتماسك الخليط ثم اتركيه مده 3 ساعات في مكان دافئ، بعد التخمر أضيفي مقدار عصير الليمون مع الخلط جيدا ودهن الشعر مدة تتراوح ما بين 4 و6 من الساعات .

صبغ الشعر لون أشقر رمادي

احصلي على حنة اللون الأشقر الرمادي الرائعة باستعمال المكونات الأتية

كوب واحد من الحنة

وعدد 3 ملاعق عصير ليمون

وثلاث ملاعق من عسل النحل

ملعقة كبيرة من الكركم البودر

عدد 2 من صفار البيض

كوب بايونج مغلي

خل تفاح

يتم خلط كافة المكونات السابقة مع بعض ثم ترك الخليط للتخمر مدة ثلاث ساعات وبعد ذلك يضاف الليمون ويتم الخلط مرة اخري ودهن الشعر وتركه بالحناء مدة 6 ساعات ثم شطفه بالماء الدافئ .

لون الشعر بعد الحناء

بعد صبغ الشعر فان اللون الذي يظهر يختلف من سيدة إلي أخري وذلك باختلاف لون الشعر الأصلي إذ كلما كان اللون الأصلي للشعر فاتح كلما تم الحصول على نتيجة واضحة من أول استعمال للخلطات السابقة .

كوب من الحناء

ثم مقدار من سفن أب

وماء للعجن

وكمية من الكركم

صبغ الشعر لون نحاسي

يتم دمج كافة المكونات السابقة وتركها حتي تخمر ثم إضافة مقدار الليمون عند الاستخدام مباشرة ودهن الشعر مدة 8 ساعات مع اختبار اللون كل ساعتين، وعند صبغة الشعر أي لون حسب الرغبة يجب أولا تمشيط الشعر جيدا قبل استعمال الصبغة .